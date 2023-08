La liste complète des voitures de The Crew Motorfest [2023]

La version bêta de The Crew Motorfest est maintenant disponible ! Bien que le jeu soit toujours en phase de bêta fermée, de nombreux fans de courses d’arcade veulent savoir quelles voitures sont présentes dans le jeu. Sans perdre de temps, voici la liste complète des voitures, des motos, des bateaux et des avions que vous pouvez acheter dans The Crew : Motorfest.

La liste des voitures de The Crew Motorfest

Remarque : cette liste a été préparée en fonction des véhicules présents dans la bêta fermée. Une fois que le jeu complet sera sorti, il est possible que certaines voitures soient ajoutées ou supprimées.

Acura

Acura NSX 2017 (US Spec) 2017 Acura NSX GT3 (US Spec) 2017

Ariel

Ariel Atom 2015 Ariel Nomad 2015

Aston Martin

Aston Martin V12 Vantage Zagato 2012 Aston Martin V8 Vantage S 2012 Aston Martin Vanquish 2012 Aston Martin Vulcan 2016 Aston Martin Vulcan The Duke 2016

AUDI

Audi R8 Spyder 2021 Audi R8 V10 Plus Coupé 2016 Audi RS 3 LMS 2017 Audi RS 5 Coupé 2018 Audi RS5 2018 USST Official Edition 2018 Audi S1 EKS RX quattro 2017 Audi TT RS Coupé 2017

Beechcraft

Beechcraft Model 17 Staggerwing 1945

Bentley

Bentley Continental Supersports 2010

Bentley Mulliner Bacalar 2020

BMW

BMW i8 Roadster (I15) 2018 BMW i8 Roadster (I15) Stellar Edition 2018 BMW M Performance M4 Racing 2014 BMW M2 (F87) 2017 BMW M4 (F82) 2014 BMW M5 (F10) 2011 BMW M5 (F10) 2011 BMW M6 GT3 (F13) 2016 BMW M8 (F92) No Rules Edition 2019 BMW M8 (F92) Performance Edition 2019 BMW M8 Competition Coupe (F92) 2019 BMW M8 Competition Coupe (F92) Interception Unit 2019 BMW X6M (E71) 2010 BMW Z4 GT3 (E89) 2011 BMW Z4 M40i (G29) 2019 BMW Z4 M40i (G29) Agent Edition 2019 BMW Z4 M40i (G29) Motorfest Edition 2019 BMW Z4 sDrive35is (E89) 2011 BMW Z4 sDrive35is 2011 BMW M4 Compétition Coupé (G82) 2021 BMW M4 Compétition Coupé (G82) Liberty Walk Edition 2021 BMW Motorrad R1200GS Adventure 2014 BMW Motorrad R1200GS Adventure 2014 BMW Motorrad S1000RR 2015 BMW Motorrad S1000RR 2015

Bugatti

Bugatti Bolide 2020 Bugatti Centodiec 2019 Bugatti Chiron 2017 Bugatti Chiron Carbon Edition 2017 Bugatti Chiron Interception Unit 2017 Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2019 Bugatti Divo 2019 Bugatti Divo Emerald Storm Edition 2019 Bugatti Divo Magma Edition 2019 Bugatti EB110 Super Sport 1992 Bugatti EB110 Super Sport Anodized Edition 1992 Bugatti La Voiture Noire 2019 Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse 2016 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Deep Blue Edition 2016 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Edition One 2016 Bugatti Veyron Barchetta 2015

Cadillac

Cadillac Cyclone XP-74 Concept 1959 Cadillac Deville (Coupé) 1949 Cadillac Deville (Coupé) Marco’s Cab 1949 Cadillac Eldorado Brougham 1957 Cadillac Escalade 2012 Cadillac Escalade Enforcer Edition 2012

