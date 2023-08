Signes inquiétants pour le commerce de crypto : le volume de transactions de Coinbase est maintenant en baisse de 70%.

En bref : Bien que le prix du Bitcoin ait augmenté de 74 % depuis le début de l’année 2023, le marché global des cryptomonnaies ne se porte pas très bien par rapport à l’année dernière. Selon le dernier rapport financier de la plateforme d’échange Coinbase, le volume des transactions pour les consommateurs au deuxième trimestre a diminué de 70 % par rapport à l’année précédente, tandis que celui des institutions a chuté de 54 %.

Coinbase déclare que la chute massive du volume des transactions est due à la diminution de la capitalisation boursière des cryptomonnaies d’une année sur l’autre. Le 4 avril 2022, la capitalisation boursière était de 2,26 billions de dollars. Mais la baisse des prix moyens des cryptomonnaies l’a fait chuter à moins de 1 billion de dollars au début de l’année 2023.

La faible volatilité des prix des cryptomonnaies a également eu un impact. De nombreuses monnaies ont connu peu de fluctuations de leurs prix après une augmentation au cours des trois premiers mois de l’année. Cela indique qu’il y a eu moins d’opportunités de réaliser des bénéfices en achetant à bas prix et en vendant à haut prix.

Le Bitcoin a commencé l’année 2022 autour de 47 000 dollars – loin de son pic de 68 789 dollars quelques mois auparavant, mais toutefois, ceux qui ont acheté du BTC pour 10 000 dollars en 2020 étaient toujours satisfaits. Cependant, l’année dernière a connu ce qu’on appelle l’hiver de la cryptomonnaie. TerraUSD et la version d’appui Luna ont chuté en mai, effaçant près de 1 trillion de dollars des marchés de cryptomonnaies. Celsius, Three Arrows Capital et Voyager Digital se sont effondrés, et ensuite l’implosion désordonnée de FTX a contribué à faire chuter les pertes totales du marché à plus de 2 billions de dollars.

Alors que le prix actuel du BTC à 29 000 dollars est beaucoup plus élevé que les 16 605 dollars de janvier, la cryptomonnaie la plus populaire du monde stagne depuis mars, et l’industrie fait toujours face à des problèmes – un milliardaire de la technologie a déclaré en avril que « la cryptomonnaie est morte en Amérique ». Nous avons également entendu parler de mineurs de cryptomonnaies recentrant leurs fermes de GPU sur des charges de travail d’IA suite à la baisse des prix.

La SEC a déposé une plainte contre Coinbase et Binance en juin, affirmant, entre autres choses, que les jetons sur les plateformes sont des valeurs mobilières non enregistrées. Coinbase a plaidé pour que le procès soit rejeté vendredi, affirmant qu’il ne vend pas de valeurs mobilières non enregistrées via son programme de mise en service.

Un point positif pour le marché des cryptomonnaies pourrait être Worldcoin, du PDG de l’IA Sam Altman. Le réseau de cryptomonnaie, qui utilise un système d’identification par analyse de l’iris, a levé 100 millions de dollars et s’est récemment développé à l’échelle mondiale, mais pas aux États-Unis, en raison de l’augmentation de la réglementation des autorités américaines sur tout ce qui concerne les cryptomonnaies.

La chute du marché des cryptomonnaies a également eu un impact sur les jetons non fongibles. Le célèbre NFT montrant le premier tweet de l’histoire – du PDG de l’époque, Jack Dorsey – qui avait coûté 2,9 millions de dollars en 2021, a récemment été mis aux enchères. L’offre la plus élevée qu’il a reçue était de 2 199 dollars.

