Les ventes d’iPhone ne devraient pas augmenter cette année, affirme le fournisseur de capteurs Sony

Sony, qui fabrique tous les capteurs d’appareil photo pour iPhone, a maintenant déclaré qu’il ne pense pas que les ventes d’iPhone augmenteront cette année. Cela marque un changement par rapport à son point de vue précédent selon lequel le marché des smartphones se redresserait au second semestre de cette année.

La société a déclaré que la demande de smartphones ralentit en Chine et se détériore aux États-Unis, ce qui fait écho à l’avertissement d’Apple de ne pas attendre de croissance lors du lancement de l’iPhone 15 …

Apple a récemment déclaré que les ventes d’iPhone n’augmenteraient pas

AAPL a annoncé la semaine dernière que ses revenus avaient diminué de 1% par rapport à l’année précédente, en raison d’un marché des smartphones difficile, et a prévenu qu’elle ne s’attend pas à un changement ce trimestre, lorsque la gamme d’iPhone 15 sera lancée.

En regardant vers l’avenir, Maestri a déclaré hier qu’Apple prévoyait des performances de chiffre d’affaires similaires au trimestre actuel, soit environ stables par rapport à l’année précédente. « Nous nous attendons à ce que notre performance de chiffre d’affaires du trimestre de septembre par rapport à la même période de l’année précédente soit similaire à celle du trimestre de juin, en supposant que les perspectives macroéconomiques ne se détériorent pas par rapport à ce que nous projetons aujourd’hui pour le trimestre en cours. »

Sony partage maintenant le pessimisme d’Apple

En offrant ses propres orientations, Sony avait précédemment déclaré qu’elle s’attendait à bénéficier d’une reprise du marché des smartphones au second semestre de cette année, c’est-à-dire lorsque l’iPhone 15 sera mis en vente.

Cependant, Bloomberg rapporte que la société a maintenant changé d’avis.

« Le redressement du marché des smartphones en Chine est plus lent que prévu et les conditions du marché américain se détériorent », a déclaré Sadahiko Hayakawa, directeur général principal des finances, devant les analystes lors d’un point de presse. « Nous espérions que le marché des smartphones commencerait à se redresser à partir du second semestre de cet exercice, mais maintenant, nous pensons que cela ne se produirait pas avant l’année prochaine au moins. »

Il a également été rapporté que Sony rencontre des problèmes de rendement avec les capteurs de la gamme d’iPhone de cette année, probablement en raison des exigences plus difficiles de fabrication du capteur de 48 MP, qui devrait être intégré aux modèles standard et Plus de cette année.

Sony n’a pas commenté cette information, mais un analyste a déclaré que son unité de capteurs n’a pas été en mesure de réaliser des bénéfices cette année, ce qui est très probablement en partie dû à ce problème.

« L’unité n’a pas été en mesure de réaliser des bénéfices », a déclaré l’analyste de Morningstar, Kazunori Ito. « Nous devons surveiller de près l’unité à l’avenir. »

Les choses pourraient devenir encore plus difficiles l’année prochaine, lorsque Sony devrait introduire un capteur plus avancé pour doubler environ les capacités de basse luminosité de l’iPhone 16.

