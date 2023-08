Samsung Galaxy S24 et S24+ pour un design plus plat et élégant

Les appareils pliables de Samsung sont maintenant sur le marché, et alors que l’excitation retombe, l’attention se tourne vers les fuites et les rumeurs sur la prochaine gamme Galaxy S24. La dernière fuite se concentre sur un changement majeur de design pour le Galaxy S24 et S24+.

Fuites sur le Samsung Galaxy S24 : Des changements de design arrivent

Selon une source réputée de Samsung connue sous le nom de Ice Universe, Samsung prévoit d’aplatir le cadre latéral du Galaxy S24 et S24+ pour les aligner plus étroitement avec le design élégant du Galaxy Z Fold5 et Z Flip5. Actuellement, les Galaxy S23 et S23+ ont des dos plats, mais leurs cadres centraux dépassent légèrement. Cet aspect du design devrait changer dans le nouveau modèle.

Il y a quelques raisons possibles derrière cette décision. Elle pourrait être influencée par des facteurs externes. Comme les tendances de design des dernières années ont favorisé les designs plats avec des bords nets. En adoptant cette tendance, Samsung vise à améliorer encore davantage le design du Galaxy S24, indépendamment de la mode actuelle.

Curieusement, la fuite ne mentionne rien sur le Galaxy S24 Ultra. Suivant le schéma des précédentes gammes Galaxy S, il est probable que le modèle Ultra emprunte un chemin différent en termes de design. Samsung apporte souvent de légères modifications au modèle Ultra pour s’assurer qu’il se démarque et soit facilement reconnaissable.

Alors que l’attente pour la gamme Galaxy S24 monte en puissance, les fuites et les rumeurs augmentent également. Avec les appareils pliables de Samsung déjà en train de faire sensation, les utilisateurs et les passionnés de technologie attendent avec impatience la présentation officielle de la série Galaxy S24. Le changement de design rapporté pour le Galaxy S24 et S24+ laisse présager un look plus épuré et moderne. Potentiellement en accord avec les tendances actuelles de design. Cependant, le sort du Galaxy S24 Ultra reste un mystère. Alors que Samsung poursuit sa tradition de distinguer ce modèle par des éléments de design uniques.

