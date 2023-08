L’avenir de la technologie portable : Exploration des bagues intelligentes et leur potentiel

Le marché des dispositifs portables évolue rapidement. Et même si les bagues intelligentes ne sont pas aussi populaires que d’autres dispositifs portables, elles représentent l’avenir de la technologie portable. Grâce à leur conception ingénieuse, ces technologies portées au doigt promettent beaucoup de choses. Et chose intéressante, même si elles attirent maintenant l’attention, elles ne sont pas nouvelles.

Les bagues intelligentes sont disponibles depuis environ une décennie ! Mais, oui, le premier modèle de ce genre ne faisait pas grand-chose. Prenons l’exemple de la bague de paiement NFC annoncée en août 2016. Comme son nom l’indique, tout ce qu’elle faisait était de vous offrir un moyen de paiement sans contact.

Mais maintenant, les géants de la technologie tels qu’Amazon, Apple et Samsung investissent énormément d’argent et de temps dans cette technologie. Cela entraînera une avancée technologique significative et une adoption accrue par les utilisateurs.

Qu’est-ce que les bagues intelligentes ? Comment fonctionnent-elles ?

Alors, qu’est-ce qu’une bague intelligente ? À sa base, une bague intelligente est un ordinateur portable miniature conçu pour être porté au doigt. Bien qu’elles soient petites, ces dispositifs sont équipés de composants mobiles tels que des puces NFC et différents capteurs. Ces composants peuvent être configurés pour différentes utilisations.

Étant donné leur petite taille, les bagues intelligentes ne sont pas dotées d’un écran. Alors, comment fonctionnent-elles ? Elles fonctionnent en se connectant à d’autres dispositifs intelligents, tels que votre smartphone. Pour établir la connexion sans fil, ces dispositifs utilisent différents protocoles de communication sans fil, tels que NFC et Bluetooth.

Une fois connectée, la bague peut transmettre les données collectées. Et selon le modèle, vous pouvez suivre différents paramètres de santé et de condition physique.

Que peuvent faire les bagues intelligentes ?

À l’heure actuelle, vous pouvez utiliser les bagues intelligentes pour différentes applications. Mais en général, leur utilisation principale est de suivre la santé et la condition physique de l’utilisateur. Voici un bref aperçu de certaines des principales fonctionnalités pour une meilleure compréhension :

Suivi du sommeil

Une des applications les plus courantes de ces bagues est le suivi du sommeil. Beaucoup d’entre nous portons déjà une bague pendant notre sommeil. Dans ce contexte, le suivi du sommeil avec une bague intelligente est moins restrictif et contraignant par rapport à d’autres dispositifs portables, tels qu’une montre intelligente.

Cela dit, les bagues de suivi du sommeil peuvent vous fournir des informations détaillées sur vos habitudes de sommeil. Cela comprend les différents cycles de sommeil, combien de temps vous dormez, combien de temps vous passez dans chaque cycle de sommeil et les perturbations du sommeil. Toutes ces données peuvent être analysées pour vous fournir des recommandations pour améliorer votre sommeil.

Il existe déjà plusieurs acteurs dans cette catégorie, notamment THIM, Motiv, Oura et GO2SLEEP.

Suivi de la santé et de la condition physique

Outre le suivi du sommeil, le suivi de la condition physique est une fonctionnalité courante de ces dispositifs. Comme vous pouvez le deviner, une bague dotée de fonctionnalités de suivi de la condition physique peut surveiller vos activités quotidiennes. Elle peut enregistrer le nombre de pas effectués, la distance parcourue et les calories brûlées.

Les bagues intelligentes sont également excellentes pour suivre la santé. Beaucoup d’entre elles sont équipées de capteurs sophistiqués qui peuvent mesurer différents paramètres de santé. Cela comprend le suivi des taux d’oxygène dans le sang, des taux de glucose et de la tension artérielle.

De plus, certains modèles intègrent des technologies avancées comme des capteurs d’activité électrodermique. Cela permet à la bague intelligente de mesurer la cognition et les émotions à travers la peau. Ainsi, ces dispositifs peuvent aider à gérer les niveaux de stress.

Paiements sans contact avec des bagues intelligentes

Comme mentionné précédemment, les paiements sans contact ont joué un rôle important dans la révolution des bagues intelligentes. Mais depuis la première bague de paiement NFC, cette catégorie a connu de nombreuses avancées. Et n’oublions pas de mentionner que de plus en plus de bagues intègrent cette fonctionnalité.

Avec la fonctionnalité de paiement sans contact, vous pouvez utiliser votre bague pour effectuer un paiement sans contact. Certaines banques dans certains pays, tels que la France, le Japon, le Royaume-Unis et les Pays-Bas, proposent déjà des bagues de paiement sans contact pour les clients possédant des cartes de débit et de crédit.

Contrôle à distance et fonctionnalités de sécurité en ligne des bagues intelligentes

Récemment, les fabricants de bagues intelligentes ont commencé à intégrer des fonctionnalités de sécurité en ligne à leurs offres. Par exemple, la bague Motiv offre désormais une authentification à deux facteurs pour se connecter à vos comptes en ligne. Et ce n’est pas la seule fonctionnalité de sécurité en ligne que ces dispositifs ont à offrir.

Bientôt, les bagues intelligentes proposeront une authentification biométrique, vous offrant ainsi un moyen plus sécurisé de naviguer sur Internet. Motiv effectue actuellement un test bêta sur cette fonctionnalité, qui utilise la reconnaissance faciale et la numérisation des empreintes digitales.

De plus, ces bagues peuvent fonctionner comme une télécommande pour les appareils intelligents. Par exemple, vous pouvez utiliser la bague intelligente pour régler des alarmes, recevoir un appel, lire un texto et faire de nombreuses autres choses pour augmenter votre productivité.

Qu’est-ce qui différencie les bagues intelligentes des autres dispositifs portables ?

Comme vous pouvez le constater, les bagues intelligentes et les autres dispositifs portables partagent certaines fonctionnalités similaires. Néanmoins, il y a des choses qui distinguent une bague intelligente d’un bracelet de fitness ou d’une montre intelligente :

Forme et confort

Les bagues intelligentes sont plus petites et moins visibles que les autres dispositifs portables. Leur format compact les rend confortables à porter. Ce qui est encore plus important, c’est qu’elles peuvent très bien se fondre avec des bijoux classiques.

Utilisation spécifique à un objectif

Tandis que les montres intelligentes et les bracelets de fitness sont devenus des dispositifs tout-en-un, les bagues intelligentes sont spécifiques à un objectif. Bien sûr, vous pouvez trouver des modèles qui fonctionnent à la fois comme une bague de paiement NFC et un dispositif de suivi de la santé. Néanmoins, ils sont davantage axés sur la satisfaction des besoins spécifiques des utilisateurs.

Facilité d’utilisation

Contrairement aux montres intelligentes et aux bracelets de fitness, vous n’avez pas besoin d’apprendre à utiliser une nouvelle interface utilisateur pour ces dispositifs. Après tout, ils n’ont aucun écran. De plus, la plupart des applications compagnon sont dotées d’une interface extrêmement conviviale, ce qui les rend un peu plus faciles à utiliser que les autres dispositifs portables.

Actualité mobile et vidéo du moment