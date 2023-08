Comment supprimer les courriels promotionnels dans Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique populaire qui dispose d’une fonctionnalité appelée Promotions, qui est un onglet séparé pour les messages marketing. Bien que cette fonctionnalité puisse être utile pour garder les e-mails promotionnels séparés de votre boîte de réception principale, elle peut également encombrer votre boîte aux lettres. Heureusement, il existe plusieurs façons de supprimer toutes les promotions dans Gmail. Dans cet article, nous aborderons les étapes pour supprimer toutes les promotions dans Gmail sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Se désabonner des e-mails promotionnels

La première et la plus évidente étape à suivre est de se désabonner des e-mails promotionnels. Le moteur d’intelligence artificielle de Gmail marque les e-mails promotionnels avec un lien « Se désabonner ». Cliquez sur le lien et vous obtiendrez une boîte pop-up avec un bouton « Se désabonner » bleu. En cliquant sur ce bouton, vous serez supprimé de la liste de diffusion et empêcherez les futurs e-mails de cet expéditeur.

Archiver les e-mails promotionnels

Si vous ne souhaitez pas vous désabonner entièrement des e-mails promotionnels, vous pouvez les archiver à la place. L’archivage des e-mails les supprime de votre boîte de réception et les stocke dans votre dossier Tous les e-mails. Pour archiver tous les e-mails promotionnels, sélectionnez tous les messages en haut à gauche et archivez-les. Cela nécessiterait plusieurs étapes de clics multiples pour archiver tous les messages, car le nombre maximum d’e-mails sélectionnables à la fois est de 100.

Filtrer les e-mails promotionnels

Une autre option consiste à filtrer les e-mails promotionnels hors de votre boîte de réception. Pour ce faire, vous pouvez créer un filtre qui déplace automatiquement les e-mails provenant d’expéditeurs spécifiques ou contenant des mots-clés spécifiques vers un dossier séparé. Pour créer un filtre, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite de votre boîte de réception Gmail, puis sélectionnez « Paramètres ». Ensuite, cliquez sur l’onglet « Filtres et adresses bloquées » et cliquez sur « Créer un nouveau filtre ». À partir de là, vous pouvez spécifier les critères du filtre, tels que l’adresse e-mail de l’expéditeur ou des mots-clés spécifiques dans l’objet ou le corps de l’e-mail. Une fois que vous avez configuré le filtre, vous pouvez choisir de faire marquer automatiquement les e-mails comme lus, archivés ou supprimés, ou de les envoyer vers un dossier séparé.

Utiliser le bouton de désabonnement

Gmail propose également un bouton « Se désabonner » qui apparaît en haut de certains e-mails promotionnels. En cliquant sur ce bouton, vous serez automatiquement désabonné de la liste de diffusion, sans avoir besoin de naviguer sur le site de l’expéditeur ou de remplir des formulaires. Ce bouton n’est disponible que pour les e-mails que Gmail reconnaît comme promotionnels, il peut donc ne pas apparaître pour tous les e-mails.

Utiliser la barre de recherche

Si vous souhaitez supprimer un grand nombre d’e-mails promotionnels en une seule fois, vous pouvez utiliser la barre de recherche de Gmail pour trouver tous les e-mails d’un expéditeur spécifique ou contenant des mots-clés spécifiques. Par exemple, vous pouvez rechercher « promotions » ou « ventes » pour trouver tous les e-mails liés à ces sujets. Une fois que vous avez trouvé les e-mails que vous souhaitez supprimer, vous pouvez les sélectionner tous et les supprimer en une seule fois.

Comment supprimer toutes les promotions dans Gmail sur ordinateur

Méthode 1 : Sélectionner et supprimer

1. Connectez-vous à votre compte Gmail sur votre ordinateur.

2. Cliquez sur l’onglet « Promotions » pour afficher tous les e-mails promotionnels.

3. Devant chaque message, vous trouverez une case cliquable. Cochez ces cases dans autant d’e-mails que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur le bouton « Corbeille » qui apparaît en haut de la liste.

Méthode 2 : Sélectionner toutes les conversations

1. Connectez-vous à votre compte Gmail sur votre ordinateur.

2. Cliquez sur l’onglet « Promotions » pour afficher tous les e-mails promotionnels.

3. Cochez la case qui apparaît au-dessus du premier message e-mail dans le coin supérieur gauche. En cliquant sur la case, seuls les e-mails de la page actuelle sont sélectionnés par défaut.

4. Si vous souhaitez supprimer tous les e-mails de l’onglet Promotions, cliquez sur le lien « Sélectionner toutes les conversations dans Promotions » qui apparaît au-dessus du premier e-mail.

5. Cliquez sur l’icône « Corbeille » pour supprimer les e-mails sélectionnés.

Comment supprimer toutes les promotions dans l’application Gmail

Pour les utilisateurs qui passent plus de temps sur leur téléphone portable, voici comment supprimer toutes les promotions dans Gmail sur le téléphone dans l’application mobile Gmail.

1. Lancez l’application et sélectionnez la barre de menu dans le coin supérieur gauche pour accéder à la catégorie Promotions.

2. Sélectionnez « Promotions ».

3. Pour supprimer, sélectionnez les e-mails promotionnels individuellement en cliquant sur leur en-tête.

4. Sélectionnez tous les e-mails nécessaires et cliquez sur l’icône « Corbeille » dans la barre supérieure.

Notez que par défaut, la suppression de ces e-mails ou de tout autre e-mail les envoie dans votre dossier Corbeille et ils seront supprimés automatiquement après 30 jours. Si vous souhaitez les supprimer plus rapidement, vous pouvez vider la corbeille Gmail.

Conclusion

En conclusion, supprimer toutes les promotions dans Gmail est un processus simple qui peut être effectué en quelques étapes seulement. En suivant les méthodes décrites ci-dessus, vous pouvez rapidement vider votre onglet Promotions et maintenir votre boîte de réception organisée.

Actualité mobile et vidéo du moment