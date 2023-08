L’iPhone 15 Pro devrait comporter 6 Go de RAM et un cœur GPU supplémentaire

Comme cela a été rapporté à plusieurs reprises, on s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro soit équipé d’une nouvelle puce A17 Bionic fabriquée avec un processus de fabrication de 3 nm. Une nouvelle rumeur révèle aujourd’hui ce à quoi s’attendre en termes de spécifications de l’iPhone 15 Pro, y compris des détails sur la quantité de RAM.

selon une nouvelle rumeur publiée sur Twitter par URedditor, la puce A17 Bionic sera dotée d’un CPU à 6 cœurs et d’un GPU à 6 cœurs. La puce A16 Bionic actuelle dispose d’un CPU à 6 cœurs et d’un GPU à 6 cœurs, ce qui indique une augmentation d’un cœur GPU pour les utilisateurs de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

De plus, le CPU du A17 Bionic sera doté d’une vitesse d’horloge maximale de 3,70 GHz, une augmentation par rapport aux 3,46 GHz de la puce A16 Bionic.

Le plus notable, peut-être, est que la fuite d’aujourd’hui suggère que la puce A17 Bionic sera associée à 6 Go de RAM, ce qui correspond à la puce A16 Bionic. Cela contredit les rumeurs précédentes, qui suggéraient que l’iPhone 15 Pro serait doté de 8 Go de RAM améliorés. Ce leaker sur Twitter dit qu’il n’a « vu que 6 Go jusqu’à présent » et note que 8 Go semblent « improbables, mais peut-être pas impossibles ».

Comme prévu, la puce A17 Bionic ne sera utilisée que dans l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus utiliseront la puce A16 de l’année dernière, qui est actuellement utilisée dans l’iPhone 14 Pro.

La combinaison de la vitesse d’horloge maximale accrue, du cœur GPU supplémentaire et du nouveau processus de fabrication de 3 nm devrait permettre des améliorations notables des performances et de l’efficacité de l’iPhone 15 Pro.

Comme toujours, Apple peut trouver son propre équilibre entre les améliorations de l’efficacité et des performances. La société pourrait privilégier l’efficacité, en se concentrant ainsi sur des améliorations de la durée de vie de la batterie et en optant pour de plus petites améliorations des performances. Elle pourrait également faire l’inverse et maintenir la durée de vie de la batterie et l’efficacité à peu près les mêmes, tout en augmentant considérablement les capacités de performances.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :