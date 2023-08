Le meilleur point fort des Sony WF-1000XM5 est les fonctionnalités de contrôle utilisateur

Si vous avez suivi les sorties précédentes des écouteurs, vous avez peut-être déjà remarqué une chose. La plupart d’entre eux sont fournis avec des commandes de base, et bien que certains proposent des commandes avancées, vous êtes obligé d’utiliser des produits de la même marque. Eh bien, les Sony WF-1000XM5 récemment sortis font exception à cet égard.

En plus d’offrir une qualité audio de premier plan et une superbe annulation du bruit, les Sony WF-1000XM5 mettent les utilisateurs aux commandes. Ils possèdent de nombreuses fonctionnalités de personnalisation, vous permettant de régler exactement le son des écouteurs comme vous le souhaitez. Et la meilleure partie, c’est que vous n’avez pas besoin d’utiliser un lecteur Walkman Sony ou un smartphone pour accéder à ces fonctionnalités de personnalisation.

Les Sony WF-1000XM5 vous permettent de personnaliser presque tout

Un des points forts principaux des Sony WF-1000XM5 est le Contrôle Sonore Adaptatif. Vous pouvez activer cette fonctionnalité via l’application Headphones Connect, disponible pour les appareils Android et iOS.

Et une fois que la fonctionnalité est activée, les WF-1000XM5 surveilleront votre environnement et ajusteront automatiquement les paramètres audio. Le logiciel peut détecter quatre actions différentes : marcher, courir, rester et conduire un véhicule.

Pour beaucoup de personnes, le Contrôle Sonore Adaptatif fonctionnera comme un charme pour offrir une expérience audio redéfinie. Mais il y a un plaisir pour les audiophiles. Vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité plus en profondeur et attribuer différents modes de Contrôle Sonore Adaptatif pour différents lieux.

Plus sur le Contrôle Sonore Adaptatif

Par défaut, les Sony WF-1000XM5 sont réglés sur le mode « restez ». Dans ce mode, les écouteurs gèrent les sons de votre chambre, y compris le bruit du soufflement de votre climatisation. Mais vous pouvez désactiver le mode de son ambiant pour l’action « rester ».

Ensuite, les écouteurs surveilleront les bruits généralement inaudibles à l’intérieur d’une version isolée. Par exemple, les bruits de construction, les bruits de circulation et autres bruits extérieurs. Et avec ce mode, vous pouvez utiliser les Sony WF-1000XM5 comme le parfait casque pour rester productif à la maison.

De même, lorsque vous êtes à l’extérieur de la version, les écouteurs filtreront le bruit extérieur sans que vous ayez à rien changer. Cela indique que vous pouvez garder les Sony WF-1000XM5 dans vos oreilles dans presque tous les environnements sans rien modifier.

Le Contrôle Sonore Adaptatif n’est pas la seule option

Outre le Contrôle Sonore Adaptatif, les Sony WF-1000XM5 sont dotés d’un égaliseur personnalisé. Avec celui-ci, vous pouvez ajuster le son avec six plages de fréquences différentes. Toutes ces plages ont des incréments de +/- 10, ce qui vous permet d’affiner chaque fréquence audio des écouteurs.

Mais que faites-vous avec l’option EQ personnalisée ? Vous pouvez avoir un contrôle total sur le son des haut-parleurs. Par exemple, vous pouvez réduire le niveau des basses à un certain niveau pour tirer le meilleur parti des voix et des sons de basse fréquence.

Préréglages EQ intégrés aux Sony WF-1000XM5

Vous ne voulez pas passer du temps à obtenir le son parfait des Sony WF-1000XM5 ? Sony a intégré huit préréglages EQ différents dans l’application. Et vous n’avez pas besoin d’être un audiophile pour comprendre ce qu’ils font, car Sony leur a donné des noms descriptifs.

Par exemple, il y en a un appelé « Bass Boost » qui, comme son nom l’indique, amplifie les fréquences basses. De même, vous trouverez un préréglage appelé « Speech ». Comme vous pouvez le deviner, il améliore les voix et rend le discours plus clair. Vous pouvez utiliser ces préréglages intégrés comme point de départ, puis passer à l’option EQ personnalisée.

Trouvez votre fonctionnalité d’égaliseur

Pour les Sony WF-1000XM5, Sony propose une fonctionnalité interactive appelée « Trouvez votre égaliseur ». Bien qu’elle soit actuellement en mode bêta, elle facilite grandement la sélection de l’EQ adapté à vos oreilles. Mais que fait exactement cette fonctionnalité ?

« Trouvez votre égaliseur » vous propose des tests interactifs qui évaluent votre capacité auditive. La fonctionnalité recommande ensuite un EQ parfait pour vos oreilles en se basant sur les résultats des tests.

Personnalisation audio spatiale sur les Sony WF-1000XM5

Sony est l’une des premières entreprises à offrir une personnalisation audio spatiale. Et la grande nouveauté, c’est qu’elle fonctionne sur tous les appareils. En revanche, les AirPods Pro 2 d’Apple ou les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung nécessitent l’utilisation d’un appareil compatible pour obtenir l’audio spatial.

Mais ce qui est encore plus important, c’est que la fonctionnalité de personnalisation améliore encore plus le son du contenu après l’application du HRTF.

Autres fonctionnalités personnalisables de Sony WF-1000XM5

La priorisation de la connexion Bluetooth est une grande fonctionnalité des Sony WF-1000XM5. Elle peut être très utile dans de nombreux scénarios différents. Par exemple, lorsque vous voyagez, il peut être très facile pour des écouteurs Bluetooth de se couper ou de perdre la connexion.

Sony résout ce problème de coupure et de perte de connexion en vous permettant de prioriser la stabilité de la connexion. Mais bien sûr, lorsque vous activez la priorisation de la connexion Bluetooth, la qualité audio en souffre.

En plus de cela, les Sony WF-1000XM5 sont dotés de connectivité multipoint, de la fonction Parlez pour discuter et d’autres options de personnalisation des commandes. Pour être précis, vous pouvez même activer la reconnaissance des gestes de la tête, ce qui vous permet de refuser ou d’accepter un appel lorsque vous secouez ou hochez la tête.

Ce sont là quelques-unes des fonctionnalités qui pourraient ne pas être impressionnantes à première vue. Mais elles rendent certainement les Sony WF-1000XM5 offrant une meilleure expérience utilisateur. Et avec elles, les écouteurs sans fil deviennent un choix facile en tant que meilleurs écouteurs sans fil haut de gamme.

Plus important encore, les petites fonctionnalités de personnalisation des Sony WF-1000XM5 peuvent ne pas être uniques, mais elles ne sont pas verrouillées dans un écosystème. Cela indique que contrairement aux AirPods d’Apple et aux Galaxy Buds de Samsung, vous pouvez utiliser ces fonctionnalités sur n’importe quel appareil. C’est un gros avantage selon moi.

Actualité mobile et vidéo du moment