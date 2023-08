Comparaison de l’iPad Air 5 et du Xiaomi Pad 6 Pro : Quelles sont les différences ?

Alors que le marché des appareils mobiles devient de plus en plus compétitif, les consommateurs ont accès à une large gamme d’options de produits. Dans cette revue, nous comparerons deux modèles exceptionnels, l’iPad Air 5 et le Xiaomi Pad 6 Pro. Bien que ces deux appareils offrent des fonctionnalités uniques, il existe des différences importantes en termes de design, d’affichage, de performance, de caméra, de connectivité, de batterie et de prix.

Design

L’iPad Air 5 présente un design élégant et épuré. Avec ses lignes épurées et modernes, il mesure 178,5 mm de largeur, 247,6 mm de longueur et seulement 6,1 mm d’épaisseur, ce qui lui confère un aspect stylé. Son profil mince, associé à sa construction légère, offre des avantages significatifs en termes de portabilité. De plus, il offre cinq options de couleurs : bleu, rose, violet, gris et argent, permettant ainsi une personnalisation. Chaque choix de couleur offre aux utilisateurs une occasion d’exprimer leur style et de personnaliser l’appareil selon leurs préférences.

Le Xiaomi Pad 6 Pro propose un design esthétique malgré ses plus grandes dimensions. Mesurant 254 mm x 165,2 mm avec une épaisseur de 6,5 mm, l’appareil conserve une apparence élégante. Xiaomi a réussi à trouver un excellent équilibre entre l’écran large, la finesse et la portabilité. Cette combinaison offre aux utilisateurs un espace de visionnage ample tout en permettant à l’appareil d’être transporté confortablement. L’écran expansif du Xiaomi Pad 6 Pro améliore à la fois les expériences de divertissement et de productivité, tandis que son design élégant est également accrocheur.

Poids

L’iPad Air 5 ne pèse que 461 grammes, ce qui en réalité un appareil remarquablement léger et portable. En revanche, le Xiaomi Pad 6 Pro pèse 490 grammes, ce qui reste compétitif en termes de légèreté. Les deux appareils offrent une portabilité confortable et une expérience conviviale pour une utilisation quotidienne.

L’iPad Air 5 et le Xiaomi Pad 6 Pro répondent aux préférences des utilisateurs avec des approches de design différentes. Le design fin et léger de l’iPad Air 5 offre une apparence minimaliste et élégante, tandis que l’écran large du Xiaomi Pad 6 Pro se démarque. Le choix entre les designs de ces appareils vous aidera à refléter votre style personnel et à répondre au mieux à vos besoins.

Affichage

L’iPad Air 5 dispose d’un écran de 10,9 pouces qui offre un équilibre entre portabilité et expérience visuelle. Avec une résolution de 2360×1640 pixels, il offre des images claires et des détails nets. La densité de pixels de l’écran, de 264 PPI, offre une qualité d’image riche. Une luminosité de 500 nits garantit une visualisation claire même en extérieur.

Le panneau Liquid Retina offre des couleurs et un contraste vibrants, tandis que la prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 offre une plus large gamme de couleurs. La prise en charge de l’Apple Pencil de 2e génération permet une expression créative directement sur la tablette. Le verre entièrement laminé réduit les reflets et améliore la lisibilité, tandis que la prise en charge de True Tone adapte l’affichage aux conditions d’éclairage ambiant pour une expérience de visionnage plus naturelle.

Le Xiaomi Pad 6 Pro dispose d’un écran plus grand de 11 pouces avec une résolution de 2880×1800 pixels. Cette résolution offre des détails et des images éclatantes. La densité de pixels de 309 PPI garantit des visuels nets et clairs, tandis qu’une luminosité de 550 nits offre des performances d’affichage exceptionnelles même dans des conditions d’éclairage vives.

Le taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit des animations fluides, particulièrement remarquables dans les contenus dynamiques. La prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 et de l’affichage Dolby Vision améliore la vivacité des couleurs et le réalisme. La prise en charge de HDR10+ et du filtre Avi Light améliore également les détails et le contraste du contenu. Le verre Gorilla Glass 3 offre durabilité et protection contre les rayures.

Alors que les deux appareils utilisent la technologie d’affichage IPS LCD, le Xiaomi Pad 6 Pro offre des expériences visuelles plus vives et lumineuses. Sa résolution plus élevée, sa densité de pixels, sa luminosité et sa large gamme de couleurs offrent aux utilisateurs une expérience visuelle captivante. Si la qualité visuelle et la vivacité sont importantes pour vous, l’écran du Xiaomi Pad 6 Pro est susceptible de satisfaire vos préférences.

Performance

L’iPad Air 5 est alimenté par la puce M1 d’Apple, spécialement conçue. Construite sur un processus de 5 nm, elle comprend quatre cœurs Firestorm axés sur les performances cadencés à 3,20 GHz et quatre cœurs Icestorm axés sur l’efficacité cadencés à 2,06 GHz. Le GPU Apple M1 dispose d’un GPU Apple à 8 cœurs fonctionnant à 1,3 GHz. De plus, un moteur neuronal à 16 cœurs accélère les tâches d’IA.

