Pouvez-vous jouer à Call Of Duty sur Logitech G Cloud Handheld

Chaque fois qu’une nouvelle plateforme de jeu ou un nouveau dispositif est lancé, il y a toujours une seule question. Et, cette question à chaque fois est – est-ce que cet appareil ou cette plateforme prendra en charge un jeu particulier? C’est une question juste et il n’y a aucun mal à poser cette question. Désormais que le Logitech G Cloud est disponible à l’achat, beaucoup de gens ont cette question qui semble être sans réponse. La question est, pouvez-vous jouer à Call Of Duty sur le Logitech G Cloud? Lisez la suite pour connaître les réponses.

Call of Duty est une franchise qui a une large base de joueurs. De plus, le fait que vous puissiez facilement jouer avec d’autres amis et des personnes en ligne sans vous soucier de la plateforme sur laquelle ils se trouvent rend le jeu agréable. Étant donné que Call of Duty est disponible sur PC, Xbox et PlayStation, les personnes s’attendent à ce que ce jeu largement populaire soit disponible sur toutes les plateformes.

Étant donné que le Logitech G cloud handheld s’est concentré sur les services de jeu en cloud et l’option de les apprécier, il est logique de savoir si les jeux Call of Duty peuvent être appréciés sur cet appareil. Alors, pouvez-vous jouer à Call of Duty sur Logitech G Cloud?

Est-ce que je peux jouer à Call Of Duty sur Logitech G Cloud?

La réponse courte, du moins pour l’instant, est non. Vous ne pouvez pas jouer à l’un des grands titres comme Call of Duty; des jeux qui sont disponibles sur PC et consoles. Cependant, cela ne devrait pas vous empêcher d’essayer des alternatives sélectionnées.

Comment jouer aux jeux Call Of Duty sur Logitech G Cloud via Steam Link

Steam Link est un excellent moyen de jouer à distance à des jeux installés sur votre PC via votre Logitech G Cloud. Pour que cela fonctionne correctement, vous devez avoir vos jeux Call of Duty installés sur votre PC à partir du client Steam. Une fois que c’est fait, vous pouvez suivre ces étapes pour configurer Steam Link et profiter de vos jeux Call of Duty sur votre Logitech G Cloud.

Tout d’abord, ouvrez le Google Play Store sur votre Logitech G Cloud. Désormais, appuyez sur la barre de recherche en haut et recherchez l’application Steam Link. Téléchargez et installez cette application sur votre Logitech G Cloud handheld. Sur votre PC, lancez le client Steam et ouvrez le menu Paramètres. Sélectionnez « Remote Play » et assurez-vous de l’activer. Désormais, sur votre téléphone, lancez l’application Steam Link. Vous pouvez choisir de coupler votre contrôleur sans fil à votre téléphone ou simplement utiliser l’écran tactile. Appuyez sur les options de l’application et choisissez l’option « Scan ». L’application affichera maintenant un code PIN sur votre écran. Assurez-vous de saisir ce code PIN sur le client Steam de votre PC. Après quelques secondes, l’application commencera à effectuer un test réseau. Si le test réussit, vous pouvez choisir l’option « Start Playing ».

Alors que cela semble être une bonne idée de jouer à Call of Duty de cette façon, cela n’est pas recommandé. Après tout, Call of Duty est un jeu assez compétitif et vous voudriez toujours l’utiliser pour ne pas avoir de problèmes de latence, de retards et de lags. Il est donc préférable de l’éviter pour l’instant. Vous pourrez bientôt jouer aux jeux Call of Duty sur des services de streaming en nuage comme Xbox Game Pass et Nvidia GeForce NOW.

Étant donné que l’acquisition de Blizzard Activision par Microsoft a réussi, vous pouvez vous attendre à ce que ces jeux apparaissent bientôt sur les services de streaming en nuage.

Jouez plutôt à Call Of Duty: Mobile

Si vous n’êtes pas intéressé par la configuration de Steam Remote Play pour jouer à COD sur votre Logitech G Cloud, la meilleure option disponible pour vous est de jouer à la version mobile de Call of Duty sur votre Logitech G Cloud handheld. Oui, vous pouvez facilement jouer à ces jeux car le Logitech G Cloud handheld fonctionne sous Android OS et possède le Google Play Store. Suivez ces étapes pour télécharger et installer Call of Duty: Mobile sur votre Logitech G Cloud.

Allumez votre Logitech G Cloud handheld et assurez-vous qu’il est connecté à votre réseau WiFi. Désormais, depuis l’écran d’accueil de votre Logitech G Cloud, accédez et lancez l’application Google Play Store. Cliquez sur la barre de recherche de l’application et tapez Call of Duty. Lorsque vous recherchez, vous verrez l’application mobile Call of Duty dans les résultats. Cliquez dessus. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d’installation. Cette action téléchargera et installera le jeu sur votre Logitech G Cloud handheld immédiatement. Une fois le téléchargement et l’installation terminés, vous pouvez simplement lancer le jeu depuis le Play Store ou depuis l’écran d’accueil ou le tiroir des applications de l’appareil.

Et voilà comment vous pouvez jouer à Call of Duty sur votre Logitech G Cloud. Oui encore une fois, ce n’est pas formidable, mais si vous voulez vraiment profiter de Call of Duty sur votre Logitech via des services de jeu en cloud, il est préférable d’attendre un peu plus longtemps lorsque la franchise apparaît sur des services de jeu en cloud comme Nvidia GeForce NOW et Xbox Game Pass. Donc, d’ici là, c’est la meilleure façon de profiter de Call Of Duty sur votre Logitech G Cloud handheld.

