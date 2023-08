Sécurité en Ultra HD : Une exploration approfondie de la Dash Cam 70mai A810 [essai pratique]

Je suis dans une période de ma vie où une caméra embarquée prometteuse – en particulier celle de la célèbre marque 70mai – est importante pour ma toute nouvelle voiture. C’est pourquoi j’étais heureux lorsque la société m’a envoyé leur dernière caméra embarquée 70mai Dash Cam A810 à des fins de test. C’est un appareil de pointe qui promet de redéfinir l’expérience de conduite avec ses capacités ultra HD 4K et ses fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées. Le design de la 70mai Dash Cam A810 est élégant et moderne, comme vous pouvez le voir. Avec un corps argenté qui se fond parfaitement avec l’intérieur de votre véhicule et qui améliore sa sécurité. L’unité de caméra est compacte et dédiée, garantissant qu’elle ne gêne pas votre vue pendant la conduite. L’écran à l’arrière, accompagné de 4 boutons personnalisables, permet une utilisation facile et une navigation dans les paramètres de la caméra.

Il s’agit du dernier ajout de l’entreprise à une impressionnante gamme de produits automobiles, offrant une gamme de fonctionnalités révolutionnaires qui la distinguent sur le marché concurrentiel des caméras embarquées. Évidemment, le puissant capteur Sony Starvis 2 IMX 678 est la meilleure raison de l’acheter. Mais ce n’est PAS la seule. Lisez ci-dessous l’évaluation de la 70mai Dash Cam A810 et découvrez…

70mai Dash Cam A810 – Caractéristiques techniques

Qualité d’image en véritable 4K

Capteur Sony STARVIS 2 IMX678 CMOS

Détection de mouvement grâce à l’IA

Enregistrement d’urgence en mémoire tampon

GPS intégré pour ADAS

Contrôle via l’application et partage des séquences

Taux de frame élevé de 60 images par seconde

Enregistrement HDR en double canal

Technologie Night Owl Vision de 70mai

Systèmes avancés d’aide à la conduite

Surveillance du stationnement 24 heures sur 24

Filtre d’histoires de route

Contenu du paquet principal

70mai sait toujours comment concevoir des emballages attrayants et une fois de plus, ils l’ont fait. Le A810 est placée à l’intérieur d’une boîte de haute qualité qui comprend la caméra elle-même, ainsi que quelques manuels utiles. Il y a aussi des morceaux de plastique transparent statique qui permettent une fixation facile au pare-brise. Il y a également un adaptateur secteur USB Type-C vers USB Type-A, un outil en plastique pour le retrait des garnitures pour la gestion des câbles, et un adaptateur d’alimentation USB pour prise d’accessoire 12 volts.

La société a eu la gentillesse de m’envoyer également leur kit d’installation hardware 70mai pour examen. Vous pouvez voir comment l’installer dans leur vidéo ci-dessous, d’ailleurs. J’ai suivi les étapes et ça a fonctionné comme un charme.

Enregistrement HDR en double canal

Alimentée par le capteur Sony Starvis 2 IMX678 CMOS et l’algorithme HDR, la caméra embarquée 70mai Dash Cam A810 offre une véritable résolution UHD 4K. La taille accrue de la puce et de la zone de pixels du capteur, associée à ses performances améliorées en faible luminosité, garantissent que vous capturez des images lumineuses et nettes même dans des conditions d’éclairage difficiles. La solution exclusive MaiColor Vivid+ de l’A810 améliore davantage la qualité des séquences, les rendant claires, naturelles et réalistes.

La 70mai Dash Cam A810 est la première caméra embarquée 4K compatible avec une caméra arrière HDR 1080P. Cette configuration d’enregistrement en double canal vous permet de capturer à la fois la route devant vous et la vue arrière, offrant une couverture maximale et des preuves en cas de collision arrière. L’algorithme HDR garantit que la caméra arrière offre des séquences claires et réalistes, même la nuit.

Technologie Night Owl Vision de 70mai

La 70mai Dash Cam A810 est dotée de la technologie exclusive Night Owl Vision, qui excelle dans la capture de séquences claires dans des conditions de faible luminosité. Avec son grand ouverture F1.8, elle capte plus de lumière, ce qui permet d’obtenir des enregistrements bien éclairés. Night Owl Vision améliore les séquences nocturnes en améliorant la clarté, l’équilibre de l’exposition, la saturation des couleurs et le contrôle des reflets lumineux, garantissant que vous ne manquez aucun détail crucial, même dans l’obscurité.

Détection de mouvement grâce à l’IA et mode Gardien de stationnement intelligent

Le A810 est équipé d’une détection de mouvement grâce à l’IA, capable d’identifier les activités suspectes des êtres humains autour de votre véhicule garé et d’activer automatiquement l’enregistrement. Cette fonctionnalité se révèle inestimable pour prévenir les départs en fuite ou les cambriolages. De plus, le A810 propose un mode Gardien de stationnement intelligent, où les caméras avant et arrière enregistrent en continu à une image par seconde en mode stationnement. Les séquences sont ensuite compressées en une vidéo accélérée d’une minute, ce qui permet d’économiser de l’espace sur la carte mémoire et de réduire la consommation d’énergie.

Systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)

La 70mai Dash Cam A810 de mon test est dotée de systèmes avancés d’aide à la conduite. Ils fournissent des alertes vocales en temps réel pour les piétons, les cyclistes, la sortie de voie, la collision frontale et la circulation en mouvement. Ces fonctionnalités de sécurité vous aident à rester vigilant et à prendre des décisions éclairées pendant la conduite, garantissant un trajet plus sûr pour vous et les personnes qui vous entourent.

GPS et connectivité

Le module GPS intégré à l’A810 offre des fonctionnalités essentielles en termes de sécurité. Cela inclut la vitesse en temps réel, les coordonnées et l’heure actuelle. Ces informations sont essentielles pour suivre les lieux d’accidents et fournir des preuves pour les demandes d’assurance. Le A810 peut être connecté à l’application 70mai via son hotspot WiFi. Cela vous permet d’accéder facilement aux séquences en temps réel sur votre téléphone, de prendre des photos et de les télécharger et de les partager.

Conclusion

La 70mai Dash Cam A810 est un appareil impressionnant qui offre une qualité d’image exceptionnelle et des systèmes de sécurité avancés. Sa véritable résolution UHD 4K, son enregistrement HDR double canal et sa technologie Night Owl Vision garantissent que vous capturez des séquences claires et détaillées, de jour comme de nuit. La détection de mouvement grâce à l’IA et le mode Gardien de stationnement intelligent apportent une sécurité supplémentaire et une tranquillité d’esprit lorsque votre véhicule est garé. Avec son interface conviviale et sa connectivité à l’application 70mai, le A810 offre une expérience utilisateur fluide.

Avec sa qualité d’image impressionnante, ses fonctionnalités et son interface conviviale, je pense qu’il offre l’expérience d’enregistrement ultime sur la route. Que vous cherchiez des preuves en cas d’accidents ou que vous souhaitiez améliorer votre sécurité globale en conduite, la 70mai Dash Cam A810 est un choix incontournable.

Actualité mobile et vidéo du moment