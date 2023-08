Pixel 8 apportera un outil d’effacement audio pour supprimer le bruit de fond

Google a introduit une fonctionnalité cool appelée Magic Eraser dans leur Pixel 6, qui vous permet de supprimer les sujets indésirables de l’arrière-plan de vos photos. Maintenant, il semble que Google ait développé une fonction similaire pour l’audio, appelée à juste titre Audio Magic Eraser. Une vidéo circule sur X (anciennement Twitter), révélant cet nouvel outil audio.

L’outil audio Magic Eraser du Pixel 8 éliminera les bruits de fond

Selon la courte vidéo, on prévoit qu’Audio Magic Eraser fera ses débuts avec la série Pixel 8. Tout comme son homologue visuel, cette fonction audio sera accessible via l’application Google Photos. Elle vise à vous aider à éliminer les bruits de fond de vos vidéos.

L’éditeur de l’Audio Magic Eraser vous accordera le contrôle sur le niveau de son de fond que vous souhaitez filtrer. Il reconnaîtra trois types principaux de sons: « Bruit », « Personnes » et « Musique ».

En plus de montrer l’outil audio, la vidéo donne également un aperçu de la nouvelle déclinaison de couleur bleue du Google Pixel 8 Pro. Si vous êtes curieux de voir l’Audio Magic Eraser en action, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Initialement, la fonctionnalité Magic Eraser était disponible uniquement pour certains smartphones Pixel. Cependant, il y a quelques mois, Google l’a rendue accessible à tous les utilisateurs de Pixel. Elle est également disponible pour les utilisateurs non Pixel et iOS via l’application Google Photos, à condition qu’ils aient un abonnement Google One. Quant à l’Audio Magic Eraser, il semble être exclusif à la série Pixel 8 pour le moment. Il reste incertain s’il sera éventuellement étendu à d’autres appareils Pixel et non Pixel.

Comment fonctionne l’Audio Magic Eraser?

L’Audio Magic Eraser utilise une combinaison d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour identifier et supprimer les bruits de fond indésirables des vidéos. L’outil analyse d’abord le signal audio pour identifier les différents sons présents dans l’enregistrement. Ensuite, il utilise l’apprentissage automatique pour apprendre les caractéristiques de chaque son, telles que sa fréquence et son amplitude. Ces informations sont utilisées pour créer un modèle du signal audio souhaité, qui est ensuite utilisé pour supprimer les bruits indésirables.

Voici quelques détails supplémentaires sur l’Audio Magic Eraser:

L’outil sera accessible via l’application Google Photos.

Il aura un curseur permettant aux utilisateurs de choisir la quantité de bruit de fond qu’ils souhaitent supprimer.

Il identifiera au moins trois types de sons: bruit, personnes et musique.

Il sera exclusif à la série Pixel 8 lors de son lancement. Mais il pourrait être disponible sur d’autres appareils à l’avenir.

Quelles sont les limitations de l’Audio Magic Eraser?

L’Audio Magic Eraser est encore en développement et présente quelques limitations. Par exemple, il se peut qu’il ne soit pas en mesure de supprimer efficacement tous les types de bruits et qu’il ne puisse pas préserver parfaitement la qualité du signal audio. De plus, l’outil peut ne pas être en mesure d’identifier et de supprimer des types spécifiques de sons, tels que des voix ou de la musique.

Quelles sont les possibilités futures de l’Audio Magic Eraser?

L’Audio Magic Eraser est un nouvel outil puissant avec beaucoup de potentiel. Il pourrait être utilisé pour améliorer la qualité des enregistrements audio dans différents contextes, que ce soit pour la production vidéo professionnelle ou à usage personnel. De plus, l’outil pourrait être utilisé pour développer de nouvelles applications d’édition et d’amélioration audio.

L’Audio Magic Eraser est un nouvel outil puissant qui a le potentiel de faire une grande différence dans la façon dont nous éditons les vidéos. Il sera certainement une fonctionnalité populaire parmi les utilisateurs de Pixel 8, et il pourrait même inspirer d’autres entreprises à développer des outils similaires.

