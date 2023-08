AMD développe des GPU IA plus lents pour le marché chinois afin de respecter les restrictions américaines.

Contexte: Les restrictions américaines sur les exportations de puces d’intelligence artificielle vers la Chine ne représentent pas une interdiction totale des produits ; ils ne peuvent simplement pas dépasser certaines caractéristiques. NVIDIA a déjà créé des GPU et accélérateurs plus lents afin de pouvoir continuer à les expédier vers la nation asiatique. Actuellement, AMD a annoncé qu’elle ferait la même chose.

En septembre de l’année dernière, les États-Unis ont durci davantage les sanctions à l’exportation contre la Chine en introduisant des règles qui interdisaient à NVIDIA et AMD de vendre leurs GPU/accélérateurs haute performance axés sur l’IA au pays (et à la Russie). Cela signifiait que la Chine ne pouvait plus importer les GPU A100 ou H100 de NVIDIA, tandis que la carte MI250 Instinct d’AMD était également interdite.

Lors de l’appel sur les bénéfices récents d’AMD, la PDG de l’entreprise, Lisa Su, a déclaré : « La Chine est un marché très important pour nous, certainement dans l’ensemble de notre portefeuille. En ce qui concerne le marché des accélérateurs, notre intention est bien sûr d’être pleinement conforme aux contrôles à l’exportation américains. Mais nous pensons qu’il existe une opportunité de développer des produits pour notre clientèle en Chine, qui recherche des solutions d’IA, et nous continuerons à travailler dans cette direction. »

Peu de temps après l’annonce des restrictions de puces l’année dernière, NVIDIA a dévoilé l’unité de traitement graphique A800 comme alternative au GPU A100 pour les clients en Chine. Les règles américaines stipulent que le débit bidirectionnel des puces doit être limité à 600 Go/s, NVIDIA a donc réduit la connexion dans le A100 de 600 Go/s à 400 Go/s pour le vendre en Chine sous le nom A800. Ils ont fait de même avec le H100, le transformant en H800, tandis qu’Intel a également sorti des versions réduites de ses puces d’IA.

On s’attend à ce qu’AMD suive l’exemple d’autres entreprises et développe des versions alternatives de ses puces pour le marché chinois, probablement en commençant par l’Instinct MI300X qui arrivera plus tard cette année.

Le désespoir en Chine pour sécuriser les produits NVIDIA d’IA les plus puissants a conduit à la création d’un marché noir où ils se vendent des milliers de dollars. Les cartes A100 se vendent souvent autour de 20 000 $, soit le double de leur prix de vente au détail habituel.

AMD serait peut-être avisée d’attendre avant de développer un produit d’IA spécifique à la Chine, compte tenu du fait que les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions à l’exportation de puces d’intelligence artificielle vers le pays. NVIDIA a mis en garde contre un durcissement futur des contrôles à l’exportation, déclarant que cela nuirait à sa croissance future et entraînerait une perte permanente d’opportunités pour l’industrie américaine de concurrencer et de diriger en Chine.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :