Dispositifs de liaison : Google travaille sur une intégration plus poussée pour Android

L’écosystème Apple est connu pour son intégration transparente entre les appareils. Les appareils Apple fonctionnent exceptionnellement bien ensemble, grâce à une fonctionnalité appelée Continuité. Il offre des niveaux d’intégration inégalés, notamment AirDrop et la possibilité d’utiliser votre trackpad et votre clavier sur différents appareils. Android a tenté de créer une expérience similaire avec des fonctionnalités telles que Nearby Share, mais Google travaille activement à une intégration plus approfondie entre les appareils Android.

Google travaille sur une intégration améliorée des appareils pour Android : une étape vers une connectivité transparente

Selon les conclusions de Nail Sadykov publiées par Mishaal Rahman, Android pourrait bientôt introduire une fonctionnalité permettant de lier plusieurs appareils sous un même compte Google. Le processus semble être simple : allez dans Paramètres → Google → Appareils et partage (une fois disponible) et activez un interrupteur pour connecter les appareils. Une fois liés, ces appareils, qu’il s’agisse de téléphones, de tablettes ou même de Chromebooks, établiront une connexion plus solide, permettant des fonctionnalités inter-appareils avancées.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité spécifique des appareils liés n’est pas entièrement divulguée. Cependant, il semble qu’ils pourront passer des appels entre eux, comme cela a été rapporté précédemment. De plus, il pourrait y avoir une option de « partage Internet ». Il est possible que Google continue à ajouter plus de fonctionnalités aux appareils liés. Les rapprochant potentiellement du niveau des fonctionnalités de Continuité d’Apple sur les iPhones, les iPads et les Mac. On peut imaginer la commodité de copier et coller des éléments du presse-papiers d’un appareil à un autre, même si cela relève pour le moment de la spéculation.

Il est important de noter que cette fonctionnalité n’est actuellement pas disponible, et sa date de sortie est incertaine. Elle pourrait être lancée avec Android 14 ou potentiellement arriver dans l’année à venir ou deux grâce à une mise à jour. D’ici là, les utilisateurs d’Android peuvent attendre avec impatience l’expansion des capacités d’intégration des appareils. Les rapprochant ainsi de l’expérience transparente offerte par l’écosystème Apple.

