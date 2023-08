Sonos Move 2 arrive en septembre avec un son et une autonomie améliorés

Sonos Move a connu un niveau de succès étonnant. L’enceinte sans fil offre presque tout ce que les amateurs de musique désirent dans une enceinte Bluetooth. Elle est portable, équipée d’une configuration de drivers robuste, offre et se vante d’une batterie fiable à l’intérieur. Mais l’enceinte a environ trois ans maintenant. Il est donc grand temps que Sonos Move 2 soit lancé.

Eh bien, Sonos se prépare à lancer la prochaine génération de son enceinte sans fil Move. Et même si beaucoup pensaient qu’elle s’appellerait Sonos Move (2e génération), elle s’appellera en réalité Sonos Move 2 pour simplifier les choses. La partie la plus importante est que Sonos offrira de nombreuses améliorations, ce qui en fera un véritable succès.

Sonos Move 2 passera en lecture stéréo réelle

À mon test, l’une des choses qui a retenu Sonos Move était sa sortie audio mono. Et après avoir expérimenté une sortie audio à 3 voies avec l’enceinte sans fil Halo 200, je ne peux pas revenir à une sortie audio mono. Heureusement, le Sonos Move 2 ne comporte plus de sortie audio mono ! Elle sera dotée d’une lecture stéréo réelle.

Sonos a intégré des tweeters à double angle dans le Move 2. En comparaison, le Sonos Move original n’avait qu’un tweeter. Ainsi, la sortie audio de l’enceinte à venir aura une caractéristique plus immersive. Et bien sûr, comme auparavant, la nouvelle enceinte sans fil est équipée d’un haut-parleur dédié.

Ce haut-parleur gérera toutes les fréquences basses. Plus important encore, le Sonos Move 2 sera doté de l’Automatic Trueplay. Cette technologie optimise la sortie audio en tenant compte de l’emplacement de l’enceinte. Grâce à cela, vous obtiendrez une sortie audio parfaitement réglée, quel que soit l’endroit où vous placez l’enceinte portable.

Une autonomie massive de la batterie

La première génération de Sonos Move pouvait offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie avec une seule charge. Même si 10 heures sont suffisantes, vous vous retrouverez quand même à la recharger après l’avoir utilisée toute la journée. Eh bien, le Sonos Move 2 apporte une amélioration significative à cet égard. Elle sera dotée d’une batterie plus grande pour offrir jusqu’à 24 heures de lecture.

Tout comme le modèle actuel, la batterie du Move 2 sera remplaçable. Cela indique que vous pourrez rapidement changer la batterie lorsqu’elle ne parviendra plus à maintenir la charge après une utilisation prolongée. Et Sonos a ajusté le système d’alimentation afin de garantir que l’enceinte consomme considérablement moins d’énergie lorsque vous ne l’utilisez pas. Cela prolongera la durée de vie de la batterie.

Le système de charge du Sonos Move 2 a également été amélioré. Sur le modèle original, la station de charge était connectée en permanence. Mais pour la nouvelle enceinte, vous disposerez d’un adaptateur d’alimentation détachable. Cette fonctionnalité améliore la portabilité de l’enceinte sans fil.

Commandes ajustées sur le Sonos Move 2

Sonos a ajusté les commandes du Move 2. La configuration sera similaire aux enceintes Era 100 et 300 que Sonos a récemment lancées. Vous devriez donc pouvoir contrôler facilement la lecture selon vos besoins.

La nouvelle enceinte prend également en charge plusieurs assistants vocaux, dont Amazon Alexa et Sonos Voice Control. Grâce à eux, vous pouvez contrôler la lecture avec des commandes vocales simples. Cependant, Google Assistant attend toujours de faire ses débuts sur les enceintes Sonos Move.

Vous ne souhaitez pas utiliser les assistants vocaux ? La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez désactiver les commandes vocales avec un interrupteur à l’arrière.

Options de connectivité

Tout comme le Sonos Roam, le Sonos Move 2 peut diffuser de l’audio Bluetooth sur le reste de votre configuration Sonos. Le Sonos Move original n’avait pas cette fonctionnalité, car il ne pouvait pas utiliser Bluetooth et WiFi en même temps. Ainsi, si vous avez déjà d’autres enceintes Sonos compatibles WiFi, vous pouvez obtenir une véritable configuration multi-versions avec le Move 2.

En ce qui concerne la connectivité sans fil, Sonos a intégré les dernières technologies. Le Move 2 dispose du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0, ce qui devrait vous offrir une audio sans fil stable et sans coupure.

De plus, le Move 2 prend en charge l’audio de ligne. Mais cela nécessite l’achat d’un adaptateur supplémentaire. Cet adaptateur vous permet essentiellement de lire de l’audio via le port USB-C. L’enceinte n’a pas de prise jack 3,5 mm dédiée.

Partage d’alimentation sur le Sonos Move 2

Sonos a accordé une bonne attention aux petits détails. Par exemple, le Move 2 est capable de recharger les téléphones mobiles et d’autres petits appareils. J’ai adoré cette fonctionnalité de transfert de puissance via USB sur le Tronsmart Halo 200.

Et compte tenu de la fréquence à laquelle cette fonctionnalité a été présente dans les enceintes sans fil, c’était une fonctionnalité incontournable pour le Move 2. De plus, comme l’enceinte est déjà équipée d’une batterie de grande capacité, vous pouvez facilement l’utiliser comme une source d’alimentation fiable lorsque vous êtes à l’extérieur.

Autres fonctionnalités, options de couleur et tarification

Tout comme l’original, le Sonos Move 2 est résistant à la poussière et à l’eau IP56. Grâce à cela, vous pouvez l’utiliser en toute sécurité en extérieur. De plus, Sonos a utilisé des matériaux absorbant les chocs pour donner à l’enceinte une protection supplémentaire. Elle devrait résister à quelques chutes et chocs accidentels sans problème.

En ce qui concerne les options de couleur, vous aurez le choix entre trois options : blanc, noir et une nouvelle option olive. Sonos commercialisera le Move 2 à 499 dollars aux États-Unis, soit une augmentation de 50 dollars par rapport au prix de vente conseillé du Sonos Move. Mais compte tenu du nombre d’améliorations qu’il apporte, je pense que les 50 dollars supplémentaires en valent la peine.

Sonos commercialisera l’enceinte sur le marché fin septembre, ce qui n’est pas si loin. Donc, si vous prévoyez d’acheter une enceinte sans fil portable, vous devriez attendre un peu plus.

Actualité mobile et vidéo du moment