Comparaison entre le Xiaomi Pad 6 et le OnePlus Pad : Lequel est meilleur ?

Les tablettes sont devenues les préférées des enthousiastes de la technologie et des utilisateurs à la recherche de productivité. Dans ce contexte, des appareils ambitieux tels que le Xiaomi Pad 6 et le OnePlus Pad se distinguent par leurs caractéristiques uniques. Dans cet article, nous comparerons le Xiaomi Pad 6 et le OnePlus Pad sous différents angles pour évaluer lequel de ces appareils pourrait être un meilleur choix pour vous.

Design

Le design est un facteur important qui définit le caractère et l’expérience utilisateur d’une tablette. Le Xiaomi Pad 6 et le OnePlus Pad attirent l’attention avec leurs concepts de design et leurs fonctionnalités uniques. Lorsqu’on examine de près le design des deux appareils, des différences et des similitudes intéressantes émergent.

Le Xiaomi Pad 6 arbore une apparence élégante et minimaliste. Avec des dimensions de 254,0 mm de largeur, 165,2 mm de hauteur et seulement 6,5 mm d’épaisseur, il présente une construction compacte. De plus, il se distingue par sa légèreté, ne pesant que 490 grammes. La combinaison du verre Gorilla Glass 3 et du châssis en aluminium associe durabilité et sophistication. Les options de couleur en noir, or et bleu offrent un choix en harmonie avec le style personnel. Le Xiaomi Pad 6 prend également en charge un stylet, permettant aux utilisateurs de mettre en valeur leur créativité.

De son côté, le OnePlus Pad présente un look moderne et impressionnant. Avec une largeur de 258 mm et une hauteur de 189,4 mm, il offre un affichage à grand écran. Sa finesse de 6,5 mm et son corps en aluminium donnent à l’appareil une touche élégante. Malgré un poids légèrement supérieur à celui du Xiaomi Pad 6, à 552 grammes, il reste raisonnablement portable. Le choix de couleur Halo Green offre une option unique et frappante. De la même manière, le OnePlus Pad permet également aux utilisateurs de libérer leur créativité grâce à la prise en charge du stylet.

Les deux tablettes possèdent des attributs de design distincts. Le Xiaomi Pad 6 se distingue par son design minimaliste et léger, tandis que le OnePlus Pad offre une esthétique moderne et accrocheuse. Le choix de l’appareil qui vous convient le mieux dépendra de vos préférences personnelles et de vos besoins d’utilisation.

Écran

Le Xiaomi Pad 6 est doté d’un écran LCD IPS de 11,0 pouces. La résolution de l’écran est de 2880×1800 pixels, ce qui donne une densité de pixels de 309 PPI. L’écran, protégé par du verre Corning Gorilla Glass 3, offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de 550 nits. De plus, il prend en charge des fonctionnalités telles que HDR10 et Dolby Vision.

Le OnePlus Pad, en revanche, présente un écran LCD IPS de 11,61 pouces avec une résolution d’écran de 2800×2000 pixels, offrant une densité de pixels de 296 PPI. L’écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une luminosité de 500 nits. Il prend également en charge des fonctionnalités telles que HDR10+ et Dolby Vision.

Alors que les deux tablettes partagent des caractéristiques d’écran similaires, le Xiaomi Pad 6 se distingue par sa densité de pixels plus élevée et sa luminosité, offrant un affichage plus net et plus vibrant. Par conséquent, on peut dire que le Xiaomi Pad 6 a un léger avantage en termes de qualité d’écran.

Appareil photo

Le Xiaomi Pad 6 est équipé d’un appareil photo arrière de 13,0 MP et d’un appareil photo frontal de 8,0 MP. L’appareil photo arrière a une ouverture de f/2,2 et peut enregistrer des vidéos en 4K30FPS. L’appareil photo frontal a une ouverture de f/2,2 et enregistre des vidéos en 1080p30FPS.

De même, le OnePlus Pad propose un appareil photo arrière de 13 MP et un appareil photo frontal de 8 MP. L’appareil photo arrière a une ouverture de f/2,2 et enregistre des vidéos en 4K30FPS. L’appareil photo frontal a une ouverture de f/2,3 et enregistre des vidéos en 1080p30FPS. En effet, il ne semble pas y avoir de différence significative en termes de fonctionnalités de l’appareil photo. Les deux tablettes semblent offrir des performances similaires en matière d’appareil photo.

