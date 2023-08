Fuite de la coque pour iPhone 15 Pro confirme le remplacement du bouton de mise en sourdine par le bouton d’action

Lorsque Apple dévoilera l’iPhone 15 Pro dans quelques semaines, nous nous attendons pleinement à ce que le traditionnel interrupteur de silence soit remplacé par un bouton personnalisable à la place. Le nouveau bouton fonctionnera de manière similaire au bouton Action de l’Apple Watch Ultra (même si Apple l’appelle autrement).

Ajoutant aux preuves indiquant que l’iPhone 14 Pro sera le dernier téléphone pro avec un interrupteur de silence, on retrouve une nouvelle série de fuites provenant de @MajinBuOfficial. « Apparemment, les étuis des modèles iPhone 15 Ultra montrent un troisième bouton qui devrait remplacer l’ancien interrupteur de silence », indiquent-ils dans un poste.

Il est difficile de dire si l’iPhone 15 Ultra sera le nom choisi à la place de l’iPhone 15 Pro, mais la combinaison d’une structure en titane et d’un bouton « Action » pourrait certainement apporter une touche d' »Ultra » à l’appareil. Selon les rumeurs, Apple réserverait le nom iPhone Ultra pour un modèle encore plus haut de gamme l’année prochaine.

En ce qui concerne les étuis divulgués, le poste prétend montrer trois étuis en cuir MagSafe pour iPhone 15 Pro, d’Apple, de couleur verte foncée, noire et bleu foncé. Au lieu de comporter une découpe au-dessus des boutons de volume, ces étuis incluent un bouton plus petit que l’on s’attendrait à voir si l’interrupteur de silence était remplacé comme on le pense. Source des photos est également crédible en ce qui concerne les fuites d’accessoires Apple.

On s’attend à ce qu’Apple propose plusieurs fonctions pour le nouveau bouton sur l’iPhone 15 Pro : silence/réactivation du son, accessibilité, Raccourcis, appareil photo, lampe de poche, Focus, loupe, traduction et Enregistreur vocal. On suppose que le mode silencieux sera également ajouté au Centre de contrôle de l’iPhone.

Pour les photographes iPhone, il sera particulièrement utile de pouvoir attribuer le nouveau bouton à un lanceur d’application Appareil photo dédié. Apple avait précédemment fabriqué un boîtier Smart Battery comportant un bouton dédié pour lancer l’application Appareil photo. Cependant, cela a été abandonné avec le passage à la version MagSafe de la batterie.

Le bouton de l’appareil photo dédié permettait de lancer automatiquement l’application Appareil photo d’un simple clic. Cela fonctionnait même si l’écran était éteint et que l’iPhone était verrouillé. Heureusement, il semble que cette même fonctionnalité puisse être ajoutée à d’autres actions à partir de l’iPhone 15 Pro en septembre.



