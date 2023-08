Préparez-vous à l’aventure ! Le HOTWAV Cyber 13 Pro est là pour tout conquérir

Etes-vous fatigué des smartphones fragiles qui se brisent au moindre signe d’aventure ? Ne craignez rien, car le HOTWAV Cyber 13 Pro est arrivé. Doté du dernier processeur Unisoc T619, d’un écran 2K 6,6 pouces, d’une incroyable batterie de 10800 mAh, de 12 Go de RAM plus 8 Go d’extension, et de 256 Go de stockage ROM extensible jusqu’à 2 To, ce monstre dans le monde des appareils robustes sera un partenaire fiable.

Construit pour résister à l’épreuve du temps

Le HOTWAV Cyber 13 est doté d’une construction incroyablement robuste. Offrant une protection de qualité militaire contre les chocs et les chutes. Sa durabilité garantit que les glissades accidentelles de vos mains ne vous laissent pas avec un écran brisé. Avec une cote IP68 et IP69K, il défie l’eau, la poussière et les éléments. Plongez dans les profondeurs aquatiques ou affrontez les tempêtes de poussière les plus violentes, ce téléphone reste imperturbable. Tout en étant axé sur la robustesse, ce téléphone ne compromet pas l’esthétique, avec un panneau arrière ondulé qui ajoute une touche de style à son design robuste.

Une puissance qui ne s’épuise jamais

Pour ceux qui sont constamment en mouvement, le HOTWAV Cyber 13 Pro offre également une impressionnante capacité de batterie de 10 800 mAh. Avec cette source d’alimentation longue durée, vous n’aurez pas à vous soucier de recharger fréquemment ou de chercher des prises de courant dans des endroits éloignés. Profitez de vos aventures sans vous soucier de manquer de batterie pour vos applications préférées, votre musique et vos fonctionnalités essentielles.

Des performances fluides : le processeur UNISOC T619

Le HOTWAV Cyber 13 Pro est alimenté par le puissant et efficace processeur UNISOC T619, garantissant des performances fluides pour vos tâches quotidiennes. Que vous naviguiez sur Internet, que vous jouiez ou que vous fassiez plusieurs tâches à la fois, le processeur gère tout avec facilité. Dites adieu aux lenteurs frustrantes et bonjour à une expérience smartphone plus efficace et agréable. Le UNISOC T619 vous permet de naviguer dans votre journée avec rapidité et facilité, en tirant le meilleur parti de vos aventures et tâches.

Une vision d’excellence : l’éblouissant écran

Pour ce qui est de l’affichage, vous découvrirez l’imposant écran 2K 6,6 pouces en verre Corning Gorilla Glass du HOTWAV Cyber 13 Pro. Cette merveille visuelle offre à vos yeux une symphonie de couleurs vives, de détails ultra nets et d’images immersives. Que vous vous immergiez dans vos films préférés ou que vous conquériez des jeux épiques, cet écran vous transporte dans un royaume d’éclat fascinant. Et avec la protection de l’armure Gorilla Glass contre les aléas de la vie quotidienne, vous pouvez profiter de votre vision en toute confiance.

Rapidité et espace pour des possibilités infinies

En ce qui concerne la mémoire et le stockage, le Cyber 13 Pro garantit des performances inégalées avec une impressionnante RAM de 12 Go et une extension de 8 Go supplémentaires. Soyez prêt à conquérir les tâches et à faire plusieurs tâches comme un pro. Et quelles sont les limitations de stockage ? Aucune chance ! Profitez de la liberté offerte par les 256 Go de stockage ROM, qui vous permettent de conserver tous vos précieux souvenirs et médias. Et pour ceux qui ont besoin de plus d’espace, étendez-le jusqu’à un incroyable 2 To !

Capturer la beauté de la nature

Nous savons maintenant que c’est un smartphone robuste, mais cela n’indique pas qu’il est équipé de caméras médiocres. Le smartphone est équipé d’un appareil photo Sony de 64 MP et d’une lentille grand angle de 8 MP à 120° à l’arrière, ainsi que d’un appareil photo frontal Samsung de 16 MP, ce qui vous permet de capturer la beauté de la nature dans toute sa splendeur. Des paysages grandioses aux rencontres rapprochées avec la faune sauvage, le HOTWAV Cyber 13 vous aide à préserver vos précieux souvenirs avec des détails saisissants.

Rapidité et régularité : adoptez la charge rapide de 20 watts

Revenons un instant à la partie batterie. Ce qui peut être ennuyeux avec une grande batterie, c’est de devoir passer de longues heures branché au câble de charge. Mais ne vous inquiétez pas, la fonction de charge rapide de 20 watts du Cyber 13 Pro vous permet de rester chargé et prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve. Profitez désormais d’une expérience smartphone plus élevée grâce à une charge facile et rapide.

Plus qu’un simple téléphone : partage et assistance

Le HOTWAV Cyber 13 Pro n’est pas seulement une puissance pour vous, c’est aussi un sauveur. La fonction de charge inverse vous permet de sauver les appareils en cas d’urgence de batterie faible, que ce soit celui de votre ami ou le vôtre, en devenant le héros du jour.

Éclairez vos aventures – à tout moment, n’importe où !

Et pour les aventuriers, il n’y a pas de limites avec la lampe de poche arrière de 120 lumens de l’appareil. Explorez la nature, campez sous les étoiles ou faites des promenades nocturnes spontanées sans jamais rester dans l’obscurité. La lampe de poche, soutenue par la batterie longue durée, reste à vos côtés, éclairant votre chemin à tout moment.

Accès fluide : déverrouillez facilement

Le nouveau membre de la marque HOTWAV est également celui qui vous procure à la fois sécurité et accès sans effort. Déverrouillez votre téléphone d’un simple regard grâce à la reconnaissance faciale, garantissant une expérience fluide et sécurisée. Le capteur d’empreintes digitales monté sur le côté permet un accès rapide d’une simple pression, ce qui peut être plus pratique que la reconnaissance faciale parfois et peut plaire à certains utilisateurs.

Ce nouveau produit passionnant devrait être lancé sur le site Aliexpress officiel de HOTWAV le 21 août. Pour ce jour-là uniquement, le prix des 500 premières versions sera de seulement 99,99 $. Il y aura également des réductions supplémentaires jusqu’au 28. Restez à l’écoute, ne manquez pas ça. À partir du 7 août, vous pouvez tenter votre chance lors du jeu concours sur le site. Les gagnants pourront mettre la main sur le futur téléphone Cyber 13 Pro ou sur d’anciens produits HOTWAV tels que le Cyber X ou le 5G Cyber 7.

