Take-Two réitère l’insinuation que GTA 6 arrivera l’année prochaine

Très attendu : Cette année s’annonce comme une grande année pour les sorties de jeux. Nous avons déjà vu Diablo 4 et Baldur’s Gate 3, et le gigantesque Starfield débarque dans moins d’un mois. Mais il semble de plus en plus probable que ce qui pourrait être l’un des plus grands jeux de tous les temps – Grand Theft Auto 6 – sortira en 2024, et Take-Two dit une fois de plus aux investisseurs de s’attendre à une année record.

Lors d’un récent appel aux investisseurs, la directrice financière de Take-Two, Lainie Goldstein, a déclaré : « nous positionnons notre entreprise pour un tournant significatif au cours de l’exercice 2025 qui aboutira à la réalisation de nouveaux niveaux records de performance opérationnelle l’année prochaine et au-delà. »

Take-Two prévoit que ses réservations nettes totales pour l’ensemble de l’exercice fiscal 2024, qui couvrent le montant net des ventes de produits physiques et numériques et des revenus de jeux connexes, se situeront entre 5,45 et 5,55 milliards de dollars. Pour l’exercice fiscal 2025 qui se termine en mars 2025, la société prévoit plus de 8 milliards de dollars de réservations nettes et plus de 1 milliard de dollars de flux de trésorerie opérationnel ajusté non restreint, grâce au lancement de « plusieurs titres révolutionnaires ».

Il n’y a pas de mention spécifique de GTA 6, mais il ne fait aucun doute que le jeu rapportera énormément à Take-Two. Les 180 millions de copies de GTA V vendues depuis sa sortie en 2013 en font le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, derrière Minecraft.

Alors que l’exercice fiscal 2025 se termine en mars 2025, GTA 6 suivra probablement son prédécesseur et sera lancé juste avant la période des fêtes, probablement en septembre 2024. Take-Two s’attend à ce que le jeu génère beaucoup d’argent, de manière constante, il faut donc s’attendre à voir un nouveau mode en ligne de GTA accompagnant la campagne solo.

« Nous prévoyons de maintenir cette dynamique en réalisant des résultats opérationnels encore plus élevés au cours de l’exercice 2026 et au-delà », a déclaré Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, en mai dernier.

Take-Two a d’autres jeux confirmés en préparation, dont un nouveau titre Bioshock et Judas de Ken Levine, mais ils sont peu susceptibles de générer plus de 8 milliards de dollars.

En septembre de l’année dernière, le même pirate informatique qui avait compromis le réseau d’Uber a divulgué une multitude de contenus de GTA 6, notamment des vidéos de tests et des captures d’écran, dont la plupart ont été supprimées après que Take-Two ait intenté des poursuites pour violation des droits d’auteur contre les hébergeurs. Il a également tenté de négocier un accord avec Rockstar, demandant une somme à cinq chiffres en échange de la non-divulgation des codes source de ses jeux. L’adolescent à l’origine des attaques a récemment été jugé inapte à être jugé.

Dans d’autres actualités concernant Take-Two, la société a récemment défendu le fait de facturer 50 dollars pour la version PlayStation 4/Nintendo Switch de Red Dead Redemption, affirmant que le prix est « commercialement précis ». Le jeu peut être joué sur la Xbox One et la Xbox Series, où il est vendu 30 dollars, grâce à la compatibilité ascendante.

