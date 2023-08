Le store de jeux Nintendo eShop ne sera pas disponible le 22/29 août.

Nintendo a annoncé aujourd’hui sur son blog que son service réseau de la plateforme Switch sera soumis à des « travaux de maintenance du réseau ». Pendant la période de maintenance du réseau, la boutique eShop sur la plateforme Switch ne pourra pas être utilisée. Cependant, les joueurs pourront toujours utiliser la version web de l’eShop pour naviguer et acheter des jeux.

Après des investigations, Nintendo explique plus en détail la maintenance prévue. La société a déclaré qu’elle procédera aux travaux en deux jours, qui sont espacés de sept jours. La première maintenance aura lieu le 22 août, tandis que la seconde aura lieu le 29 août. Concernant les horaires exacts de la maintenance, Nintendo a indiqué que le 22 août, les travaux auront lieu de 12h00 à 13h00, soit une heure d’intervalle. Cependant, le 29 août, la société a précisé que les travaux auront lieu de 10h30 à 16h30, soit un intervalle de six heures. D’après le rapport officiel, on peut voir que le service de maintenance du 29 août prendra plus de temps que celui du 22 août.

La société explique que la raison de la maintenance est l’ « utilisation de la carte de crédit ». Par conséquent, il est prévu que la boutique eShop prenne en charge l’association de cartes de crédit dans plus de régions après la maintenance. eShop est une plateforme de distribution numérique créée par Nintendo et soutenue par Nintendo Network. Elle a commencé à être disponible aux États-Unis, au Japon, en Europe et en Australie en juin 2011.

Conclusion

La boutique de jeux Nintendo eShop ne sera pas disponible les 22 et 29 août en raison de travaux de maintenance du réseau. Pendant la fenêtre de maintenance, les services réseau peuvent ne pas être disponibles. La société explique que la raison des travaux de maintenance est l’utilisation des cartes de crédit. Nous prévoyons donc que l’eShop prendra en charge les cartes de crédit une fois les travaux terminés. Cependant, la principale raison de cet article est d’informer les utilisateurs de l’eShop qu’il ne sera pas disponible aux dates et heures mentionnées dans l’article. Ainsi, ils ne devraient pas s’inquiéter s’ils ne le trouvent pas, mais plutôt opter pour la version web pendant cette période.

Actualité mobile et vidéo du moment