Xiaomi Va Lancer le Redmi K60 Ultra lors de l’Événement du 14 Août à Venir

Comme vous le savez peut-être déjà, Xiaomi est prêt à organiser un grand événement le 14 août en Chine. Lors de cet événement, la marque prévoit de lever le voile sur l’ultra-mince Mix Fold 3, la tablette Pad 6 Max riche en fonctionnalités et la Band 8 Pro. Mais ce ne sont pas les seuls appareils que Xiaomi prévoit de dévoiler lors de l’événement. Il vient d’être annoncé que l’événement donnera également lieu au lancement du Redmi K60 Ultra.

Pour ceux qui l’ignorent, le Redmi K60 Ultra sera le dernier appareil de la gamme K60. Avec celui-ci, Xiaomi aura terminé la série et se concentrera sur la gamme K70. Et comme vous l’avez peut-être deviné, le terme « Ultra » indique que l’appareil sera rempli de fonctionnalités.

Caractéristiques confirmées du Redmi K60 Ultra

Le Redmi K60 Ultra suscite une immense attente, car les deux autres téléphones ont été très bien accueillis sur le marché. Et la bonne nouvelle est que Xiaomi a confirmé de nombreuses caractéristiques clés du téléphone. Pour commencer, l’appareil sera équipé du Dimensity 9200+, qui est une puce phare de MediaTek. En ce qui concerne les performances, cette puce MediaTek est au coude-à-coude avec le Snapdragon 8 Gen 2, vous pouvez donc vous attendre à une expérience de niveau phare.

Le Redmi K60 Ultra disposera d’un écran 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz à l’avant. Ici, la partie intéressante est que le Redmi K60 et le K60 Pro sont arrivés avec un écran 1440p. Mais pour l’Ultra, Xiaomi a opté pour un écran 1220p, ce qui est une légère régression par rapport aux deux appareils. Même ainsi, l’écran devrait offrir des images nettes et détaillées.

En ce qui concerne le stockage et la RAM, il y aura une déclinaison avec 1 To de stockage et 24 Go de RAM. Cela indique que vous pouvez facilement effectuer plusieurs tâches, stocker de gros fichiers et exécuter des jeux gourmands en ressources avec le Redmi K60 Ultra. Le téléphone sera également équipé d’une configuration de caméra robuste à l’arrière.

Comme annoncé, le Redmi K60 Ultra sera doté d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un capteur ultra-large et d’un objectif portrait de 2 MP à l’arrière. Aucune information officielle n’est disponible sur les prix. Mais Xiaomi a lancé le K50 Ultra à 415 dollars et le K60 Pro coûte environ 505 dollars.

