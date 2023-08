Xiaomi Mi Mix Fold 3 : Le téléphone pliable le plus fin !

Le Xiaomi Mi Mix Fold 3 a été sous notre radar pendant un certain temps maintenant. Auparavant, nous avons appris que Xiaomi utilise un nouveau processus de fabrication pour le téléphone. Lors de l’annonce, la marque a promis un design redéfini résultant des avancées dans les systèmes de fabrication.

Maintenant, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a posté des images du prochain appareil pliable. Les images confirment les améliorations de design du Mi Mix Fold 3. De plus, l’annonce donne quelques chiffres concrets concernant les dimensions et les détails supplémentaires du téléphone.

Le Xiaomi Mi Mix Fold 3 mesure seulement 4,9 mm une fois déplié

Xiaomi a fait de grands progrès avec le Mi Mix Fold 2. À l’état déplié, le prédécesseur mesurait 5,4 mm, ce qui est incroyablement fin. De plus, le téléphone avait une épaisseur de seulement 11,2 mm une fois plié, ce qui est assez impressionnant. Mais cette fois, le Xiaomi Mi Mix Fold 3 repousse les limites.

À l’état déplié, le Xiaomi Mix Mix Fold 3 ne mesure que 4,93 mm, tandis qu’il mesure 9,8 mm une fois plié. Pour comparaison, le leader actuel en termes de finesse, le Honor Magic V2, mesure 4,7 mm à l’état déplié et 9,9 mm à l’état plié. Ainsi, le Mi Mix Fold 3 prend définitivement la tête en termes de finesse une fois plié.

Xiaomi a rendu cela possible en retravaillant la charnière. Selon la marque, la nouvelle charnière est en acier haute résistance et peut résister à l’usure grâce à l’incorporation de céramique au carbone. Cela rend le mécanisme de pliage du Mi Mix Fold 3 durable.

Pour être précis, le Xiaomi Mix Fold 3 a été testé en matière de durabilité par TÜV Rheinland. Et selon le test, la charnière devrait pouvoir supporte 500 000 pliages.

De plus, le nouveau design à tige à 3 étages du Xiaomi Mi Mix Fold 3 est plus complexe que le Mix Fold 2. Il comporte un total de 14 parties mobiles et compte 198 versions au total. En comparaison, le design à 2 étages du Mix Fold 2 comportait 8 parties mobiles et 87 versions au total.

Grâce à un design aussi robuste, vous bénéficiez d’une plus grande polyvalence avec l’état mi-ouvert du téléphone. En réalité, le Mix Fold 3 peut être maintenu mi-ouvert à n’importe quel angle compris entre 45 degrés et 135 degrés.

Autres caractéristiques confirmées

En plus du design de la charnière, Xiaomi a officiellement confirmé certaines caractéristiques clés du Mi Mix Fold 3. Le téléphone pliable sera doté d’un écran interne de 8,02 pouces. Et à l’extérieur, il disposera d’un écran externe de 6,5 pouces. Les deux panneaux ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui offre une expérience fluide et agréable.

Et ce n’est pas tout ! Le Xiaomi Mi Mix Fold 3 est équipé d’une configuration de double caméra téléobjectif à l’arrière. Cette configuration comprend des capteurs périscope 5x et 3,2x. Ils sont dotés d’une stabilisation optique de l’image, promettant des prises de vue parfaites. Et ils sont équipés d’objectifs Leica Vario-Summicron.

Alors que les caractéristiques de la batterie du Mix Fold 3 sont encore inconnues, Xiaomi a annoncé qu’elle sera plus que suffisante. Xiaomi affirme que le téléphone durera plus d’une journée. Pour être précis, la réclamation officielle est de « 1,34 jours ». Et selon des rapports antérieurs, le téléphone est pratiquement confirmé comme ayant une charge sans fil de 50W et une charge filaire de 67W.

En général, les choses se présentent plutôt bien pour le Mix Fold 3. C’est certainement une avancée majeure par rapport au prédécesseur. Et surtout, il met une pression sur le récemment sorti Samsung Galaxy Z Fold 5. Mais il faudra attendre la présentation officielle pour voir à quel point le Mix Fold 3 résiste face au fleuron de Samsung. Et bien sûr, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations sur l’appareil seront disponibles.

Actualité mobile et vidéo du moment