Chevrolet

Chevrolet 3100 1951 Chevrolet 3100 The Rocket Co.1951 Chevrolet Camaro RS 1969 Chevrolet Camaro SS 2010 Chevrolet Camaro SS Bend Edition 2010 Chevrolet Camaro Z/28 RS 1971 Chevrolet Camaro Z/28 RS Enforcer Edition 1971 Chevrolet Camaro ZL1 2017 Chevrolet Camaro ZL1 2017 Rift Edition 2017 Chevrolet Camping World Truck Series Chevrolet Silverado 2009 ChevroletChevelle SS 1970 Chevrolet Corvette C2 1963 Chevrolet Corvette C2 2.0 Edition 1963 Chevrolet Corvette C3 1968 Chevrolet Corvette C3 F1R3 Ed 1968 Chevrolet Corvette C6R 2005 Chevrolet Corvette C7 ZR1 2019 Chevrolet Corvette C7 ZR1 Convertible 2019 Chevrolet Corvette C7 ZR1 Convertible Long Range Edition 2019 Chevrolet Corvette C7 ZR1 Gold Nugget Edition 2019 Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 Donut Edition 2020 Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 Interception Unit 2020 Chevrolet Corvette C8.R (Race Car) 2020 Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 Chevrolet Corvette Grand Sport Armored Edition 1963 Chevrolet Corvette Stingray 2014 Chevrolet Corvette ZR1 2009 Chevrolet Impala Sport Sedan 1967 Chevrolet Impala Sport Sedan Naranja Edicion 1967 Chevrolet Impala Sport Sedan Red Duchess Edition 1967 Chevrolet Silverado 1500 2010 Chevrolet Silverado 1500 2010 Rally Raid Evo1 2010 Chevrolet Silverado 1500 2010 Rally Raid Evo2 2010 Chevrolet Silverado 1500 Intrepid Outdoors 2010

Chrysler

Chrysler 300 SRT8 Crown Edition 2013 Chrysler 300C SRT8 2013 Chrysler 300C SRT8 Limousine 2013

Citroen

Citroën C3 Racing 2017 Citroën GT 2008

Creators

Creators Concept Spruemeister SM71 2023 Creators DeLorean DMC-12 Outadrift 1981 Creators Hunter 51 2021 Creators K.S. Masked Leader 2020 Creators Tempesta 2022 Creators Tkachenko Ice Hunter 2021 Creators Yasiddesign X American Petrol 2021

DCB

DCB M31 2018

DeLorean

DeLorean DMC-12 1981 DeLorean DMC-12 Monster Truck Edition 1981 DeLorean DMC-12 RAD Edition 1981

Dodge

Dodge Challenger R/T 1970 Dodge Challenger R/T Riff Edition 1970 Dodge Challenger SRT Demon 2018 Dodge Challenger SRT Demon Awaken Edition 2018 Dodge Challenger SRT Demon Interception Unit 2018 Dodge Challenger SRT Hellcat 2017 Dodge Challenger SRT-8 392 2012 Dodge Charger R/T Hemi 1969 Dodge Charger R/T Hemi Masked Edition 1969 Dodge Charger SRT-8 2012 Dodge Charger SRT-8 Lab Edition 2012 Dodge SRT Viper GTS 2013 Dodge SRT Viper GTS Lightning Edition 2013 Dodge Viper Competition Coupe 2003 Dodge Viper SRT-10 Coupe 2010 Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2023

Ducati

Ducati Diavel 2015 Ducati draXter 2016 Ducati Hypermotard 2015 Ducati Hypermotard 2015 Ducati Monster 1200 S 2015 Ducati Monster 1200 S 2015 Ducati Panigale R 2015 Ducati Panigale R 2015

Extra

Extra 330 SC 2009

Fender

FENDER Demolition Derby 1 Firenze 1978 FENDER Demolition Derby 2 Rattlesnake 1971 FENDER Demolition Derby 3 Frontiera 1956 FENDER Demolition Derby 4 Vero 1984 FENDER Demolition Derby 5 Bulk 1975 FENDER Edition One Demolition Derby 2022

Ferrari

Ferrari 308 GTS 1977 Season 1 Ferrari 365 GTB/4 Competizione (Daytona) 1971 Ferrari 458 Italia GT2 2011 Ferrari 458 Speciale 2014 Ferrari 458 Speciale 2014 Ferrari 488 GT3 2016 Ferrari 488 Pista 2018 Ferrari 512TR 1991 Ferrari 599XX Evo 2011 Ferrari 812 Superfast 2017 Ferrari Enzo Ferrari 2002 Ferrari F12berlinetta 2013 Ferrari F12tdf 2016 Ferrari F40 1987 Ferrari F40 LM 1989 Ferrari FXX K 2014 Ferrari LAFERRARI 2014 Ferrari SF90 Stradale 2020 Season 1

Ford

Ford Bronco 2021 Ford Bronco Hawaii Scenic Tour Ed. 2021 Ford Crown Victoria 2008 Ford Crown Victoria Interception Unit 2008 Ford Crown Victoria Limousine 2008 Ford Crown Victoria Marco’s Cab 2008 Ford F-150 Raptor Race Truck – Ghost Recon Edition 2017 Ford F-150 Raptor Race Truck 2017 Ford F-150 SVT Raptor 2010 Ford F-150 SVT Raptor 2010 Enforcer Edition 2010\ Ford F-150 SVT Raptor 2010 from Outer Space 2010 Ford FIESTA WRC 2017 Ford Focus RS 2010 Ford Focus RSRX 2016 Ford Focus RSRX Glow Motorsport Ed 2016 Ford GT 2005 Ford GT 2017 Ford GT [Le Mans Race Car] – Airfoil Edition 2017 Ford GT Interception Unit 2017 Ford GT Le Mans Race Car 2017 Ford Mustang Boss 429 1969 Ford Mustang GT 2011 Ford Mustang GT Convertible 2024 Ford Mustang GT Convertible Motorfest Edition 2024 Ford Mustang GT Fastback 2015 Ford Mustang GT Fastback Stunt Edition 2015 Ford Mustang Shelby GT500 2020 Ford Mustang Shelby GT500 Interception Unit 2020 Ford Mustang Shelby GT500 Road Force One 2020 Ford Mustang Shelby GT500 Tribute Edition 2020 Ford Shelby GT500 2010

