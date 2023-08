Comparaison entre le realme Pad 2 et le Xiaomi Redmi Pad SE : lequel est-il logique d’acheter ?

Lors du choix d’une tablette, il est essentiel de prendre en compte divers facteurs. Dans cet article, nous comparerons les modèles realme Pad 2 et Xiaomi Redmi Pad SE en termes de design, d’écran, d’appareil photo, de performances, de fonctionnalités de connectivité, de spécifications de batterie, de fonctionnalités audio et d’aspects tarifaires. Cela vous fournira des informations sur laquelle de ces tablettes pourrait être un choix plus judicieux pour vous.

Design

Le realme Pad 2 se distingue par une philosophie de design minimaliste et moderne. Son profil mince d’une épaisseur de seulement 7,2 mm respire l’élégance et la sophistication. Pesant 576 grammes, il offre une expérience de tablette de milieu de gamme. Vous pouvez personnaliser votre style en choisissant entre les options de couleur gris et vert. Le design du panneau arrière bicolore rehausse l’esthétique de la tablette, tandis que le module de caméra texturé et les détails de finition métallique créent un contraste élégant.

Le Xiaomi Redmi Pad SE attire l’attention avec un design qui allie élégance et fonctionnalité. Avec des dimensions de 255,53 mm de largeur et 167,08 mm de hauteur, la tablette est d’une taille pratique, et sa finesse de 7,36 mm offre une sensation élégante et moderne. Pesant 478 grammes, elle offre une expérience de transport plus légère, adaptée à un mode de vie mobile. L’enveloppe en aluminium et le design du cadre indiquent la robustesse et la durabilité de la tablette. Disponible en options de couleur gris, vert et violet, il vous permet de refléter votre préférence personnelle.

En résumé, tandis que le realme Pad 2 se vante d’un design plus mince, le Xiaomi Redmi Pad SE offre une structure plus légère, une enveloppe en aluminium et un cadre, offrant une expérience minimaliste et élégante. De plus, la variété des options de couleur permet aux utilisateurs d’exprimer leur style personnel. Les deux tablettes se distinguent par des fonctionnalités de conception distinctes et offrent différents avantages en fonction des préférences des utilisateurs.

Écran

Le realme Pad 2 dispose d’un écran LCD IPS de 11,5 pouces. La résolution de l’écran est fixée à 2000×1200 pixels, avec une densité de pixels de 212 PPI. Ces valeurs sont suffisantes pour fournir des images claires et nettes. Avec une luminosité de l’écran de 450 nits, il offre une expérience de visionnage améliorée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une expérience utilisateur plus fluide et sans heurts. Des fonctionnalités telles que le mode lecture, le mode nuit et le mode en plein soleil sont conçues pour réduire la fatigue oculaire et améliorer la qualité de l’image dans différents environnements.

Le Xiaomi Redmi Pad SE est équipé d’un écran LCD IPS de 11,0 pouces. La résolution de l’écran est fixée à 1920×1200 pixels, avec une densité de pixels de 207 PPI. Cela offre également une bonne qualité d’image, bien que le realme Pad 2 ait une densité de pixels légèrement supérieure. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, la tablette offre une expérience utilisateur fluide. La luminosité de l’écran est de 400 nits.

Lors de l’évaluation de la qualité de l’écran, les deux tablettes offrent une bonne expérience visuelle. Cependant, le realme Pad 2 occupe une position légèrement supérieure en termes de qualité d’image en raison de sa résolution, de sa densité de pixels et de sa luminosité supérieures.

Appareil photo

Les appareils photo du realme Pad 2 sont suffisants et satisfaisants pour une utilisation quotidienne. L’appareil photo principal d’une résolution de 8 MP est à un niveau adapté pour répondre aux besoins de base en matière de photos et de vidéos. La capacité d’enregistrement vidéo FHD 1080p à 30 images par seconde est idéale pour capturer des souvenirs. L’appareil photo frontal a une résolution de 5 MP et convient également à l’enregistrement vidéo.

