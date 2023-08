Les alertes de fitness cardiovasculaire VO2 de l’Apple Watch révèlent de plus grands problèmes de santé pour un utilisateur.

Les différentes fonctionnalités de santé de l’Apple Watch ont alerté de nombreux utilisateurs sur des problèmes potentiellement mortels au fil des années. Cette semaine, un nouveau rapport publié dans l’Interactive Journal of Medical Research met en lumière un autre type de notification de l’Apple Watch qui pourrait signaler des problèmes de santé plus importants.

Apple explique dans un document d’assistance que la fonctionnalité « Fitness cardio » de l’Apple Watch mesure votre VO2 max, qui représente la quantité maximale d’oxygène que votre corps peut consommer pendant l’exercice. Vous pouvez consulter vos données de fitness cardio à tout moment dans l’application Santé sur votre iPhone ou votre iPad, mais l’Apple Watch vous avertit également si votre niveau de fitness cardio est faible pour votre âge et votre sexe via une notification.

Comme l’a repéré MyHealthyApple, des chercheurs de la Shackler School of Medicine à Tel-Aviv et du Leviev Heart Center en Israël ont publié les détails d’une nouvelle histoire intrigante de l’Apple Watch plus tôt cette semaine. Dans ce cas, un individu en bonne santé de 40 ans a commencé à recevoir des notifications push répétées de sa Apple Watch Series 6 indiquant un faible niveau de VO2 max.

Après avoir reçu des notifications push répétées, l’utilisateur de l’Apple Watch s’est rendu au centre médical Sheba pour demander des conseils supplémentaires. Une série de tests a révélé un diagnostic de « cardiomyopathie non ischémique familiale avec une fonction systolique ventriculaire gauche sévèrement réduite ».

MyHealthyApple explique que les symptômes mettent généralement « de nombreuses années » à apparaître, ce qui souligne potentiellement l’utilité des notifications push reçues par cette personne sur son Apple Watch.

La cardiomyopathie dilatée familiale se produit lorsque les muscles cardiaques s’amincissent et s’affaiblissent dans au moins une chambre du cœur, entraînant l’agrandissement de la zone ouverte de la chambre (dilatation). En conséquence, le cœur ne peut pas pomper le sang aussi efficacement que d’habitude. Pour compenser, le cœur tente d’augmenter la quantité de sang pompée à travers le cœur, ce qui entraîne un amincissement et un affaiblissement supplémentaires du muscle cardiaque. Avec le temps, cette condition entraîne une insuffisance cardiaque.

Le patient a subi un bilan cardiaque complet et les niveaux de VO2 continueront d’être surveillés via son Apple Watch.

L’article de recherche publié cette semaine conclut que ce cas suggère que les dispositifs portables tels que l’Apple Watch peuvent jouer un rôle dans la surveillance plus large des tendances du VO2. Les données pourraient conduire à une « présentation plus précoce dans le flux de travail diagnostique » pour certaines conditions :

Ce rapport de cas met en évidence l’utilité potentielle des mesures de VO2 max par des dispositifs portables pour l’identification précoce et le dépistage de la condition physique cardiaque pour la population générale et les personnes présentant un risque accru de maladies cardiovasculaires. L’intégration des dispositifs portables dans l’évaluation systématique des patients peut permettre une présentation plus précoce dans le flux de travail diagnostique. La condition physique cardiaque peut être mesurée de manière continue à l’aide du dispositif portable, permettant un suivi étroit des paramètres de capacité fonctionnelle. Les dispositifs doivent être utilisés avec prudence et des études supplémentaires sont nécessaires.

Cependant, MyHealthyApple met en garde en affirmant que cela « pourrait être un cas isolé » et note que la plupart des gens peuvent améliorer leur VO2 « en augmentant l’intensité et la fréquence de leur exercice cardiovasculaire ».

Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités de Fitness cardio et de VO2 de l’Apple Watch dans notre guide complet.