Forsberg Racing

Forsberg Racing Gold Leader Z (Nissan) 1975 Forsberg Racing Nissan 350Z Roadster 2009 Forsberg Racing Nissan 370Z Dominion Edition 2022 Forsberg Racing Nissan 370Z East African Safari Z 2020 Forsberg Racing Nissan 370Z PRO DRIFT 2021 Forsberg Racing Nissan GT-R Nismo GT3 2020

Frauscher

Frauscher 1414 Demon 2016

GMC

GMC Hummer EV 2022

Granville

Granville Brothers Aircraft Gee Bee R-1 1934

Grumman

Grumman F8F Bearcat 1945

Harley Davidson

Harley Davidson Iron 883 2017 Harley Davidson Street Glide Special 2017

Harmon Rocket

Harmon Rocket III 2018

Honda

Honda CB1000R 2018 Neo-Sports Café 2018 Honda CBR1000RR Fireblade SP2 2018 Honda Civic Type R 2016 Honda Civic Type R 2021 Honda Civic Type R Keola Rapozo Edition 2021 Honda NSX 1992 Honda S2000 Ultimate Edition 2009 Honda S2000 Ultimate Edition Kamea Hadar Edition 2009 Honda S2000 Ultimate Edition Motorfest Edition 2009 Honda S2000 Ultimate Edition Red Panther Edition 2009

Hummer

Hummer H1 Alpha 2006 Hummer H1 Alpha 2006 Hummer H1 Alpha Rally Raid Evo1 2006 Hummer H1 Alpha Rally Raid Evo2 2006 Hummer H1 Alpha US Wildlife Watchers 2006 Hummer HX Concept 2008 Hummer HX Concept Enforcer Edition 2008

Ice Marine

Ice Marine Bladerunner 35 2017

Indian Motorcycle

Indian Motorcycle Chief Dark Horse 2015 Indian Motorcycle FTR 1200 S 2019 Indian Motorcycle Scout 2015 Indian Motorcycle Scout The Cruiser Edition 2015

Infinity

Infiniti Q60 Project Black S Concept 2018

Ivory Tower

IVORY-TOWER Alpha IVT-R07 2023 IVORY-TOWER Falcon IVT-R1000 2023 IVORY-TOWER SSV Mk2 2023 IVORY-TOWER SSV Mk3 2023

Jaguar

Jaguar C-X75 Concept 2013 Jaguar C-X75 Concept Lunar Year Edition 2013 Jaguar E-Type Series 1 Coupé 1961 Jaguar E-Type Series 1 Coupé The Champion Edition 1961 Jaguar E-Type Series 1 Roadster 1961 Jaguar E-Type Series 1 Roadster Temptation Edition 1961 Jaguar F-Type SVR Coupe 2017 Jaguar F-Type SVR Coupe Professional Edition 2017

Jeep

Jeep® Grand Cherokee SRT8® 2012 Jeep® Grand Cherokee SRT8® 2012 Jeep® Grand Cherokee SRT8® 2012 Jeep® MOAB Quicksand Concept 2017 Jeep® Wrangler 2012 Jeep® Wrangler – Pioneer Edition 2012 Jeep® Wrangler – Rally Raid Evo1 2012 Jeep® Wrangler – Rally Raid Evo2 2012 Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon 392 2021

Kawasaki

Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1984 Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1984 Kawasaki KX450F 2015 Kawasaki KX450F 2015 Kawasaki KX450F 2015 Kawasaki Ninja H2 2015 Kawasaki Ninja H2 2015 Kawasaki Ninja H2 Light Rider Edition 2015 Kawasaki Z1000 ABS 2015

Koenigsegg

Koenigsegg Agera R 2012 Koenigsegg CCGT 2007 Koenigsegg CCR 2004 Koenigsegg Gemera 2020 Koenigsegg Gemera Outclassed Edition 2020 Koenigsegg Jesko 2020 Koenigsegg One:1 2014 Koenigsegg Regera 2015

KTM