Le Xiaomi Redmi Pad SE, quant à lui, offre plus de fonctionnalités dans le département de l’appareil photo. L’appareil photo principal d’une résolution de 8,0 MP vous permet de prendre des photos plus nettes et plus détaillées. Avec le support grand angle et autofocus (AF), vous pouvez prendre une variété de photos. De plus, vous pouvez enregistrer des vidéos en résolution 1080p à 30 images par seconde. L’appareil photo frontal a également une résolution de 5,0 MP et offre une fonction ultra grand angle, ce qui vous permet de prendre des selfies et des photos de groupe avec un angle plus large.

Globalement, les appareils photo des deux tablettes répondent aux besoins d’utilisation de base. Cependant, le Xiaomi Redmi Pad SE offre plus de fonctionnalités, offrant aux utilisateurs une plus grande gamme créative. La fonction grand angle est très utile pour les prises de vue en paysage ou les photos de groupe. En conclusion, si les performances de l’appareil photo sont importantes pour vous et que vous recherchez une plus grande gamme de créativité, le Xiaomi Redmi Pad SE pourrait être une meilleure option. Cependant, si vous ne recherchez qu’une capture de photos et de vidéos de base, le realme Pad 2 donnera des résultats satisfaisants.

Performances

Le realme Pad 2 est équipé du processeur MediaTek Helio G99. Ce processeur comprend 2 cœurs Cortex-A76 (Kryo 470 Gold) à 2,2 GHz axés sur les performances et 6 cœurs Cortex-A55 (Kryo 470 Silver) à 2 GHz axés sur l’efficacité. Fabriqué avec la technologie de processus 6 nm, ce processeur a une valeur de TDP de 5W. De plus, sa GPU Mali-G57 fonctionne à une fréquence de 1100 MHz. La tablette est livrée avec 6 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go. Elle a été testée avec un score AnTuTu V9 de 374272, un score GeekBench 5 sur un seul cœur de 561, un score GeekBench 5 sur plusieurs cœurs de 1838 et un score 3DMark Wild Life de 1244.

En revanche, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE est dotée du processeur Qualcomm Snapdragon 680. Ce processeur comprend 4 cœurs Cortex-A73 (Kryo 470 Gold) à 2,4 GHz axés sur les performances et 4 cœurs Cortex-A53 (Kryo 470 Silver) à 1,9 GHz axés sur l’efficacité. Fabriqué avec la technologie de processus 6 nm, ce processeur a également une valeur de TDP de 5W. Sa GPU Adreno 610 fonctionne à une fréquence de 950 MHz. La tablette est équipée de 4 Go / 6 Go / 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 128 Go. Elle a été testée avec un score AnTuTu V9 de 268623, un score GeekBench 5 sur un seul cœur de 372, un score GeekBench 5 sur plusieurs cœurs de 1552 et un score 3DMark Wild Life de 441.

En termes de performances, le realme Pad 2 présente des performances plus élevées par rapport au Xiaomi Redmi Pad SE. Dans des benchmarks tels que AnTuTu V9, les scores GeekBench 5 et les scores 3DMark Wild Life, le realme Pad 2 obtient des résultats supérieurs à ceux de son rival. Cela indique que le realme Pad 2 peut offrir une expérience plus rapide et plus fluide. En conclusion, les performances sont un facteur important dans le choix d’une tablette, et le realme Pad 2, avec son processeur MediaTek Helio G99 et d’autres fonctionnalités, semble se démarquer à cet égard.

Connectivité

Le realme Pad 2 est équipé d’un port de chargement USB-C. Bien qu’il dispose de la fonctionnalité Wi-Fi, il ne prend pas en charge la norme Wi-Fi 6. Cependant, la tablette offre la prise en charge de la 4G et de la VoLTE. De plus, elle est livrée avec la prise en charge Bluetooth 5.2. Le Xiaomi Redmi Pad SE est livré avec un port de chargement USB-C. Cependant, bien qu’il dispose de la fonctionnalité Wi-Fi, il ne prend pas en charge la norme Wi-Fi 6. Il offre également la prise en charge Bluetooth 5.0.

