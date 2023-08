Les scientifiques réitèrent le gain net de fusion nucléaire dans une étape importante vers une énergie propre.

Pourquoi cela compte : La fusion nucléaire – souvent un élément central des histoires de science-fiction – a été considérée comme un fantasme d’énergie gratuite pratiquement inaccessible pendant de nombreuses années. Des expériences récentes dans ce domaine ont montré des résultats prometteurs, bien que nous soyons encore à plusieurs décennies d’une mise en œuvre durable et généralisée du processus.

Des chercheurs ont réussi à reproduire une expérience de fusion réalisée à la fin de l’année dernière, qui a produit le premier gain net enregistré à partir d’une réaction de fusion nucléaire en laboratoire. Les résultats susciteront un intérêt accru pour le potentiel d’une source d’énergie renouvelable ultime.

Les scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ont annoncé cette réalisation initiale en décembre dernier, qui a produit 3,15 mégajoules d’énergie à partir d’une entrée de 2,05 mégajoules. La deuxième expérience, réalisée à la fin du mois dernier, a donné un rendement plus important. Bien que les chercheurs n’aient pas encore publié les détails précis, les résultats contribuent à consolider ce qui pourrait être une première étape vers une source d’énergie propre quasi-illimitée.

La fusion nucléaire est le processus qui alimente les étoiles comme notre soleil, dans lequel une pression intense fusionne les Core d’hydrogène en atomes d’hélium, libérant de l’énergie en raison de la différence de masse. Les chercheurs qui tentent de recréer ce phénomène artificiellement ont longtemps eu du mal à obtenir plus d’énergie qu’ils n’en investissent dans chaque tentative. En cas de succès, ils pourraient créer d’énormes quantités d’énergie sans émissions de carbone ni pollution.

Le laboratoire californien a obtenu ses résultats en utilisant des lasers pour chauffer une enceinte à des millions de degrés Celsius, produisant des rayons X qui fusionnent les isotopes d’hydrogène deutérium et tritium. Toute utilisation pratique de la méthode devrait fonctionner à une échelle considérablement plus grande, et l’un des principaux obstacles à un tel effort est l’alimentation en énergie des lasers, qui nécessitent actuellement des centaines de mégajoules d’énergie.

La plupart des experts estiment que nous devrons attendre plusieurs décennies avant de voir une utilisation généralisée des centrales nucléaires fusion, si cela se produit un jour, mais une entreprise pense pouvoir en créer une avant la fin de la décennie. La start-up basée à Washington, Helion Energy, a une autre méthode de production d’énergie par fusion, et Microsoft est suffisamment optimiste pour conclure un accord contraignant avec l’entreprise.

La méthode d’Helion implique un « accélérateur de plasma » de 40 pieds (12 mètres) qui chauffe les atomes de deutérium et d’hélium-3 à 100 millions de degrés Celsius, puis les fusionne avec de puissants champs magnétiques. La société affirme que sa machine peut « récupérer électriquement » toute l’énergie utilisée pour créer la réaction de fusion, ce qui permettrait de résoudre le principal obstacle du LLNL. Le temps dira si l’une ou l’autre méthode se révèle efficace.

