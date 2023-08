Se lancer dans l’innovation : Xiaomi a lancé le programme de test bêta d’Android 14 pour Xiaomi 13 / Pro

Xiaomi, acteur majeur de l’industrie des technologies mobiles, continue de s’engager dans divers efforts pour améliorer l’expérience utilisateur et offrir les dernières technologies à ses utilisateurs. Dans le cadre de cet engagement, la dernière annonce de l’entreprise dévoile le lancement des tests bêta d’Android 14 pour les modèles Xiaomi 13 et Pro. Cependant, il est important de souligner que cette nouvelle version pourrait ne pas être entièrement optimisée, ce qui pourrait entraîner certains problèmes.

Programme de test bêta Android 14 de Xiaomi

Les tests bêta d’Android 14 commenceront initialement en Chine et concerneront des utilisateurs spécifiques. En d’autres termes, les utilisateurs qui souhaitent participer à ce programme de test seront sélectionnés en fonction des critères établis par l’entreprise. Ce programme sera ouvert aux utilisateurs qui souhaitent essayer et contribuer au développement de la nouvelle version de MIUI basée sur Android. Néanmoins, il est crucial de se souvenir que cette nouvelle itération pourrait ne pas être entièrement optimisée et qu’elle pourrait potentiellement contenir des erreurs et des problèmes mineurs.

Dans l’annonce de Xiaomi, il est souligné que la version bêta d’Android 14 pourrait présenter certains problèmes qui pourraient avoir un impact sur l’expérience utilisateur. Par conséquent, les participants au processus de test doivent faire preuve de prudence et signaler tout problème rencontré. Les commentaires des utilisateurs aideront l’entreprise à affiner cette nouvelle version et à la rendre plus stable.

Avant de se plonger dans la version bêta d’Android 14, les utilisateurs doivent s’assurer de sauvegarder leurs données. Étant donné que cette version n’est pas encore entièrement optimisée, il existe une possibilité de scenarios inattendus, tels que la perte de données. Par conséquent, prendre des précautions à l’avance est d’une importance capitale pour atténuer les effets potentiels de tout problème adverse.

Xiaomi recommande aux utilisateurs qui envisagent de participer aux tests bêta d’Android 14 de soumettre leur candidature d’ici la fin du mois d’août. Ceux qui répondent aux critères établis seront inclus dans le processus. Les utilisateurs participants auront l’occasion de découvrir la nouvelle version pendant cette période et de contribuer à son développement. L’objectif final est de proposer une version d’Android 14 plus stable à une base d’utilisateurs plus large.

Le programme de test bêta d’Android 14 de Xiaomi se distingue comme une étape importante pour impliquer les utilisateurs et faire avancer le développement de la nouvelle version. Cependant, il est important de reconnaître la possibilité de rencontrer des problèmes et des impacts potentiels sur l’expérience utilisateur lors de ce processus. Les utilisateurs peuvent contribuer à ce processus en sauvegardant leurs données, en signalant soigneusement les problèmes et en fournissant des commentaires précieux. Avec le début de l’expérience prévu fin août, la sortie d’une version stable d’Android 14 à un public d’utilisateurs plus large est attendue.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :