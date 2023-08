Setapp se prépare à lancer une boutique d’applications alternative pour l’iPhone et attire les développeurs avec une part de revenus pouvant atteindre 90%

La législation du Digital Markets Act (DMA) pourrait contraindre Apple à ouvrir l’iPhone aux app stores tiers dans l’UE l’année prochaine et Setapp dit qu’il sera prêt si cela se produit. La société connue pour son populaire service d’abonnement d’applications a officiellement annoncé son app store mobile Setapp et recueille les candidatures des développeurs qui souhaitent y participer.

Setapp a étendu son service d’abonnement d’applications des macOS et applications web à iOS ces dernières années. Mais la société voit l’opportunité d’offrir son app store complet aux clients de l’iPhone de l’UE l’année prochaine comme moyen d’élargir ses offres avec des « développeurs iOS exclusifs » et de les aider à « toucher un public plus large ».

Setapp affirme qu’elle a déjà plus de 30 développeurs qui prévoient d’offrir leurs applications sur son app store :

Setapp est ravi d’annoncer que plus de 30 vendeurs actuels pourront offrir une expérience d’application complète aux utilisateurs de l’UE, élargissant ainsi la gamme d’applications disponibles et offrant des fonctionnalités améliorées sur les appareils iOS, y compris des outils populaires tels que Ulysses, Taskheat, NotePlan, PDFSearch et Soulver.

Appel à tous les développeurs iOS

De plus, l’entreprise a ouvert les inscriptions pour que les développeurs soumettent leurs applications pour être considérées pour rejoindre l’app store Setapp.

Setapp affirme que les avantages de rejoindre en tant que développeur incluent une communauté d’utilisateurs dédiée, une intégration transparente et la possibilité de déléguer le commerce et la distribution.

En rejoignant Setapp, les développeurs ont accès à une communauté d’utilisateurs dédiée, élargissant ainsi la visibilité et la base d’utilisateurs de leur application. Setapp offre une expérience d’intégration transparente, permettant aux développeurs de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux – construire des applications exceptionnelles – tandis que l’équipe s’occupe des aspects commerciaux et de distribution.

Partage des revenus de Setapp

Alors que le taux de base de partage des revenus avec les développeurs est le même de 70 % chez Setapp que chez Apple, il y a un bonus potentiel. Setapp partage 20 % des frais avec ceux qui attirent de nouveaux clients, de sorte que les développeurs ont la possibilité de percevoir jusqu’à 90 % des revenus des frais d’utilisation par mois.

Si vous êtes un développeur qui souhaite entrer en contact avec Setapp, vous pouvez le faire ici. Et pour les utilisateurs finaux, vous pouvez rester informé sur les derniers plans de lancement de l’app store Setapp en vous inscrivant avec votre adresse e-mail ici.

Quand Apple devra-t-il permettre les app stores tiers ?

Il y a une date limite en mars 2024 pour que des entreprises comme Apple se conforment à la législation DMA de l’UE. Cependant, on peut s’attendre à ce qu’Apple conteste davantage l’interprétation de la loi concernant les app stores, donc il est difficile de savoir si et quand le changement pourrait se produire.

Consultez plus de détails sur le DMA :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :