Capturez des photos parfaites avec les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo dans One UI 6

Hier, Samsung a officiellement annoncé la disponibilité du programme bêta One UI 6. Comme je l’ai mentionné, le firmware bêta est actuellement disponible pour la série Galaxy S23. Si vous résidez en Corée du Sud, en Allemagne ou aux États-Unis, vous pouvez mettre à jour votre téléphone via l’application Samsung Members.

Cela dit, avec One UI 6, je m’attendais à ce que Samsung améliore les performances globales de l’appareil photo de la série S23. Ne vous méprenez pas, les téléphones, notamment le S23 Ultra, sont déjà excellents pour capturer des photos saisissantes. Mais il y a encore de la place pour amélioration. Eh bien, Samsung l’a fait avec la mise à jour !

Améliorations de l’appareil photo sur One UI 6

Avec One UI 6, Samsung a introduit de nombreuses fonctionnalités nouvelles et avancées. Parmi elles, l’application appareil photo a reçu plusieurs nouvelles fonctionnalités. L’une d’entre elles est appelée « Widget Appareil photo personnalisé ». Elle vous permet essentiellement d’ouvrir rapidement l’appareil photo dans un mode particulier. Mais ce qui est encore plus important, c’est que la mise à jour a amélioré les performances de l’appareil photo des téléphones.

Dans l’application appareil photo d’origine de One UI 6, vous verrez trois fonctionnalités avancées. Elles sont Maximum, Moyen et Minimum. Maximum est l’option par défaut, privilégiant la qualité de l’image par rapport à la vitesse de traitement et de capture. Moyen offre une vitesse et une qualité équilibrée. Et comme vous pouvez vous en douter, Minimum donne la priorité à la vitesse de l’appareil photo par rapport à la qualité.

Alors, quelle option devriez-vous choisir ? Si vous êtes quelqu’un qui capture des sujets en mouvement, choisissez l’option Moyen ou Minimum. La qualité de l’image est encore décente sur les deux modes. Mais si vous voulez la meilleure qualité possible, réglez les paramètres de l’appareil photo dans l’application de l’appareil photo de One UI 6 sur Maximum.

Notez que l’application appareil photo peut présenter une légère lenteur lorsque vous êtes en mode Maximum. Mais cela ne devrait pas poser de problème si vous capturez des sujets immobiles. Cela dit, One UI 6 réserve encore des surprises, que nous couvrirons au fur et à mesure de notre exploration. Alors, restez à l’écoute !

