Apple Watch pour enfants : Mode école, aucun iPhone requis

La montre Apple pour enfants est quelque chose que les parents adoptent de plus en plus. Le New York Times a publié une histoire l’année dernière sur l’adoption de l’Apple Watch chez les enfants dès l’âge de cinq ans. Les parents trouvent que l’Apple Watch est plus adaptée aux enfants qui veulent des smartphones.

L’Apple Watch offre aux enfants un moyen de rester en contact avec leurs parents, de partager leur position et de développer leur responsabilité sans les coûts et la complexité d’un smartphone. Alors que les enfants retournent à l’école, il est peut-être temps de considérer l’ajout d’une connectivité supplémentaire sans l’engagement d’un smartphone.

Apple Watch pour enfants

Avec un accès très limité à Internet et aucune application de médias sociaux, la montre peut être un excellent appareil de démarrage pour les enfants si les parents cherchent un moyen gérable d’introduire la technologie tôt.

Configuration familiale pour Apple Watch

La fonction de configuration familiale d’Apple permet aux parents de configurer une Apple Watch SE ou une Series 4 et supérieure mobile à partir de leur iPhone. Aucun iPhone n’est nécessaire pour le membre de la famille.

Alors que les frais de connexion mensuels sont généralement d’environ 10 $ plus les frais, T-Mobile propose un plan adapté aux enfants avec des appels illimités et 500 Mo/mois à moitié prix avec paiement automatique. Cela est pratique si vous êtes déjà abonné à T-Mobile et que vous souhaitez économiser sur un plan de montre pour votre enfant.

Mode scolaire

Il existe même un mode spécial avec la Configuration familiale appelé Mode Scolaire qui restreint l’utilisation de l’Apple Watch pendant les heures de classe. Les parents peuvent gérer cela à distance depuis leur iPhone. Vous pouvez en savoir plus sur le Mode Scolaire ici, notamment sur la façon de l’activer en dehors des heures de classe pour les groupes d’étude et autres activités.

Bracelets adaptés aux enfants

J’ai moi-même un enfant de cinq ans. Bien que je ne pense pas qu’il soit tout à fait prêt pour une Apple Watch, je me suis demandé si les bracelets de montre sont compatibles avec les poignets des enfants. Il m’a gentiment prêté son petit poignet pour le test.

Tous les bracelets que j’avais ne convenaient pas à un petit poignet. Cependant, un bracelet Apple Watch spécialement conçu pour les enfants a très bien fonctionné. Pour moins de 15 $, ce bracelet de style Nike Sport avec une boucle était parfaitement adapté.

Meilleurs prix pour les Apple Watch pour enfants

Comme introduction d’essai au monde semi-smartphone pour les enfants, les nouvelles Apple Watch peuvent être un peu chères. Une nouvelle Apple Watch SE 2 de 40 mm avec mobile coûte 299 $. C’est pourquoi les montres de seconde main avec mobile sont idéales pour la Configuration familiale.

Une autre option consiste à chercher des Apple Watch d’occasion sur des sites comme eBay, Facebook Marketplace et l’inventaire reconditionné d’Amazon. J’ai trouvé une Apple Watch se 40 mm avec mobile à 120 $ localement, et le store Amazon Renewed propose des offres très similaires.

Modèle recommandé

Assurez-vous simplement de rechercher le GPS + mobile si vous souhaitez utiliser la Configuration familiale. Les tailles de 40 mm ou de 41 mm sont également plus adaptées aux enfants que les tailles de 44 mm ou de 45 mm.

De plus, évitez l’Apple Watch Series 3 si vous souhaitez configurer une montre pour un enfant sans iPhone. Vous pouvez trouver des modèles avec mobile bon marché, mais ils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles. Plus important encore, ils ne fonctionnent pas avec la Configuration familiale et nécessitent que le porteur ait un iPhone.

Cet automne, Apple sortira watchOS 10 sous forme de mise à jour logicielle gratuite pour les modèles d’Apple Watch pris en charge. Cela inclut Apple Watch Series 4 et supérieure, Apple Watch SE (première et deuxième génération) et Apple Watch Ultra.

