Dévoiler la vérité : le Snapdragon 8 Gen 2 pour le Galaxy n’est pas aussi exclusif que vous le pensez.

Lorsque Samsung a lancé la série Galaxy S23, elle avait une fonctionnalité exclusive. Toute la série était dotée d’une puce en édition spéciale appelée Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. C’est essentiellement une puce personnalisée qui fonctionnait mieux que la puce régulière 8 Gen 2 SoC.

Mais maintenant, les téléphones commencent à sortir avec la puce Snapdragon 8+ Gen 2. Par exemple, le récemment sorti Red Magic 8S Pro était équipé de cette puce. Et si l’on examine de plus près la version « plus » de la puce SoC, c’est essentiellement le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy avec un nom différent. Même Qualcomm l’a confirmé !

Un examen approfondi du Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy et 8+ Gen 2

Le Snapdragon 8 Gen 2 a un nom de code SM8550 avec le suffixe « AB ». En d’autres termes, il est doté d’un nom de code SM8550-AB. D’autre part, le Snapdragon 8 Gen 2 de Samsung a un nom de code SM8850-AC.

Curieusement, le nom de code du SoC du Red Magic 8S Pro révèle que la puce est SM8550-AC. En d’autres termes, le Snapdragon 8+ Gen 2 est essentiellement le Snapdragon 8 Gen 2 qui est destiné à Galaxy. Même la vitesse de fréquence du SoC est similaire.

Pour les deux SoC, le cœur principal fonctionne à une fréquence de fréquence de 3,36 GHz. De plus, les deux puces partagent la même fréquence GPU de 719 MHz. De plus, comme mentionné précédemment, Qualcomm a confirmé que les Snapdragon 8+ Gen 2 et Snapdragon 8 Gen 2 sont les mêmes.

Qualcomm déclare : « Il n’y a aucune différence de caractéristique entre le Snapdragon 8 Gen 2 de Samsung et cette nouvelle déclinaison de Snapdragon 8 Gen 2 avec des vitesses CPU maximales de 3,36 GHz ».

Cela me fait vraiment me demander si ce sera le cas pour le prochain Snapdragon 8 Gen 3. Mais cela dépendra de savoir si Qualcomm et Samsung maintiennent leur partenariat pour la série Galaxy S24. Donc, nous devrons attendre et voir.

