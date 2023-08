macOS Sonoma : Top 10 fonctionnalités à anticiper cet automne [Vidéo]

Après avoir utilisé macOS Sonoma au quotidien pendant le dernier mois et demi, j’ai réussi à résumer tous ses nouveaux changements et fonctionnalités en seulement 10 de mes préférés. Dans cette revue, je parlerai de mes 10 meilleures nouvelles fonctionnalités dans macOS 14. Regardez notre vidéo pratique pour les détails.

Amélioration significative de la bascule entre les AirPods

Les AirPods sont probablement mon produit Apple préféré des 10 dernières années. Non seulement ils ont un son incroyable – en particulier les AirPods Pro 2 – mais ils continuent de recevoir de nouvelles améliorations du côté logiciel.

Une des nouvelles fonctionnalités les plus utiles arrivées avec iOS 17 et macOS Sonoma est l’amélioration de la bascule entre les AirPods. Cette fonctionnalité fonctionnait déjà avant, mais elle était loin d’être rapide et fiable. Actuellement, grâce à la dernière mise à jour bêta du logiciel des AirPods, la bascule entre les appareils est beaucoup plus rapide et presque transparente.

Disponible sur les AirPods de 2e et 3e génération, les AirPods Pro et les AirPods Max, passer de votre MacBook à votre iPhone et votre iPad est désormais beaucoup plus rapide qu’auparavant. Cela peut ne pas sembler être une fonctionnalité majeure, mais il s’agit de l’une des meilleures mises à jour « qualité de vie » des nouveautés logicielles d’Apple de cette année.

Vidéo : les 10 meilleures fonctionnalités de macOS Sonoma

Un grand merci à MacPaw, créateurs de CleanMyMac X, qui sponsorisent Netcost-security.fr sur YouTube. Obtenez 5% de réduction sur CleanMyMac X dès aujourd’hui.

Abonnez-vous à Netcost-security.fr sur YouTube pour plus de vidéos

Améliorations du clavier et de la dictée

En parlant d’améliorations de la qualité de vie, macOS Sonoma reçoit plusieurs améliorations liées à la frappe et à la dictée. Tout comme vous pouviez le faire avec iOS 16, vous pouvez maintenant utiliser votre clavier pour effectuer des modifications sans interrompre ou annuler la dictée. Cela rend la dictée beaucoup plus conviviale, car vous pouvez toujours utiliser votre clavier pour épeler les mots que la reconnaissance vocale a du mal à comprendre. Les utilisateurs les plus attentifs apprécieront également le nouvel indicateur de dictée redessiné qui vous montre lorsqu’il est actif.

macOS Sonoma rend également beaucoup plus évident lorsque votre touche Caps Lock est activée. Vous remarquerez un indicateur bleu pratique qui apparaît près du curseur lorsque Caps Lock est activé.

Et il y a aussi l’amélioration de l’autocorrection, qui fait également ses débuts sur iOS 17. Vous pouvez maintenant rapidement voir quand un mot a été corrigé automatiquement grâce à une ligne soulignée qui apparaît sous le texte modifié. Et si l’autocorrection fait une erreur, vous pouvez rapidement revenir à l’orthographe d’origine d’un simple clic.

Enfin, il y a les prédictions en ligne qui apparaissent pendant que vous tapez, et elles ne sont pas seulement capables de compléter des mots individuels, elles peuvent également compléter des phrases entières.

Améliorations des PDF

Les améliorations de la gestion des PDF de Sonoma n’étaient pas disponibles lors de la version bêta initiale, donc je n’ai pas pu tester cette fonctionnalité lors de ma première présentation de macOS 14. La bonne nouvelle est que les mises à jour des PDF, comme l’autocomplétion améliorée, sont maintenant actives et disponibles. L’autocomplétion avancée vous permet d’utiliser les informations enregistrées dans Contacts pour remplir les champs des PDF standard et des documents scannés. Et maintenant, vous pouvez feuilleter les pages d’un PDF multi-pages directement dans l’application Notes.

