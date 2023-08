Les tests iOS 17.1 s’intensifient, iOS 16.7 devrait probablement arriver le mois prochain.

Apple a publié watchOS 9.6.1 pour les utilisateurs d’Apple Watch mardi, mais sans une mise à jour iOS 16.6.1 correspondante. Une nouvelle rumeur aujourd’hui suggère qu’Apple ne prévoit pas de mise à jour iOS 16.6.1 et prévoit plutôt de passer directement à iOS 16.7. Simultanément, Apple a également commencé des tests de iOS 17.1.

watchOS 9.6.1 résout un bug dans l’API Trouble du Mouvement d’Apple qui avait empêché l’accès à ces données par les chercheurs et les applications tierces.

Typiquement (mais pas toujours), lorsque Apple publie une mise à jour pour l’une de ses plateformes, il publie également des mises à jour correspondantes pour les autres plateformes. Cela est particulièrement vrai pour watchOS, Apple essayant généralement de maintenir une synchronisation entre watchOS et iOS lorsque cela est possible.

Cela étant dit, une nouvelle rumeur aujourd’hui provenant d’une source précédemment fiable sur Twitter suggère qu’Apple prévoit plutôt de passer à iOS 16.7 avec sa prochaine mise à jour. La société ne prévoit apparemment pas de publier iOS 16.6.1.

Aucune information n’a été donnée sur la date à laquelle Apple pourrait publier iOS 16.7 pour le grand public, et la mise à jour n’est pas actuellement testée en version bêta avec les développeurs. L’année dernière, la première et seule version bêta d’iOS 15.7 a été publiée en même temps que la version bêta finale d’iOS 16. La version stable d’iOS 15.7 pour tous a été publiée en même temps qu’iOS 16 le 12 septembre, avec quelques corrections de bugs et améliorations de sécurité.

Ces dernières années, Apple a permis aux utilisateurs de rester sur une version antérieure d’iOS au lieu de passer immédiatement à la nouvelle version. Par exemple, Apple a encouragé activement les utilisateurs à mettre à jour vers iOS 15.7 plutôt que iOS 16 dès le premier jour l’année dernière.

Les tests de iOS 17.1 s’intensifient

Pour l’instant, il n’y a aucune preuve d’iOS 16.7 dans les données de Google Analytics de Netcost-security.fr. Cela devrait probablement changer à mesure que nous nous rapprochons d’une sortie prévue le mois prochain.

De manière intéressante, il y a eu une légère augmentation du nombre d’utilisateurs d’iOS 17.1 sur Netcost-security.fr au cours des dernières semaines. iOS 17.1 pourrait potentiellement ajouter certaines fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans la première version d’iOS 17, comme l’application Journal, des améliorations supplémentaires d’AirDrop et des listes de lecture collaboratives dans Apple Music.

L’année dernière, iOS 16.1 a été publié le 24 octobre avec de nouvelles fonctionnalités, notamment la bibliothèque de photos partagées d’iCloud, les activités en direct pour les applications tierces, le partage de clés dans l’application Wallet, et plus encore.

