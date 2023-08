Rester connecté n’importe où avec le Samsung Galaxy S24 : la connectivité satellite bientôt disponible

L’année dernière, il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles le Samsung Galaxy S23, tout comme l’iPhone 14, aurait une connectivité par satellite pour les appels d’urgence et les messages texte. Cependant, la série Galaxy S23, lancée en février de cette année, a déçu ces espoirs en n’ayant pas la fonctionnalité attendue.

Lee Jong-ho, le ministre de la science, de la technologie et des communications, a révélé à Yonhap News que les marques locales de smartphones prévoient de lancer un nouveau service l’année prochaine qui permettra le transfert de données entre les téléphones 5G et les satellites. Il n’est pas difficile de deviner qu’il s’agit de Samsung, qui est devenu le leader après le départ de LG. Nous supposons que Samsung ajoutera la fonctionnalité de support satellite aux téléphones l’année prochaine.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 peut fonctionner avec les satellites en orbite basse (LEO). Il apporte un support pour les appels d’urgence et les messages texte. Mais la série Galaxy S23 ne dispose pas de cette capacité. Samsung l’a expliqué car les satellites sont encore nouveaux. Par conséquent, ils ont déclaré qu’ils voulaient attendre que l’écosystème se développe avant d’inclure cette fonctionnalité innovante. Samsung collabore avec Iridium, une société avec des satellites en orbite basse pour les urgences.

Connectivité satellite à l’horizon

La série Galaxy S24 devrait arriver cette année au premier trimestre. Cette série comprendra les modèles Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, chacun ayant deux déclinaisons : l’une alimentée par la puce Exynos 2400 et l’autre par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Si le Galaxy S24 obtient la capacité satellite, l’Exynos 2400 aura besoin du même support.

Il y a encore de nombreuses zones où les réseaux sont faibles. C’est pourquoi la liaison satellite bidirectionnelle pourrait être vitale dans de telles régions. Les téléphones se connectent à des satellites en orbite basse pour les urgences et le partage de données. Cette fonctionnalité est utile en temps de crise, aidant les personnes perdues ou en danger. Pour le moment, seules quelques marques de téléphones Android offrent des fonctionnalités similaires. De plus, Apple a rejoint le club avec l’iPhone 14. Mais nous pensons que plus de marques proposeront une telle fonctionnalité à l’avenir.

