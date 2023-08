WeWork prévient d’un « doute sérieux » sur l’avenir de l’entreprise, les actions chutent de 25%

Qu’est-il arrivé? WeWork, le géant du partage d’espaces de bureau, traverse des moments difficiles. La société a admis qu’il existe un « doute sérieux » quant à sa capacité à continuer ses activités, ce qui a fait chuter les actions de l’entreprise de 25 % en négociation prolongée. Le prix des actions a maintenant baissé de 95 % au cours des 12 derniers mois.

Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, WeWork a déclaré qu’un « doute sérieux existe quant à la capacité de l’entreprise à continuer comme une entreprise en activité ». Une entreprise en activité est une entreprise qui dispose des ressources nécessaires pour continuer à fonctionner indéfiniment jusqu’à ce qu’elle fournisse des preuves du contraire. Si une entreprise n’est pas une entreprise en activité, cela indique qu’elle a fait faillite. Afin d’éviter ce scénario, WeWork a déclaré qu’elle se concentrera sur la réduction des coûts de location, la négociation de baux plus favorables, l’augmentation des revenus, la limitation des dépenses en capital et la mobilisation de capitaux.

Le principal activité de WeWork, qui consiste à louer des espaces de bureau, l’a particulièrement touchée pendant la pandémie, lorsque les confinements ont contraint les personnes à travailler à domicile. La société montrait des signes de reprise au cours de la dernière année, mais il semble que le rythme ait été trop lent.

Le PDG par intérim David Tolley a cité l’économie difficile, un excès d’offre dans l’immobilier commercial, une concurrence accrue de services similaires et une demande plus faible que prévu comme étant à l’origine du déclin des adhésions de la société. La déclaration de WeWork mettait en évidence « les pertes et les besoins de trésorerie prévus, combinés à une rotation accrue des membres et aux niveaux actuels de liquidités. »

WeWork compte toujours 512 000 membres dans 33 pays, mais le nombre d’adhésions a diminué de 3 % en glissement annuel et l’occupation de ses immeubles est passée de 73 % à 72 %. La société a enregistré une perte nette de 397 millions de dollars sur un chiffre d’affaires consolidé de 844 millions de dollars au cours du trimestre précédent.

WeWork reste confiant quant à sa capacité à éviter le pire scénario. « La transformation de l’entreprise se poursuit à un rythme soutenu, en mettant l’accent sur la fidélisation et la croissance des membres, en intensifiant nos efforts d’optimisation de notre portefeuille immobilier et en adoptant une approche disciplinée de la réduction des coûts d’exploitation », a déclaré Tolley.

WeWork était autrefois évaluée à 74 milliards de dollars par son propriétaire japonais SoftBank, mais les choses ont commencé à se gâter en 2019 lorsque son introduction en bourse a été annulée en grande partie en raison des accusations de mauvaise conduite portées contre le co-fondateur et PDG, Adam Neumann. Sa valeur est alors tombée à 7,8 milliards de dollars quelques mois plus tard.

En mars, WeWork a annoncé qu’elle avait conclu des accords avec SoftBank et d’autres investisseurs pour réduire sa dette d’environ 1,5 milliard de dollars. Les actions de l’entreprise ont chuté de plus de 95 % au cours des 12 derniers mois, avec un prix actuel de seulement 21 cents.

