Dites adieu aux ralentissements : Conseils simples pour éviter les vidéos YouTube qui se mettent en pause sur Windows

Les vidéos YouTube continuent-elles de se mettre en pause sur votre navigateur Windows ? Inutile de dire que vous pouvez être assez frustré par cette expérience. Vous vous êtes peut-être même demandé pourquoi les vidéos se mettent en pause. Plus important encore, vous cherchez probablement à empêcher les vidéos YouTube de se mettre en pause sur votre PC.

Les vidéos YouTube peuvent se mettre en pause pour plusieurs raisons. Parmi toutes, un réseau instable est le problème le plus courant. Mais si vous êtes sûr que le réseau est correct, cela pourrait être dû au fait que vous exécutez des applications ou des tâches qui épuisent toute la mémoire de votre système.

Les vidéos YouTube peuvent également commencer à se mettre en pause en raison des paramètres d’économie d’énergie ou des paramètres de gestion de la mémoire activés. Il peut y avoir d’autres raisons également.

Vous voulez savoir comment empêcher les vidéos YouTube de se mettre en pause sur votre PC Windows ? Vous trouverez ci-dessous quelques solutions simples qui vous permettront de profiter d’une lecture fluide sur YouTube.

Vérifiez le réseau lorsque les vidéos YouTube se mettent en pause

Avant tout, vous devez faire une vérification du réseau. Comment faites-vous cela ? C’est facile. Ouvrez simplement un testeur de réseau sur Chrome ou tout autre navigateur que vous avez installé sur votre PC Windows. Par exemple, Ookla Speed Test ou Fast.com. Effectuez le test plusieurs fois pour voir si le réseau est stable pour une lecture fluide sur YouTube.

Le réseau semble-t-il stable ? Si ce n’est pas le cas, un réseau instable est la raison pour laquelle les vidéos YouTube se mettent en pause sur votre PC. Dans ce cas, la meilleure approche consiste à contacter votre fournisseur de services Internet. Parlez-leur du problème que vous rencontrez et des tests que vous avez effectués. Ils devraient résoudre le problème rapidement.

De plus, vous devriez envisager de désactiver votre VPN si vous en utilisez un. Même les VPN rapides peuvent parfois rendre les vidéos YouTube lentes.

Effectuez quelques corrections préliminaires sur votre navigateur

Si le réseau est stable, vous devez vous concentrer sur le navigateur que vous utilisez. Tout d’abord, effacez le cache et les cookies du navigateur. Ensuite, vérifiez toutes les extensions que vous avez installées sur votre navigateur. Avez-vous trouvé quelque chose qui pourrait interférer avec la lecture de la vidéo ? Désactivez-les.

Si vous utilisez un navigateur basé sur Chromium ou Google Chrome, réinitialisez les paramètres. Pour ce faire, saisissez Chrome://flags dans la barre d’adresse et cliquez sur l’option Réinitialiser tout.

Assurez-vous que votre navigateur est à jour

Parfois, les vidéos YouTube peuvent commencer à se mettre en pause simplement parce que le navigateur à partir duquel vous regardez les vidéos est obsolète. En plus d’une lecture lente des vidéos YouTube, vous pouvez rencontrer de nombreux bugs en naviguant sur Internet.

Donc, si vous voulez avoir la meilleure expérience possible sur YouTube et d’autres sites, gardez votre navigateur à jour. Et pour mettre à jour votre navigateur, allez dans l’onglet Paramètres de votre navigateur et vérifiez s’il existe des mises à jour. S’il y a une nouvelle version disponible, téléchargez-la et installez-la.

Libérez votre RAM pour arrêter les vidéos YouTube qui se mettent en pause

Avez-vous effectué les étapes mentionnées ci-dessus ? Les vidéos YouTube se mettent-elles toujours en pause ? Dans ce cas, vous devriez essayer des solutions avancées. Comme mentionné précédemment, le manque de RAM ou de mémoire peut entraîner un blocage excessif des vidéos YouTube. La prochaine étape pour arrêter la mise en pause des vidéos YouTube serait donc de libérer de la RAM.

Pour ce faire, ouvrez le gestionnaire de tâches sur votre PC Windows. Vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + Shift + Esc pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Cliquez sur la colonne RAM que vous trouvez dans le gestionnaire de tâches et triez tous les processus qui consomment de la RAM par ordre décroissant.

Vérifiez tous les processus et filtrez ceux qui consomment le plus de ressources. Filtrez les processus qui n’ont pas besoin d’être exécutés pour le moment. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ces processus et cliquez sur l’option Terminer la tâche.

Une fois que vous avez libéré de la RAM sur votre PC Windows, vérifiez si le problème de mise en pause des vidéos YouTube persiste.

Fermez les processus gourmands en ressources de votre navigateur

Si la libération de la RAM n’arrête pas les vidéos YouTube qui se mettent en pause, essayez de fermer les processus gourmands en ressources de votre navigateur. Vous pouvez ouvrir le gestionnaire de tâches du navigateur Chrome pour vérifier tous les processus en cours d’exécution.

Pour ouvrir le gestionnaire de tâches du navigateur, cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de l’écran. Ensuite, accédez à l’option Outils supplémentaires et cliquez sur Gestionnaire de tâches. Après avoir ouvert le gestionnaire de tâches, passez en revue tous les processus qui consomment une grande quantité de mémoire.

Par exemple, il peut s’agir d’un onglet particulier qui utilise beaucoup de mémoire. Mettez fin à tous les processus de cet onglet pour arrêter les vidéos YouTube qui se mettent en pause sur votre PC.

Activer l’accélération hardware dans Windows pour éviter que les vidéos YouTube se mettent en pause

L’accélération hardware décharge certains processus graphiquement intensifs du CPU vers votre GPU dédiée. Et lorsque le GPU traite certaines tâches graphiques, vous commencez à remarquer une lecture vidéo plus fluide sur YouTube.

Pour activer l’accélération hardware sur votre PC Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Windows et sélectionnez Paramètres. Accédez à Système, puis à Affichage. Là, ouvrez l’onglet Graphiques et appuyez sur l’option Modifier les paramètres graphiques par défaut. Activez l’ordonnancement GPU accéléré par hardware à partir de cet onglet.

Activer l’accélération hardware sur votre navigateur

Après avoir activé l’accélération hardware sur Windows, activez-la également pour votre navigateur. Vous pouvez le faire sur Google Chrome en accédant à l’onglet Paramètres et en recherchant l’accélération hardware dans la barre de recherche.

Activez cette option et laissez Chrome utiliser votre GPU pour les tâches graphiquement intensives. L’option devrait également être disponible pour d’autres navigateurs basés sur Chromium.

