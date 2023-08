WhatsApp présente le partage de photos en HD

Inutile de le dire, WhatsApp est l’un des moyens les plus simples d’envoyer des photos à vos amis et à votre famille après une journée passée dehors. Mais le problème, c’est que lorsque vous envoyez une image via l’application, elle subit beaucoup de traitement. Et pendant ce traitement, la taille, la résolution et, plus important encore, la qualité se dégradent.

Eh bien, les choses ont changé avec la dernière mise à jour. WhatsApp vous permet enfin d’envoyer des photos en résolution HD. Cela indique que le traitement qui se fait lorsque vous envoyez des images via l’application ne nuira plus énormément à la qualité.

À propos du partage de photos en résolution HD sur WhatsApp

Selon WhatsApp, l’option de partage de photos « HD » indique que les images peuvent atteindre une résolution de 4096 x 2692. Mais même avec la mise à jour en place, vous pouvez envoyer des photos de qualité standard. Dans ce cas, le traitement redimensionnera tout à une résolution régulière de 1600 x 1052. Cependant, la résolution n’est pas la seule chose qui compte.

La compression était le vrai problème de WhatsApp en termes de partage de photos. Dans la résolution standard, une grande compression était effectuée pour réduire la taille du fichier image. Bien que WhatsApp n’ait pas officiellement précisé combien de compression avait lieu dans l’option de photo HD, elle est inférieure au mode standard.

Cela indique que le fichier sera toujours plus petit que l’original. Et avec cela, WhatsApp facilite essentiellement la visualisation et le téléchargement des photos envoyées par les utilisateurs.

Avec la mise à jour, vous verrez un nouvel icône HD lorsque vous partagerez une photo. En appuyant dessus, vous pourrez choisir entre les deux présélections de qualité. Peu importe celui que vous choisissez, les images seront chiffrées de bout en bout.

Vous vous demandez quand vous recevrez la mise à jour des photos HD sur WhatsApp ? Elle est actuellement déployée pour tous les utilisateurs du monde entier. Cependant, cela pourrait prendre quelques semaines avant d’arriver sur chaque appareil. Ensuite, WhatsApp travaillera sur la fonctionnalité des vidéos HD.

