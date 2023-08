WhatsApp présente la fonctionnalité multi-comptes en version bêta

WhatsApp a récemment commencé à déployer une fonctionnalité très attendue qui permet aux utilisateurs d’avoir plusieurs comptes au sein d’une seule application. Cette fonctionnalité, qui a été testée précédemment en juin, est maintenant mise à disposition des testeurs bêta sélectionnés.

Selon WabetaInfo, la dernière mise à jour du WhatsApp bêta pour Android est connue sous le nom de version 2.23.17.8. Elle permet à certains testeurs bêta d’ajouter plusieurs comptes à leur application. Ajouter un nouveau compte est un processus simple. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur l’icône en forme de flèche située à côté du bouton du code QR.

WhatsApp Introduit la Fonctionnalité Multi-Compte : Simplifier la Gestion des Comptes pour les Utilisateurs

L’un des principaux avantages de cette nouvelle fonctionnalité est la possibilité de passer facilement entre différents comptes. Les utilisateurs peuvent se déplacer sans effort entre leurs différents comptes sans avoir à se déconnecter. Il est important de noter que tous les nouveaux comptes ajoutés resteront actifs sur l’appareil jusqu’à ce que l’utilisateur décide de se déconnecter.

Le but de cette fonctionnalité est de rationaliser et d’améliorer l’expérience utilisateur. En regroupant les discussions privées, les conversations professionnelles et autres discussions au sein d’une seule application, les utilisateurs peuvent garder leurs conversations et notifications séparées pour chaque compte. Cela élimine le besoin de plusieurs appareils ou d’applications parallèles pour gérer différents comptes.

De plus, cette mise à jour simplifie le processus de gestion de plusieurs comptes sur un seul appareil. Au lieu de configurer des comptes WhatsApp séparés sur chaque appareil, les utilisateurs peuvent utiliser commodément une seule application sur leur appareil principal pour accéder et passer d’un compte à l’autre.

Actuellement, la fonctionnalité multi-compte n’est accessible qu’aux testeurs bêta spécifiques. Cela concerne ceux qui ont mis à jour vers la dernière version bêta de WhatsApp pour Android. Cependant, nous nous attendons à ce qu’elle soit disponible à un public plus large dans les prochaines semaines. Les utilisateurs de WhatsApp du monde entier attendent avec impatience la sortie plus étendue de cette fonctionnalité. Car elle promet de fournir un moyen plus efficace et pratique de gérer plusieurs comptes au sein d’une seule application.

Actualité mobile et vidéo du moment