Performance

Le Xiaomi Pad 6 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 870. Ce processeur est conçu avec une technologie de fabrication de 7 nm et comprend un cœur 1x 3,2 GHz Kryo 585 Prime (Cortex-A77), 3x 2,42 GHz Kryo 585 Gold (Cortex-A77) et 4x 1,8 GHz Kryo 585 Bronze (Cortex-A55). Associé au GPU Adreno 650, l’appareil obtient un score AnTuTu V9 de 713 554, un score GeekBench 5 Single-Core de 1006, un score GeekBench 5 Multi-Core de 3392 et un score 3DMark Wild Life de 4280.

En revanche, le OnePlus Pad est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 9000. Ce processeur est conçu avec une technologie de fabrication de 4 nm et comprend un cœur 1x 3,05 GHz Cortex-X2, 3x 2,85 GHz Cortex-A710 et 4x 1,80 GHz Cortex-A510. Associé au GPU Mali-G710 MP10, l’appareil obtient un score AnTuTu V9 indiqué comme étant de 1 008 789, un score GeekBench 5 Single-Core de 1283, un score GeekBench 5 Multi-Core de 4303 et un score 3DMark Wild Life de 7912.

Lorsqu’on évalue les performances, il est évident que le processeur MediaTek Dimensity 9000 du OnePlus Pad obtient des scores plus élevés et offre des performances plus solides par rapport au Xiaomi Pad 6. De plus, il semble offrir des avantages en termes d’efficacité énergétique également.

Connectivité

Les fonctionnalités de connectivité du Xiaomi Pad 6 comprennent un port de charge USB-C, la prise en charge du Wi-Fi 6, le Wi-Fi Direct et les capacités Double-Band (5 GHz). De plus, il est doté de la version Bluetooth 5.2. D’autre part, les fonctionnalités de connectivité du OnePlus Pad comprennent un port de charge USB-C 2.0, la prise en charge du Wi-Fi 6, le Wi-Fi Direct et les fonctionnalités Double-Band (5 GHz).

De plus, il est noté avec la version Bluetooth 5.3. Les fonctionnalités de connectivité des deux appareils sont largement similaires. Cependant, il y a une légère différence dans les versions de Bluetooth ; le Xiaomi Pad 6 utilise le Bluetooth 5.2, tandis que le OnePlus Pad utilise le Bluetooth 5.3.

Batterie

Le Xiaomi Pad 6 a une capacité de batterie de 8840 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W. Il utilise la technologie de batterie au lithium-polymère. D’autre part, le OnePlus Pad bénéficie d’une capacité de batterie plus élevée de 9510 mAh ainsi que d’une prise en charge de la charge rapide de 67 W.

Encore une fois, la technologie de batterie au lithium-polymère a été choisie. Dans ce scénario, le OnePlus Pad se présente comme le choix avantageux avec à la fois une capacité de batterie plus grande et la capacité de se charger plus rapidement. En termes de performances de la batterie, le OnePlus Pad prend la tête.

Audio

Le Xiaomi Pad 6 est équipé de 4 haut-parleurs utilisant la technologie des haut-parleurs stéréo. Cependant, l’appareil ne dispose pas d’une prise casque 3,5 mm. De même, le OnePlus Pad est également doté de 4 haut-parleurs et utilise la technologie des haut-parleurs stéréo. L’appareil ne dispose pas non plus d’une prise casque 3,5 mm.

Nous constatons que les deux appareils partagent des caractéristiques de haut-parleur similaires. Ils offrent la même expérience audio et ne prennent pas en charge la prise casque 3,5 mm. Par conséquent, il n’y a aucune différence en termes de performance audio entre les deux appareils.

Prix

Le prix de départ du Xiaomi Pad 6 est fixé à 399 euros, tandis que le prix de départ du OnePlus Pad est fixé à 500 euros. Dans ce cas, compte tenu du prix inférieur du Xiaomi Pad 6, il semble être une option plus économique. Le OnePlus Pad se situe dans une gamme de prix légèrement supérieure. En termes de prix, on peut dire que le Xiaomi Pad 6 a l’avantage.