Amélioration du partage d’écran

Un nouveau sélecteur de partage d’écran apparaît lorsque vous survolez le bouton de feu tricolore dans le coin supérieur gauche d’une application lors d’appels vidéo. Il vous suffit de cliquer sur » sous <Nom de l’application de vidéoconférence> », et vous pourrez instantanément partager vos applications préférées avec les participants de la conférence.

Un nouveau mode haute performance pour le partage d’écran permet un accès à distance plus réactif. Les performances améliorées sont principalement dues au moteur multimédia avancé d’Apple Silicon, mais cette fonctionnalité nécessitera logiquement une connexion haut débit. Je peux voir que le partage d’écran haute performance sera une aubaine pour les créateurs de contenu travaillant à distance sur des projets Final Cut Pro.

Mises à jour des vidéoconférences

L’une des principales améliorations apportées à macOS Sonoma concerne les capacités améliorées de vidéoconférence. Il y a la nouvelle superposition de présentateur, qui superpose votre image sur ce que vous présentez sans avoir besoin d’un fond vert dédié. Deux superpositions – une petite et une grande option – sont disponibles. La superposition large vous met en évidence avec l’écran en arrière-plan sur une couche séparée, tandis que la superposition petite apparaît sous la forme d’une bulle mobile sur l’écran partagé.

Des réactions, comme des cœurs, des confettis et des feux d’artifice, apparaissent également dans les applications de vidéoconférence, et ces réactions peuvent être facilement déclenchées manuellement ou en effectuant des gestes avec vos mains.

Lors de l’utilisation d’un Studio Display ou de l’appareil photo Continuity via un iPhone, les utilisateurs peuvent maintenant ajuster le cadre via des commandes de panoramique et de zoom. Il y a aussi une nouvelle option pour recentrer vous-même au centre du cadre.

Jeux

Le nouveau mode Jeu – une fonctionnalité qui donne automatiquement la priorité aux ressources CPU et GPU de votre Mac spécifiquement pour les jeux pris en charge – promet d’améliorer l’expérience des jeux pris en charge lorsque macOS Sonoma sera lancé plus tard cet automne. Le mode Jeu introduit également une latence sans fil réduite pour les AirPods et les manettes de jeu prises en charge. Malheureusement, je n’ai pas pu tester le mode jeu, car il n’y a pas encore de jeux pris en charge qui exploitent cette fonctionnalité.

Ce que j’ai pu continuer à tester, cependant, c’est la prise en charge d’une émulation améliorée qui, pour la première fois, prend en charge DirectX 12, et cela s’est encore amélioré dans la bêta 4 de macOS Sonoma. Auparavant, l’émulation via Parallels ne prenait en charge que DirectX 11, limitant le type de jeux qui pouvaient être joués sur Mac, en particulier les titres AAA. Espérons que nous verrons une version mise à jour de Parallels à l’avenir avec le support intégré de DirectX 12.

Profils Safari

macOS Sonoma propose une multitude de nouvelles fonctionnalités Safari, mais les profils sont de loin l’ajout le plus excitant au navigateur par défaut d’Apple. Les profils conservent des éléments tels que l’historique, les extensions, les cookies, les favoris et les groupes d’onglets séparés les uns des autres. Par exemple, vous pouvez créer un profil professionnel et un profil personnel, et passer d’un compte Gmail professionnel à un compte Gmail personnel en changeant simplement de profil. J’avais l’habitude d’utiliser deux navigateurs différents pour faciliter cela, mais maintenant je peux utiliser Safari et garder la navigation professionnelle et personnelle séparée.

Widgets

macOS dispose de widgets depuis des années, mais ils bénéficient d’une énorme amélioration dans macOS 14. L’un des plus grands changements apportés aux widgets est qu’ils peuvent désormais être placés directement sur le bureau et peuvent être utilisés sans lancer leur application.