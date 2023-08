La conception du Redmi K60 Ultra brille avant le lancement, variante 24 Go+1 To, certification IP68 et écran de 2600 nits

Juste avant l’événement de lancement officiel, le design du Redmi K60 Ultra a déjà été dévoilé grâce aux récentes publications de Xiaomi. Ces publications révèlent que le téléphone sera disponible initialement en vert et en noir, avec la possibilité de choisir parmi d’autres couleurs après le lancement.

Redmi K60 Ultra

Le Redmi K60 Ultra présente un design très solide, à tel point que le téléphone possède un châssis en aluminium. Nous savons que les téléphones en aluminium sont présents depuis longtemps, mais c’est la première fois que nous avons un corps métallique sur un téléphone de la série « Redmi K » (à l’exception du Redmi K20, Xiaomi n’a pas proposé de corps en métal sur les téléphones Redmi K depuis longtemps). Le Redmi K60 Ultra sera appelé Xiaomi 13T Pro sur le marché mondial, le modèle précédent Xiaomi 12T Pro avait un corps en plastique.

Cela montre l’engagement de Xiaomi à fournir des châssis solides même pour leurs modèles non haut de gamme comme le Redmi K60 Ultra. Ce que nous savons également sur le Redmi K60 Ultra, c’est que le téléphone bénéficie de la certification IP68, démontrant sa résistance à l’eau et à la poussière. Il peut rester fonctionnel à une profondeur de 1,5 mètres pendant 30 minutes.

Nous pouvons dire que le design du Redmi K60 Ultra est similaire à celui de la série Xiaomi 13, la configuration de l’appareil photo à l’arrière et les variantes de couleur du téléphone rappellent la série Xiaomi 13. Les options de couleur noire et verte du K60 Ultra sont apparues dans les publications de Xiaomi, et le Xiaomi 13 Pro est également sorti en noir et en vert (vert légèrement plus clair). Le Redmi K60 Ultra sera également disponible en une variante avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

Alors qu’on savait déjà que le Redmi K60 Ultra dispose d’un écran avec une résolution de 1,5K, de plus amples détails sur l’affichage émergent maintenant. Gardez à l’esprit que cette résolution se situe entre le Full HD et le QHD en termes de netteté.

Le Redmi K60 Ultra dispose d’un panneau OLED Huaxing C7, affichant une luminosité de 2600 nits, tout comme le Xiaomi 13 Ultra. Ce qui est mieux sur l’affichage du K60 Ultra par rapport à celui du Xiaomi 13 Ultra est le taux de rafraîchissement, le K60 Ultra possède un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux PWM de 2880 Hz. Le téléphone dispose d’un panneau OLED plat.

