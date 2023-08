Pratique : Comment visualiser les mesures en direct de l’Apple Watch lors du vélo sur iPhone avec iOS 17

Le suivi d’une balade à vélo nativement sur iPhone arrive avec iOS 17 et Apple Watch avec watchOS 10. La nouvelle fonctionnalité pratique utilise les activités en direct pour une expérience fluide permettant de visualiser la fréquence cardiaque, la vitesse, la distance, l’élévation, et plus encore. Voici comment afficher en direct les métriques de cyclisme de l’Apple Watch sur iPhone.

Les nouvelles vues d’entraînement de cyclisme pour iPhone ont été optimisées pour l’écran plus grand afin de pouvoir facilement afficher et faire défiler vos métriques pendant votre balade.

À noter, une nouvelle vue de vitesse de cyclisme affiche la vitesse actuelle, moyenne et maximale – quelque chose que les utilisateurs d’Apple devaient utiliser une application tierce ou un système pour par le passé.

Alors que cette nouvelle fonctionnalité ne rivalisera pas entièrement avec des applications comme Strava – notamment pour les athlètes sérieux ou ceux qui apprécient l’aspect de partage social – les nouvelles métriques de cyclisme en direct sur iPhone seront probablement très appréciées par la majorité des personnes qui veulent suivre leurs balades et qui possèdent une Apple Watch.

Si vous n’avez pas déjà un support de vélo pour iPhone, j’adore l’étui robuste Nomad x Peak Design associé au support de vélo Peak Design à verrouillage magnétique. Il offre une conception réglable et très sécurisée qui se positionne au centre de votre guidon.

Comment voir les métriques de cyclisme en direct de l’Apple Watch sur iPhone avec iOS 17

iOS 17 et watchOS 10 sont actuellement en version bêta. Lisez-en plus sur la façon d’installer le logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celle-ci et d’autres. Et gardez à l’esprit que les fonctionnalités peuvent changer pendant la période bêta.

Avec votre Apple Watch exécutant watchOS 10 et votre iPhone exécutant iOS 17, lancez un entraînement de cyclisme sur votre montre

Maintenant, recherchez la nouvelle fonctionnalité d’activité en direct sur votre écran de verrouillage de l’iPhone, appuyez sur Autoriser

Appuyez sur l’activité de cyclisme en direct sur iPhone pour obtenir une expérience en plein écran

Avec la vue par défaut, vous verrez la fréquence cardiaque, la vitesse moyenne, l’élévation acquise, la distance, le temps écoulé et les fractions – et vous pouvez faire défiler pour voir encore plus de métriques

Vous pouvez mettre en pause la balade, verrouiller les contrôles, arrêter la visualisation et mettre fin à l’entraînement en appuyant sur la flèche déroulante

Voici à quoi ressemblent les métriques de cyclisme en direct sur iPhone dans iOS 17 et tout ce que vous pouvez voir :

À partir de l’écran principal, faites glisser de droite à gauche pour afficher toutes vos métriques. La deuxième vue est la fréquence cardiaque avec les zones de fréquence cardiaque, le temps et la fréquence cardiaque moyenne.

La troisième vue est votre fraction(s), la vitesse fractionnée, la distance fractionnée et la fréquence cardiaque.

La quatrième vue est l’élévation, la cinquième est la nouvelle vue de vitesse impressionnante avec la vitesse actuelle, moyenne et maximale, et la dernière vue est vos anneaux d’activité.

À partir de n’importe laquelle des vues de cyclisme sur iPhone, vous pouvez mettre en pause votre entraînement ou appuyer sur la flèche déroulante pour verrouiller les contrôles, arrêter la visualisation ou mettre fin à l’entraînement.

Que pensez-vous des nouvelles métriques de cyclisme en direct sur iPhone? Sont-elles suffisamment riches pour passer de l’application que vous utilisez déjà? Ou n’avez-vous jamais suivi vos balades avant? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux!

En savoir plus sur iOS 17 et watchOS 10:

