Suiveur de la mise à jour du patch de sécurité Xiaomi d’août 2023

Xiaomi continue sa collaboration avec Google en tant que l’un des principaux fabricants de smartphones pour fournir des mises à jour de sécurité opportunes pour les appareils Android. Avec sa qualité et son abordabilité, le système d’exploitation Android reste le choix le plus populaire pour les smartphones, ce qui est crucial pour les fabricants afin de garantir la protection de leurs appareils contre les menaces potentielles.

Conformément aux politiques de Google, les fabricants de téléphones doivent appliquer des correctifs de sécurité opportuns à tous les téléphones Android qu’ils vendent aux consommateurs et aux entreprises. Cette approche responsable garantit que tous les téléphones Android vendus par Xiaomi aux consommateurs et aux entreprises reçoivent les correctifs de sécurité nécessaires, protégeant ainsi les données et la vie privée des utilisateurs.

La collaboration de Xiaomi avec Google pour fournir des mises à jour de sécurité opportunes témoigne de leur dévouement à la sécurité et à la satisfaction des utilisateurs. Le correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023 apporte une série d’améliorations à la sécurité et à la stabilité du système, assurant ainsi aux utilisateurs que leurs appareils sont bien protégés.

Suiveur des mises à jour de correctifs de sécurité Xiaomi d’août 2023

La dernière évolution de cet effort est le correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023, visant à améliorer la sécurité et la stabilité du système sur divers appareils Xiaomi, Redmi et POCO. Début août, Xiaomi a commencé à déployer ce correctif de sécurité, et il a déjà atteint certains appareils. Voici les appareils qui ont reçu le correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023 :

Appareil Version MIUI POCO X5 Pro 5G V14.0.3.0.TMSTWXM Xiaomi 13 Pro V14.0.10.0.TMBINXM

Si vous possédez l’un des appareils mentionnés, considérez-vous chanceux car votre smartphone est désormais renforcé contre les vulnérabilités de sécurité potentielles. Cependant, si votre appareil ne figure pas ci-dessus, ne vous inquiétez pas ; Xiaomi a prévu d’étendre le correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023 à de nombreux autres appareils prochainement, afin que les utilisateurs de leur gamme de produits puissent bénéficier d’une meilleure sécurité et stabilité du système.

Si votre appareil n’a pas encore reçu la mise à jour du correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023, soyez assuré que Xiaomi travaille activement pour la rendre disponible pour tous les appareils compatibles. La société comprend l’importance de rester à l’avant-garde des menaces de sécurité potentielles et de garantir à leurs utilisateurs une expérience de smartphone sécurisée et sans faille.

Quels appareils recevront en premier la mise à jour du correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023 ?

Curieux de connaître les appareils qui recevront en premier la mise à jour du correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023 ? Nous vous donnons maintenant une réponse. La mise à jour du correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023 améliorera considérablement la stabilité du système et offrira une excellente expérience. Voici tous les modèles qui recevront en premier la mise à jour du correctif de sécurité Xiaomi d’août 2023 :

Xiaomi 12T Pro MIUI-V14.0.15.0.TLFEUXM (diting)

Xiaomi 12T MIUI-V14.0.14.0.TLQEUXM (plato)

MIX FOLD 3 MIUI-V14.1.2.0.TMVCNXM (babylon)

Redmi K60 Ultra MIUI-V14.0.7.0.TMLCNXM (corot)

Redmi Pad SE MIUI-V14.0.3.0.TMUCNXM (xun)

Xiaomi 13 MIUI-V14.0.9.0.TMCMIXM (fuxi)

Xiaomi 13 Pro MIUI-V14.0.12.0.TMBMIXM (nuwa)

À mesure que le déploiement se poursuivra, davantage d’appareils Xiaomi, Redmi et POCO recevront cette mise à jour essentielle, renforçant ainsi la sécurité de l’écosystème Android. Gardez un œil sur la notification de mise à jour sur votre appareil et soyez assuré que Xiaomi est engagée pour votre sécurité et continuera à fournir des mises à jour de haute qualité pour une expérience de smartphone optimale. Restez à l’écoute pour de nouvelles mises à jour et profitez de votre navigation sécurisée !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :