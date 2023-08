Avant le lancement du Xiaomi MIX FOLD 3, la boîte de l’appareil pliable et de nombreux détails ont fuité

Xiaomi se prépare à lancer le MIX FOLD 3. Avant le lancement de cet appareil pliable, la boîte et quelques détails ont fuité. Nous avons déjà rapporté en détail les caractéristiques du MIX FOLD 3 dans des articles précédents et nous nous approchons maintenant du MIX FOLD 3. Avec la fuite de la boîte, le fond d’écran qui accompagnera l’appareil a également été révélé. Tous les détails seront dans notre actualité dès maintenant.

Boîte et fond d’écran du Xiaomi MIX FOLD 3

Nous avons déjà révélé de nombreuses fonctionnalités du MIX FOLD 3. Ce smartphone pliable est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. La configuration de l’appareil photo devrait être la même que celle du Xiaomi 13 Ultra. L’appareil disposera d’un système de caméra quad 50MP. Les fonctionnalités de l’écran sont également supposées être similaires à celles du MIX FOLD 2. Aujourd’hui, la boîte et le fond d’écran du MIX FOLD 3 ont été divulgués.

La boîte ressemble exactement à celle du MIX FOLD 2. Seule la mention MIX FOLD 3 est écrite à la place de MIX FOLD 2. Il n’y a pas encore d’informations détaillées sur le contenu de la boîte. Cette photo a été prise avec le Xiaomi 13 Pro et partagée sur le célèbre forum chinois CoolApk.

Le MIX FOLD 3 semble être associé à un compte Mi et une capture d’écran de la section Compte Mi a été partagée par un utilisateur sur CoolApk. Lorsque vous cliquez sur la section Appareils du compte Mi, l’image de votre appareil apparaît et l’image du MIX FOLD 3 apparaît sur cette photo. De plus, le fond d’écran qui accompagnera l’appareil ne passe pas inaperçu.

Nous n’avons pas encore une image claire du fond d’écran, nous partagerons le fond d’écran de l’appareil après son lancement. Mis à part cela, rien d’autre n’est connu. Le modèle pliable devrait être dévoilé avec le Pad 6 Max le 16 août. La date de lancement n’est pas encore connue. Nous vous informerons dès qu’il y aura de nouvelles informations.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :