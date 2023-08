Xiaomi Mix Fold 3 repéré sur Geekbench avec Snapdragon 8+ Gen 2

Xiaomi dévoilera officiellement le Mix Fold 3 lors de l’événement du 14 août qui se tiendra en Chine. Avant cet événement officiel, la marque a teasé le Xiaomi Mix Fold 3 en dévoilant quelques caractéristiques clés. Cependant, ces teasers officiels ne mentionnaient pas le chipset avec lequel le téléphone pliable serait fourni.

Eh bien, le Xiaomi Mix Fold 3 vient de faire son apparition sur Geekbench. Et ce benchmark nous a confirmé le SoC que Xiaomi a utilisé pour son prochain appareil pliable. Comme vous l’avez peut-être deviné, il s’agit du Snapdragon 8 Gen 2. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il ne s’agit pas de la version régulière du chipset.

Un regard de plus près sur le benchmark Geekbench du Xiaomi Mix Fold 3

Le Xiaomi Mix Fold 3 qui a réussi le test Geekbench est équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 2. Fait intéressant, le chipset comprend un cœur principal cadencé à 3,36 GHz. En comparaison, la version régulière du Snapdragon 8 Gen 2 a un cœur principal cadencé à 3,2 GHz.

En revanche, le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy dispose d’un cœur principal cadencé à 3,36 GHz. Comme je l’ai mentionné précédemment, le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy n’est plus exclusif aux appareils Samsung. Qualcomm l’a rebaptisé Snapdragon 8+ Gen 2 et l’a rendu disponible pour d’autres fabricants.

Néanmoins, les résultats de Geekbench montrent que le téléphone obtient un score de 2071 en single-core et de 5419 en multicore. Ces scores sont attendus d’un appareil avec un chipset 8 Gen 2 ou 8+ Gen 2 overclocké. Le Mix Fold 3 est également équipé jusqu’à 16 Go de RAM. Ainsi, le téléphone devrait offrir des performances de premier ordre.

Pour ceux qui ont manqué notre couverture récente sur le Mix Fold 3, les autres caractéristiques du téléphone sont également excellentes. Le téléphone pliable est équipé d’un écran intérieur de 8,02 pouces et d’un écran extérieur de 6,5 pouces. Les deux ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution élevée. Le téléphone est également doté d’un système de caméra quad à l’arrière et présente le design (form factor) pliable le plus fin à ce jour.

