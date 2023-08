WhatsApp dévoile le partage d’écran dans les appels vidéo.

WhatsApp poursuit sa mission incessante d’améliorer sa plateforme avec une multitude de fonctionnalités, et il semble qu’il n’y ait pas de fin en vue. La dernière nouveauté de WhatsApp est le partage d’écran pendant les appels vidéo, comme l’a annoncé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager facilement le contenu de leur écran, que ce soit des documents, des photos ou tout autre élément qu’ils souhaitent mettre en valeur. Le développement de cette fonctionnalité est en cours depuis plusieurs mois et a été mis à la disposition des testeurs bêta en mai. En appuyant sur l’icône de partage, les utilisateurs peuvent choisir de partager une application spécifique ou l’intégralité de leur écran. Fait intéressant, le fonctionnement du partage d’écran de WhatsApp présente une similitude frappante avec les fonctionnalités offertes par Zoom et Google Meet.

WhatsApp introduit le partage d’écran dans les appels vidéo : une nouvelle dimension d’interaction

On ne peut s’empêcher de se demander si cette initiative de WhatsApp vise à conquérir une plus grande part du territoire professionnel occupé par ses concurrents. Cependant, le partage d’écran n’est pas limité aux activités professionnelles. Il peut également se révéler extrêmement utile pour apporter une assistance technique à des membres de la famille ou pour s’engager dans d’autres activités non professionnelles.

Comme c’est habituellement le cas avec les mises à jour de WhatsApp, l’introduction du partage d’écran se fera par phases. Cela indique qu’il faudra peut-être un certain temps avant que tous les utilisateurs y aient accès. Soyez cependant assuré qu’il sera finalement disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iOS, ainsi que pour ceux qui utilisent le client de bureau Windows.

En plus du partage d’écran, WhatsApp a également intégré le mode paysage pour les appels vidéo, améliorant ainsi encore davantage l’expérience utilisateur. Avec le mode paysage, les utilisateurs peuvent désormais profiter des appels vidéo dans un format plus large et plus immersif. Offrant une expérience de communication plus captivante et agréable.

L’engagement de WhatsApp à améliorer continuellement sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités passionnantes est évident grâce à l’introduction du partage d’écran et du mode paysage. Ces ajouts n’étendent pas seulement les capacités de l’application. Mais ils démontrent également la détermination de WhatsApp à répondre aux besoins évolutifs de sa vaste base d’utilisateurs.

