Instagram limite les messages privés des inconnus à seulement un

Instagram a récemment mis en place une nouvelle fonctionnalité qui limite le nombre de demandes de message que les utilisateurs peuvent envoyer aux personnes qu’ils ne suivent pas. Cela indique que si vous recevez une demande de message de quelqu’un que vous ne suivez pas, vous ne recevrez qu’un seul message de leur part. Ils ne pourront pas vous envoyer d’autres messages à moins que vous n’acceptiez leur demande. Instagram a dévoilé ce changement dans un article de blog où il dit

« Instagram a mis en place des limites pour arrêter les messages directs que les personnes ne souhaitent peut-être pas recevoir, tels que le spam. Si vous avez été averti d’envoyer trop de messages et que vous continuez à le faire, vous ne pourrez peut-être pas envoyer plus de messages directs pendant un certain temps… »

Quelles sont les limites des DM d’Instagram ?

Les limites des DM d’Instagram font référence aux restrictions imposées au nombre de messages directs que les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir sur la plateforme. Cependant, il est important de noter que les limites des messages n’affectent pas les utilisateurs qui se suivent mutuellement. Ces limites sont conçues pour prévenir le spam et l’utilisation abusive de la plateforme, et elles affectent tant les utilisateurs individuels que les entreprises.

De plus, il y a plus à noter des nouvelles limites annoncées par Instagram. L’application vous permettra d’envoyer environ cinq à quinze messages directs aux organisations sur l’application. Cependant, il y a des conditions à respecter pour que cela fonctionne. Si votre compte est nouveau et non fiable, il se peut que vous ne soyez pas autorisé à envoyer autant de messages directs dans l’heure. Vous n’aurez également pas cette liberté si votre compte a déjà été banni ou sanctionné pour quelque type de méfait que ce soit.

Pourquoi y a-t-il des limites d’envoi de messages sur Instagram ?

Instagram a mis en place des limites de messages pour prévenir le spam et l’utilisation abusive de la plateforme. Cependant, l’entreprise a donné une explication concernant pourquoi elle ajoute les nouvelles limites. Instagram explique qu’en limitant le nombre de messages que les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir, l’application peut garantir que la plateforme reste un endroit sûr et agréable pour tous.

La société explique par ailleurs que limiter le nombre de messages que les utilisateurs peuvent envoyer aux organisations aidera à prévenir le « harcèlement par message » des marques. De plus, l’entreprise limite également le nombre de fois que les utilisateurs peuvent transférer un message jusqu’à cinq conversations à la fois. Il s’agit d’une autre mesure qu’Instagram a mise en place pour prévenir la propagation de spam et de fausses informations sur la plateforme.

Comment fonctionnent les limites des DM d’Instagram ?

Les limites des DM d’Instagram fonctionnent en restreignant le nombre de messages directs que les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir. Les limites exactes varient en fonction de plusieurs facteurs, dont l’âge et la fiabilité du compte de l’utilisateur. Cela dépend également du nombre de messages que l’utilisateur a envoyés et reçus par le passé.

Les limites des DM d’Instagram permettent également aux utilisateurs de contrôler combien de fois la même personne peut leur envoyer un message privé. Cela fonctionne par rapport à une période spécifique. Par exemple, un utilisateur peut fixer une limite des DM d’Instagram à un message toutes les cinq minutes. Cela indique qu’il ne peut recevoir qu’un seul message de la même personne toutes les cinq minutes. Instagram estime que c’est une bonne façon de protéger votre compte contre les escrocs et les fraudeurs.

Conclusion

Instagram a mis en place des limites de messages pour prévenir le spam et l’utilisation abusive de la plateforme. Ces limites restreignent le nombre de messages directs que les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir. Les limites peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, dont l’âge et la fiabilité du compte de l’utilisateur. En mettant en place ces limites, Instagram peut garantir que la plateforme reste un endroit sûr et agréable pour tous.

Actualité mobile et vidéo du moment