Faire le tri dans le désordre : Optimisez le stockage et réduisez les coûts sur Google Drive et Gmail

Vider votre Google Drive, Gmail et Google Photos est un moyen simple de libérer de l’espace sur votre stockage virtuel, et cela pourrait également vous aider à économiser de l’argent. Google fournit aux utilisateurs 15 Go de stockage gratuit pour Google Drive, Gmail et d’autres services. Ce stockage peut se remplir rapidement. Lorsque vous approchez de l’utiliser en totalité, Google vous suggérera d’acheter un espace de stockage supplémentaire via un abonnement appelé Google One. Alternativement, vous pouvez utiliser ces conseils pour organiser votre stockage numérique et garder votre argent dans votre poche.

Voici un guide sur la façon de libérer de l’espace dans Google Drive, Gmail et Google Photos sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, de sorte que vous n’ayez pas besoin de payer pour un espace de stockage supplémentaire. Il est préférable de le faire sur votre ordinateur plutôt que sur un appareil mobile, car il est plus facile de trier et de gérer les fichiers de cette façon. Soyez assuré, nous vous guiderons à travers les étapes pour les plates-formes de bureau et mobiles.

Tout d’abord, supprimez les gros fichiers

Si vous devez seulement supprimer quelques éléments de Google Drive et de Gmail pour libérer de l’espace, vous pouvez organiser chaque service en fonction de la taille des fichiers. Au lieu de supprimer plusieurs petits éléments, vous pouvez supprimer un ou deux gros fichiers.

Comment supprimer les gros fichiers de Google Drive

Vous devez d’abord vous assurer d’être connecté à votre compte Google Drive.

Sélectionnez « Stockage » dans le menu situé à gauche de l’écran.

La page de stockage affichera vos fichiers en commençant par les plus grands et en allant jusqu’aux plus petits. Si cet ordre n’est pas affiché, cliquez sur « Stockage utilisé » sur le côté droit de l’écran. Cela devrait organiser les fichiers du plus grand au plus petit.

Cliquez sur les gros fichiers que vous souhaitez supprimer pour les sélectionner. Après les avoir sélectionnés, vous pouvez cliquer sur l’icône de corbeille qui apparaît en haut de l’écran ou faire glisser les gros fichiers vers la section « Corbeille » sur le côté gauche de l’écran.

Pour accéder à la section Corbeille, cliquez sur « Corbeille » dans le menu situé à gauche.

Cliquez sur « Vider la corbeille » situé en haut à droite de votre écran.

Cliquez sur « Supprimer définitivement » et vos fichiers seront définitivement supprimés.

Comment supprimer les gros fichiers de Google Drive dans l’application Google Drive

1. Ouvrez l’application Google Drive et connectez-vous à votre compte.

2. Appuyez sur « Fichiers » situé dans le coin inférieur droit de l’écran.

3. Sous « Mon Drive », appuyez sur « Nom » près du haut de l’écran.

4. Appuyez sur « Stockage utilisé ». Cela organisera vos fichiers du plus grand au plus petit.

5. Trouvez l’élément que vous souhaitez supprimer et appuyez sur les trois points (…) à côté de celui-ci.

6. Appuyez sur « Supprimer ».

7. Revenez à l’écran principal en appuyant sur l’icône du hamburger (trois lignes horizontales) en haut à gauche, à côté de « Rechercher dans Drive ».

8. Appuyez sur « Corbeille ».

9. Appuyez sur les trois points (…) en haut à droite de l’écran.

10. Appuyez sur « Vider la corbeille ».

Vous pouvez également organiser et supprimer les fichiers en fonction de leur taille dans Gmail sur votre ordinateur. Voici comment :

1. Connectez-vous à votre compte Gmail.

2. Dans la barre de recherche, tapez « has:attachment larger:10MB » (par exemple) et appuyez sur Entrée. Cela affichera les e-mails avec des versions jointes de plus de 10 Mo, organisés du plus grand au plus petit. Vous pouvez ajuster la valeur de la taille pour filtrer selon différentes tailles de fichiers.

3. Sélectionnez les cases à gauche des e-mails que vous souhaitez supprimer. Ensuite, cliquez sur l’icône de la corbeille située en haut à droite de l’écran.

4. Pour accéder au menu Corbeille, cliquez sur « Corbeille » sur le côté gauche de l’écran. Si vous ne trouvez pas « Corbeille », cliquez sur « Plus » et vous devriez voir « Corbeille » dans le menu déroulant.

5. Une fois dans la Corbeille, cliquez sur « Vider la corbeille maintenant » en haut de l’écran.

En suivant ces étapes, vous pouvez gérer efficacement et supprimer les versions jointes d’e-mail volumineuses dans Gmail sur votre ordinateur.

Comment organiser et supprimer les fichiers en fonction de leur taille dans Gmail

1. Ouvrez votre application Gmail et connectez-vous.

2. Tapez « has:attachment larger:10MB » dans la barre de recherche et appuyez sur Rechercher. Cela affichera les e-mails avec des versions jointes de plus de 10 Mo, en commençant par les plus grands. Vous pouvez utiliser ceci pour trouver d’autres tailles également, pas seulement 10 Mo.

3. Cliquez sur l’e-mail que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur l’icône de la corbeille en haut à droite.

5. Cliquez sur la flèche vers l’arrière en haut à gauche.

6. Cliquez sur l’icône des trois lignes en haut à gauche, à côté de « Rechercher dans les messages ».

7. Cliquez sur « Corbeille ».

8. Cliquez sur « Vider la corbeille maintenant ».

N’oubliez pas que les éléments de la Corbeille seront automatiquement supprimés après 30 jours.

Vider le dossier Spam de votre compte Gmail

Oublier de vider votre dossier spam peut utiliser de l’espace supplémentaire dans votre compte Gmail. Il est également conseillé de vider vos dossiers sociaux ou promotionnels. Cela vous aide à créer plus d’espace dans votre compte.

Comment vider le dossier Spam sur ordinateur

1. Connectez-vous à votre compte Gmail.

2. Après vous être connecté, cliquez sur « Spam » sur le côté gauche de l’écran. Si vous ne trouvez pas « Spam », cliquez sur « Plus ». Vous verrez « Spam » dans la liste qui apparaît.

3. À l’intérieur de votre dossier Spam, cliquez sur « Supprimer tous les messages de spam maintenant ».

Comment vider le dossier Spam dans l’application Gmail

1. Ouvrez l’application Gmail et connectez-vous.

2. Appuyez sur l’icône des trois lignes en haut à gauche, à côté de la zone de recherche.

3. Appuyez sur « Spam ».

4. Appuyez sur « Supprimer tous les messages de spam maintenant » ou « Vider le spam maintenant ».

Supprimer les photos et vidéos indésirables de Google Photos

Google fournit également 15 Go de stockage gratuit pour Google Photos. Les photos et vidéos peuvent utiliser plus d’espace que les documents, il est donc judicieux de revoir et de supprimer les anciennes photos et vidéos pour libérer de l’espace.

Cependant, contrairement à Google Drive et Gmail, il n’y a pas moyen de trier vos photos et vidéos par taille. Par conséquent, vous devrez les parcourir manuellement et supprimer ce dont vous n’avez pas besoin pour libérer de l’espace.

Comment supprimer les photos et vidéos de Google Photos sur ordinateur

1. Ouvrez Google Photos et connectez-vous.

2. Passez votre souris sur les photos et vidéos que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur la coche grise en haut à gauche de chaque élément.

3. Cliquez sur l’icône de la corbeille en haut à droite.

4. Sélectionnez « Déplacer vers la corbeille ».

5. Trouvez et cliquez sur « Corbeille » sur le côté gauche.

6. Cliquez sur « Vider la corbeille » près du haut à droite.

7. Confirmez en cliquant sur « Vider la corbeille » à nouveau, et vous avez terminé.

Comment supprimer les photos et vidéos de Google Photos dans l’application mobile Google Photos

Attention, utilisateurs Apple : Si vous connectez votre compte Gmail à votre compte iCloud, ces deux espaces de stockage peuvent être liés. Cela indique que si vous activez la fonction de sauvegarde et de synchronisation dans Google Photos, les photos de votre iPhone peuvent également apparaître dans Google Photos. Si vous supprimez une photo dans Google Photos, elle pourrait également être supprimée de votre iPhone. Par conséquent, la photo n’apparaîtra pas non plus dans iCloud. Vous le remarquerez en essayant de supprimer une image dans Google Photos – un message apparaîtra, vous avertissant que vous la supprimez des deux endroits.

1. Ouvrez Google Photos et connectez-vous.

2. Touchez la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer.

3. Appuyez sur l’icône de la corbeille en bas à droite.

4. Choisissez « Supprimer ».

5. Touchez « Bibliothèque » en bas à droite.

6. Appuyez sur « Corbeille ».

7. Cliquez sur les trois points (…) en haut à droite.

8. Choisissez « Vider la corbeille ».

9. Confirmez en touchant « Supprimer ».

Si vous ne sélectionnez pas « Vider la corbeille » sur l’une ou l’autre plateforme, les photos et vidéos que vous avez supprimées seront automatiquement supprimées après 60 jours.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons de libérer beaucoup d’espace dans votre Google Drive. Nous avons tous beaucoup de photos et de vidéos dans nos comptes Google Drive dont nous n’avons pas vraiment besoin. Par conséquent, ne vous précipitez pas pour acheter un espace de stockage cloud lorsque votre Google Drive est plein. Utilisez judicieusement les étapes discutées ci-dessus et vous pourriez économiser plus d’espace et d’argent également.