La différence la plus notable en termes de fonctionnalités de connectivité entre les deux tablettes est que le realme Pad 2 offre la prise en charge de la 4G. Si vous prévoyez d’utiliser la 4G, le realme Pad 2 est une option privilégiée à cet égard. Cependant, si vous n’utiliserez pas la 4G, il n’y a pas de différence significative en termes de fonctionnalités de connectivité entre les deux tablettes. En conclusion, si la prise en charge de la 4G est essentielle pour vous, le realme Pad 2 pourrait être un choix adapté, tandis que les deux tablettes offrent une expérience similaire en termes d’autres fonctionnalités de connectivité.

Batterie

Le realme Pad 2 a une capacité de batterie de 8360 mAh. Il est livré avec un port de chargement de type C et offre la prise en charge de la charge rapide à 33 W. De plus, la prise en charge de la recharge inversée est également disponible. La technologie de batterie utilisée est le lithium polymère.

Le Xiaomi Redmi Pad SE a une capacité de batterie de 8000 mAh. Il est doté d’un port de chargement USB-C et offre la prise en charge de la charge rapide à 10 W. Cependant, la prise en charge de la recharge inversée n’est pas incluse dans ce modèle. La technologie de batterie utilisée est également le lithium polymère.

En termes de spécifications de batterie, le realme Pad 2 se démarque avec une plus grande capacité de batterie, une prise en charge de charge rapide plus rapide et la possibilité de recharge inversée. Une capacité de batterie plus élevée peut potentiellement permettre à la tablette d’être utilisée pendant de plus longues périodes. De plus, la prise en charge de la charge rapide permet des temps de charge plus rapides et la possibilité de recharge inversée peut être utilisée pour charger d’autres appareils. En tenant compte des spécifications de la batterie, le realme Pad 2 semble être une option plus avantageuse avec sa capacité de batterie, sa prise en charge de charge rapide et sa fonction de recharge inversée.

Audio

Le realme Pad 2 est équipé de quatre haut-parleurs et utilise la technologie de haut-parleurs stéréo. Cependant, il ne dispose pas de prise audio 3,5 mm. Le Xiaomi Redmi Pad SE, quant à lui, dispose de 4 haut-parleurs et utilise également la technologie de haut-parleurs stéréo. De plus, la tablette inclut une prise audio 3,5 mm. En termes de fonctionnalités audio, le realme Pad 2 peut offrir une meilleure qualité sonore et une plus large scène sonore grâce à ses haut-parleurs supplémentaires et à sa technologie stéréo. Cependant, l’absence d’une prise audio 3,5 mm peut être un inconvénient notable pour certains utilisateurs.

En revanche, le Xiaomi Redmi Pad SE utilise également la technologie de haut-parleurs stéréo et inclut une prise audio 3,5 mm. Cependant, il a un nombre inférieur de haut-parleurs par rapport au realme Pad 2. En conclusion, si la qualité sonore et l’expérience audio sont une priorité, le realme Pad 2 peut offrir une expérience sonore plus riche, tandis que la présence d’une prise audio 3,5 mm pourrait rendre le Xiaomi Redmi Pad SE un choix préféré pour ceux qui le considèrent comme important.

Prix

Le Xiaomi Redmi Pad SE est proposé au prix de 200 euros. Ce point de prix se démarque avec son prix de départ plus bas. Une différence de prix de 20 euros peut en faire une option attrayante pour les utilisateurs disposant d’un budget plus restreint. Cette option plus abordable pourrait intéresser ceux qui souhaitent répondre à des besoins de base en matière de tablette.

En revanche, le realme Pad 2 démarre à un prix de 220 euros. À ce prix, il pourrait offrir de meilleures performances, une plus grande capacité de batterie ou des fonctionnalités plus avancées. Si vous vous attendez à obtenir de meilleures performances, une meilleure autonomie de la batterie ou des fonctionnalités supplémentaires d’une tablette, le coût supplémentaire pourrait rendre ces avantages intéressants.

Laquelle des deux tablettes est meilleure pour vous dépend de votre budget, de vos besoins et de vos préférences. Si vous recherchez une option moins coûteuse, le prix du Xiaomi Redmi Pad SE pourrait être intéressant. Cependant, si des fonctionnalités et des performances supplémentaires sont une priorité, le realme Pad 2 pourrait mériter d’être pris en compte. Il est important de prendre en compte les autres fonctionnalités offertes par les tablettes pour prendre votre décision.

