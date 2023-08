Améliorez votre expérience audio de jeu avec les écouteurs sans fil Baseus AeQur G10

Baseus, une marque populaire d’accessoires pour smartphones, vient de lancer sa première paire d’écouteurs sans fil avec une fonctionnalité de connexion double mode. Elle s’appelle Baseus AeQur G10 TWS. Et même si c’est une première de la marque, Baseus a fait un excellent travail.

Cela dit, la technologie de connexion double mode n’est pas la seule chose qui distingue les Baseus AeQur G10. Elle est également dotée d’autres technologies audio haut de gamme. Et vous pouvez obtenir tout cela pour seulement 289 yuans, soit environ 40 dollars.

Un examen plus approfondi des Baseus AeQur G10

Comme vous l’avez peut-être deviné, les Baseus AeQur G10 sont essentiellement une paire d’écouteurs de jeu. La fonction double mode dont ils sont équipés permet aux écouteurs de passer du mode Turbo au mode Bluetooth classique. Ici, le mode Turbo est essentiellement Bluetooth LE, ce qui peut réduire la latence de transmission audio à seulement 25 ms.

En plus du Bluetooth LE, les Baseus AeQur G10 disposent du Bluetooth 5.3, offrant une connexion sans fil stable entre les appareils compatibles Bluetooth. Vous n’avez pas de Bluetooth sur votre appareil de jeu ? Pas de souci, car les AeQur G10 sont fournis avec un adaptateur polyvalent ! Vous pouvez le brancher sur les ports USB-A et USB-C.

Une autre excellente caractéristique des Baseus AeQur G10 est qu’ils prennent en charge le mode audio spatial. Avec lui activé, vous pouvez bénéficier d’une expérience d’écoute audio hautement immersive. En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, les écouteurs TWS peuvent durer jusqu’à 25 heures avec l’étui de charge. Sans l’étui, les écouteurs offrent 7 heures de lecture.

De plus, les AeQur G10 offrent une expérience d’appel exceptionnelle grâce à la technologie 4-mics ENC. Ils peuvent capturer votre voix avec la plus grande clarté en supprimant les bruits de fond. Vous pouvez également ajuster le son via l’application Baseus. Donc, dans l’ensemble, c’est une excellente paire d’écouteurs de jeu abordables que vous devriez certainement envisager.

