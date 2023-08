MediaTek Dimensity 9300 sera le premier SoC pour smartphone avec prise en charge de la RAM LPDDR5T

Plus tôt cette année, Sk Hynix, un fabricant sud-coréen de puces mémoire, a annoncé qu’il allait sortir sa DRAM de pointe. Le fabricant prétendait que la DRAM serait la plus rapide sur le marché. Et bien que beaucoup s’attendaient à ce que la technologie fasse ses débuts avec un SoC Snapdragon, le MediaTek Dimensity 9300 sera le premier chipset mobile à bénéficier du support.

Cette nouvelle ne surprendra peut-être pas certains. Après tout, le OEM sud-coréen a utilisé le chipset de MediaTek pour tester les modules DRAM. Cependant, Sk Hynix n’a pas mentionné explicitement le modèle spécifique du chipset lors de l’annonce. Mais le fabricant a déclaré qu’il s’agit d’un « chipset phare de nouvelle génération Dimensity ». Et le seul prochain SoC phare de MediaTek est le Dimensity 9300.

Ce que le support LPDDR5T indique pour le MediaTek Dimensity 9300

Avec le support de LPDDR5T, le Dimensity 9300 offrira une bande passante mémoire inégalée. Selon Sk Hynix, il s’agit de 9,6 Gbit/s, alors que le LPDDR5X de Samsung offre actuellement 8,5 Gbit/s de vitesses de traitement des données. Il va donc de soi que la RAM LPDDR5T sera plus rapide que la RAM LPDDR5X.

Mais voilà, tous les téléphones avec le chipset Dimensity 9300 ne vont pas utiliser la RAM LPDDR5T. Après tout, le chipset est rétrocompatible avec les normes mémoire de génération précédente. Et même si le LPDDR5T apporte de nombreuses améliorations, il est moins cher d’obtenir le LPDDR5X.

Puisque le Dimensity 9300 sera le premier chipset à bénéficier du support LPDDR5T, vous vous demandez peut-être s’il aura un avantage sur le Snapdragon 8 Gen 3. À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup d’informations officielles sur les chipsets.

Oui, nous avons des résultats de référence Geekbench pour le Dimensity 9300 et le 8 Gen 3. Mais les résultats de Geekbench ne disent pas explicitement si les tests 9300 ont été effectués avec la RAM LPDDR5T. Cependant, MediaTek prévoit de lancer le chipset avant le Snapdragon 8 Gen 3. Vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour mieux comprendre les performances du chipset.

