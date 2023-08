Recycler les panneaux solaires : Comment cela fonctionne-t-il exactement ?

Comme tout autre appareil technique, les panneaux solaires et les installations photovoltaïques ont une durée de vie limitée. Après cette période, vous ne les jetez pas simplement, mais vous pouvez les recycler assez facilement. Nous répondons aux questions les plus importantes à ce sujet.

Peut-on recycler les panneaux solaires ?

Une idée fausse répandue sur le recyclage des panneaux solaires est que les installations photovoltaïques, après leur fin de vie de 20 ou 30 ans, sont des déchets spéciaux qui polluent l’environnement. La réalité est plus simple : la directive DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) impose à l’UE un taux de recyclage minimal de 80 % des matériaux utilisés pour les installations photovoltaïques. Cela s’applique aux installations photovoltaïques dans toute l’UE depuis 2012, y compris en Allemagne.

Les panneaux solaires sont principalement composés de silicium, de verre, d’aluminium ou d’acier inoxydable, de cadmium et de petites quantités de plomb et d’argent. D’autres substances sont présentes en quantités homéopathiques dans cette liste. Les trois derniers composants mentionnés sont problématiques dans cette liste.

Les modules solaires ont une forte teneur en aluminium et en silicium. Les deux peuvent être recyclés. (Avec du matériel du Fraunhofer ISE)

Les séparer des panneaux de manière pure – c’est-à-dire sans mélange avec d’autres substances – est complexe. De même, le traitement des matériaux principalement utilisés est complexe.

Cependant, le Fraunhofer Institute a réalisé plusieurs percées dans le recyclage industrielle. Il est maintenant possible de traiter les principaux composants de manière à ce qu’ils puissent être réutilisés dans de nouveaux modules solaires sans perte de qualité. Seuls les coûts sont encore relativement élevés. Pour l’instant.

Comment et où puis-je recycler les modules et les installations solaires ?

Si vous avez installé une centrale solaire de balcon ou utilisez des panneaux solaires mobiles, vous pouvez déposer les modules et les composants à la fin de leur vie utile au centre de recyclage local. Vous pouvez consulter la liste des prix, qui est généralement consultable en ligne, pour savoir si des frais sont facturés pour le dépôt.

Dans mon cas, le centre de recyclage local reprendrait les modules gratuitement.

Les cellules photovoltaïques contiennent de nombreuses ressources précieuses. (Photo : Los Muertos Crew / Pexels)

Après leur reprise, le centre de recyclage stocke les modules. Une entreprise spécialisée dans l’élimination des déchets les récupère et vérifie d’abord le bon fonctionnement de chaque module. Selon le résultat, l’entreprise procède à la valorisation, à la réparation ou à l’élimination des modules.

Pour vous en tant que client privé, cette étape ne génère aucun coût. Si vous n’avez pas de centre de recyclage à proximité, vous pouvez également contacter le fabricant. Celui-ci est tenu de reprendre et d’éliminer gratuitement les installations solaires en vertu de la loi sur la reprise des anciens appareils électriques.

Les fournisseurs photovoltaïques commerciaux disposant de grandes installations solaires de plus de 50 panneaux font généralement appel à des prestataires de services externes.

Comment les panneaux solaires sont-ils recyclés ?

Les étapes de recyclage spécifiques que subissent les modules solaires dépendent de leur conception. Les types les plus courants sont constitués de lames de silicium monocristallin et polycristallin, protégées par une couche de verre (recouverte de plastique).

Il existe également des cellules minces, principalement utilisées dans les panneaux solaires mobiles tels que les installations Jackery. Ils sont également principalement composés de silicium, mais utilisent également une gamme de matériaux semi-conducteurs plus exotiques pour rendre les modules légers et flexibles.

Le troisième type est difficile à recycler – mais les « centrales solaires de balcon » «normales» bénéficient d’un traitement de recyclage établi, sauf si la réutilisation ou la réparation est possible.

L’Institut Fraunhofer a rendu possible la récupération industrielle des ressources dans les modules solaires. (Photo : Fraunhofer ISE)

Tout d’abord, on sépare les boîtiers de connexion qui contiennent les câbles. Ensuite, si nécessaire, on détache la couche de plastique du verre en la chauffant. Ensuite, on retire le cadre en aluminium et on traite les cellules solaires détachées pour obtenir un granulat fin.

Ensuite, les différents composants sont séparés du granulat. Le silicium est séparé du silicium, le verre est séparé du verre, etc. Enfin, il y a un processus de nettoyage qui permet de récupérer de plus petites quantités de substances plus rares. Les produits purs peuvent ensuite être réintroduits dans l’industrie solaire après le recyclage.

Qui recycle les modules PV en Allemagne ?

La Reiling Unternehmensgruppe en Allemagne s’est spécialisée entre autres dans le recyclage des modules PV à plusieurs endroits, tels que Münster, Marienfeld et Torgau. D’autres entreprises qui valorisent ou recyclent les anciens modules solaires sont Envaris, Aurubis et Rinovasol. En Suisse, KWB Planreal et Immark sont quelques-unes des entreprises qui recyclent les modules.

Quand un panneau solaire doit-il être recyclé ?

Savoir si un module solaire doit être recyclé est une question d’équilibre et de légalité. Tout d’abord, les entreprises de gestion des déchets tentent de revendre les modules solaires fonctionnels. Si une réparation est économiquement viable, elle est effectuée. Ce n’est que lorsque la rentabilité et/ou la fonctionnalité technique ne sont plus garanties que le module doit être recyclé conformément à la loi. Cela indique que les substances doivent être séparées pour être réintroduites dans l’industrie manufacturière.

La législation nationale et les directives de l’UE se chevauchent ici dans le but de préserver les ressources naturelles.

Les panneaux solaires sont-ils des déchets spéciaux ?

Dans la plupart des cas, les panneaux solaires ne sont pas des déchets spéciaux s’ils sont conformes aux directives de l’UE. Bien qu’ils contiennent des substances toxiques, notamment du plomb et du cadmium, ces substances sont présentes en si faible concentration qu’elles ne nuisent pas à l’environnement et aux humains en cas d’utilisation incorrecte.

Cependant, les jeter simplement dans la nature priverait l’industrie du recyclage de tous les matériaux utilisés. Ce n’est pas écologiquement justifiable, d’autant plus que la reprise par le fabricant doit toujours être gratuite.

Combien de temps dure un module solaire ?

La durée de vie d’un module solaire dépend de nombreux facteurs. Il y a d’abord la qualité de fabrication elle-même, mais aussi la manipulation sur place et les conditions météorologiques locales.

Les modules solaires modernes fonctionnent même à basse température. (Photo : Pixabay / Pexels)

Cependant, les modules solaires ne sont pas une nouvelle technologie, et une durée de vie de 20 à 30 ans est déduite d’une expérience de plusieurs décennies.

Les panneaux solaires sont-ils écologiques dans leur production ?

Oui, les modules solaires fabriqués conformément aux directives de l’UE sont en grande partie écologiques dans leur production. Comme pour tous les produits industriels, la production de modules solaires génère des déchets, mais ceux-ci ne sont généralement pas préoccupants pour l’environnement. L’Institut Fraunhofer a également calculé qu’un module ne génère que environ 22,5 kg de CO2 lors de sa production. Avec les ressources récupérées, les panneaux solaires ont un bilan carbone qui est compensé après environ un an et demi de fonctionnement.