En revanche, le Xiaomi Pad 6 Pro est alimenté par la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Fabriquée selon un processus de 4 nm, elle comprend un cœur ARM Cortex X2 (kryo) cadencé à 3,2 GHz, trois cœurs ARM Cortex-A710 cadencés à 2,8 GHz et quatre cœurs ARM Cortex-A510 cadencés à 2,0 GHz. Son GPU Adreno 730 fonctionne à 0,90 GHz.

Les deux appareils sont livrés avec 8 Go de RAM, mais le Xiaomi Pad 6 Pro propose également une option de 12 Go de RAM, offrant une plus grande capacité de multitâche et des performances plus fluides.

En termes de stockage, l’iPad Air 5 propose des options de 64 Go et de 256 Go, tandis que le Xiaomi Pad 6 Pro propose des options de stockage de 128 Go et de 256 Go. Les deux appareils offrent un espace de stockage suffisant pour les fichiers, le contenu multimédia et les applications.

Tests de performances

Selon les résultats des tests GeekBench 6, la puce M1 d’Apple de l’iPad Air 5 offre des performances impressionnantes. Elle surpasse la puce Snapdragon 8+ Gen 1, avec un score de 2569 au test monocœur et de 8576 au test multicœur. La puce Snapdragon 8+ Gen 1 obtient un score de 1657 (monocœur) et de 4231 (multicœur), ce qui la place derrière la puce M1 d’Apple.

Les deux tablettes offrent de bonnes performances et des options de stockage. La puce Apple M1 excelle en termes de performances grâce à ses cœurs haute vitesse et à ses capacités graphiques avancées, tandis que la puce Snapdragon 8+ Gen 1 offre des performances compétitives avec des cœurs haute vitesse et un GPU puissant. Cependant, la puce Apple M1 offre clairement des performances nettement supérieures. Les différences de RAM et d’options de stockage permettent aux utilisateurs de choisir celle qui convient le mieux à leurs besoins. L’évaluation des fonctionnalités de performance de chaque appareil vous aidera à choisir le meilleur pour vos besoins.

Caméra

L’iPad Air 5 est équipé d’une caméra principale de 12 MP. Cette caméra a une ouverture f/1,8, ce qui vous permet de prendre des photos claires et lumineuses dans différentes conditions de prise de vue. La caméra principale dispose d’un support grand-angle de 1,8, de l’enregistrement vidéo 4K, d’un zoom numérique 5x et du support Smart HDR 3, entre autres fonctionnalités. Les pixels de mise au point sont utilisés pour la mise au point automatique. Il offre un mode panorama allant jusqu’à 63 MP et des Live Photos pour des prises de vue créatives.

Le Xiaomi Pad 6 Pro se distingue par sa caméra principale haute résolution de 50 MP. Cette caméra, avec une ouverture f/1,8 et la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K30FPS, vous permet de capturer des images détaillées et vibrantes. Le flash à double LED pris en charge par True Tone offre un éclairage plus lumineux et plus équilibré même dans des conditions de faible luminosité. De plus, le Xiaomi Pad 6 Pro dispose également d’une deuxième caméra arrière. Cette caméra de résolution 2 MP avec une ouverture f/2,4 est utilisée pour ajouter des effets de profondeur et d’autres effets spéciaux.

La caméra frontale de l’iPad Air 5 est équipée d’une résolution de 12 MP et d’un objectif grand angle avec une ouverture f/2,4. Cet objectif est idéal pour les selfies détaillés et les photos de groupe grand angle. Le flash rétinien, le Smart HDR 3, la stabilisation QuickTake Video et diverses autres fonctionnalités permettent des selfies plus créatifs et de haute qualité.

En revanche, la caméra frontale du Xiaomi Pad 6 Pro a une résolution de 20 MP et une ouverture de f/2,4. Cette caméra vous permet de capturer des selfies clairs et détaillés, et elle prend également en charge l’enregistrement vidéo 1080p pour des vidéos de haute qualité.

Les deux appareils offrent des capacités de caméra solides, mais le Xiaomi Pad 6 Pro se distingue par sa caméra principale de 50 MP, offrant une résolution et un niveau de détail supérieurs. L’iPad Air 5, en revanche, se distingue par une plus large gamme de fonctionnalités de caméra arrière et avant. Les performances de la caméra des deux appareils doivent être évaluées en fonction des besoins et des préférences des utilisateurs. Si une résolution plus élevée et une large gamme de fonctionnalités de caméra sont importantes pour vous, le Xiaomi Pad 6 Pro pourrait être l’option la plus attrayante.

Connectivité

L’iPad Air 5 est équipé de la technologie Wi-Fi 6, offrant des vitesses de transfert de données plus rapides et une prise en charge de plus d’appareils connectés, ce qui se traduit par une amélioration de l’expérience de connectivité. En revanche, le Xiaomi Pad 6 Pro est livré avec la technologie Wi-Fi 6E plus avancée. Le Wi-Fi 6E étend les avantages du Wi-Fi 6 en offrant une utilisation de canaux plus large et moins de congestion. Prise en charge double bande Les deux appareils offrent une prise en charge double bande (5 GHz), offrant des connexions plus rapides et plus fiables et réduisant la congestion du réseau.

