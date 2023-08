Nouveau lecteur Apple Music de iOS 17 bientôt disponible sur l’application Android

Apple Music bénéficie de nouvelles fonctionnalités avec iOS 17, notamment une nouvelle interface Now Playing et une section dédiée aux crédits des chansons. Et les utilisateurs d’Android n’ont pas à s’inquiéter de passer à côté de ces nouveautés, car ces mêmes fonctionnalités seront bientôt disponibles dans l’application Apple Music pour Android.

Nouvelles fonctionnalités à venir dans l’application Apple Music pour Android

La version bêta 4.3.0 d’Apple Music pour Android, publiée plus tôt ce mois-ci, comprend les mêmes fonctionnalités ajoutées à la plateforme avec iOS 17. Le changement le plus notable est peut-être la nouvelle interface Now Playing, qui a été mise à jour pour afficher des illustrations d’albums animées en plein écran. Cette mise à jour crée un bel effet combiné à l’arrière-plan flouté.

Mais ce n’est pas tout. Avec la version bêta 3 d’iOS 17, Apple a également ajouté une nouvelle section de crédits de chansons à Apple Music. La section est similaire à celle qui existe déjà dans Apple Music Classical et permet aux utilisateurs de consulter les détails sur les artistes, les auteurs-compositeurs et les producteurs d’une chanson. Cette section sera également disponible dans l’application Android avec la mise à jour bêta.

Pour consulter les crédits d’une chanson, il suffit de cliquer sur le bouton à trois points, puis de choisir l’option Voir les crédits. Les crédits sont organisés en différentes catégories, telles que les artistes interprètes, l’écriture et les paroles de la chanson, et la production et l’ingénierie. La nouvelle section indique également si la chanson est disponible en Dolby Atmos et Lossless.

Apple a également annoncé d’autres nouvelles fonctionnalités à venir dans Apple Music, telles que les playlists collaboratives, qui seront lancées plus tard cette année. Une fois disponibles, les utilisateurs pourront inviter des amis à rejoindre une playlist. À partir de là, tout le monde pourra ajouter une chanson à cette playlist, réorganiser ou supprimer des chansons, et utiliser des emojis pour réagir aux morceaux affichés dans l’interface Now Playing.

Nous ne savons pas encore quand la mise à jour officielle de l’application Apple Music pour Android sera disponible au public. Cependant, si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez rejoindre le programme bêta d’Apple Music pour Android via le Google Play Store. Il semble cependant probable que la mise à jour de l’application Android soit lancée le mois prochain, en même temps que la sortie d’iOS 17 pour les utilisateurs d’iPhone.