Alors que l’iPad Air 5 utilise la technologie Bluetooth 5.0, le Xiaomi Pad 6 Pro dispose de la technologie Bluetooth 5.3 plus récente et plus avancée. Le Bluetooth 5.3 offre des avantages tels qu’un transfert de données plus rapide, une couverture plus large et une consommation d’énergie réduite, ce qui permet des connexions plus rapides et plus fiables entre les appareils.

Les deux appareils offrent des fonctionnalités de connectivité avancées, mais le Xiaomi Pad 6 Pro se distingue par le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, offrant des technologies plus récentes qui améliorent la vitesse de transfert des données, la latence plus faible et des connexions plus fiables. Si la vitesse de connexion et la fiabilité sont importantes pour vous, les fonctionnalités de connectivité du Xiaomi Pad 6 Pro pourraient être plus attrayantes.

Batterie

La capacité de la batterie de l’iPad Air 5 est indiquée à 10,2 Wh. Apple affirme que l’appareil offre environ 10 heures d’autonomie de batterie dans des conditions d’utilisation normales. Cette durée convient aux tâches telles que la navigation sur le web, la lecture de vidéos et autres tâches de base. La gestion optimisée de l’énergie de l’iPad Air 5 et l’optimisation de la batterie offrent des avantages pour une utilisation prolongée.

Le Xiaomi Pad 6 Pro dispose d’une grande capacité de batterie de 8600 mAh. Bien que Xiaomi n’ait pas fourni de durée de vie officielle de la batterie, il met en avant la prise en charge de la charge rapide de 67 W. Cela permet à l’appareil de se recharger rapidement, offrant aux utilisateurs une durée d’utilisation prolongée. La technologie de batterie au lithium-polymère améliore la densité d’énergie et la longévité, améliorant ainsi les performances de la batterie.

Les performances de la batterie offrent différents avantages dans les deux appareils. L’iPad Air 5 offre une gestion optimisée de l’énergie et une autonomie d’environ 10 heures, adaptée à une utilisation quotidienne. Le Xiaomi Pad 6 Pro, avec sa grande capacité de batterie et sa prise en charge de la charge rapide, garantit des périodes d’utilisation plus longues. Pour déterminer quelle performance de batterie convient le mieux à vos besoins, tenez compte de vos habitudes d’utilisation et de vos attentes.

Prix

L’iPad Air 5 d’Apple est proposé au prix de 549 dollars depuis son lancement le 11 août 2023. Avec sa philosophie de design unique, ses matériaux de haute qualité et sa technologie avancée, l’iPad Air 5 offre des avantages d’intégration dans l’écosystème iOS et dans l’écosystème Apple dans son ensemble. Ce niveau de prix pourrait être attrayant pour ceux qui souhaitent accéder aux caractéristiques haut de gamme de la tablette Apple.

En revanche, le Xiaomi Pad 6 Pro est proposé à partir de 365 dollars, ce qui le positionne de manière compétitive en termes de prix. Xiaomi vise à répondre à une large base de consommateurs avec ses appareils abordables, et le Xiaomi Pad 6 Pro est le reflet de cette stratégie. Offrant de hautes performances et des fonctionnalités à un prix inférieur, le Xiaomi Pad 6 Pro pourrait être particulièrement attrayant pour les utilisateurs soucieux de leur budget.

Au-delà de la comparaison des prix, il est important de prendre en compte les fonctionnalités, le design et les performances des deux appareils. L’iPad Air 5 offre une option qui reflète la philosophie de design unique d’Apple et de fortes performances, tandis que le Xiaomi Pad 6 Pro cible une base d’utilisateurs plus large avec son prix abordable et ses performances solides.

Évaluation globale

L’iPad Air 5 bénéficie de performances solides et de fonctionnalités uniques, accompagnées d’un prix plus élevé. Ce modèle attire l’attention avec son design original, son processeur avancé et d’autres fonctionnalités. Si votre budget vous permet d’acheter un iPad Air 5 d’Apple, vous pouvez profiter de performances plus élevées et de fonctionnalités avancées.

En revanche, le Xiaomi Pad 6 Pro offre une option plus économique à un prix inférieur. Ce modèle pourrait être une alternative attrayante pour ceux qui recherchent une tablette abordable. Avec des performances et des fonctionnalités compétitives, le Xiaomi Pad 6 Pro est proposé à un prix plus économique.

Lorsque vous prenez une décision, il est important de tenir compte de vos besoins et de votre budget. Si vous recherchez des performances élevées et des fonctionnalités avancées, l’iPad Air 5 d’Apple pourrait être le bon choix pour vous. Cependant, si vous avez un budget plus limité et que vous recherchez de bonnes performances, le Xiaomi Pad 6 Pro pourrait être une option plus adaptée.

Les deux appareils ont leurs propres avantages, et votre décision devrait être basée sur la prise en compte de votre budget et de vos besoins. Les fonctionnalités supplémentaires et les performances élevées de l’iPad Air 5 pourraient justifier la différence de prix.

