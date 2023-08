La date de lancement du POCO M6 Pro 5G révélée sur le web, le 5 août !

Il y a quelques jours, nous vous avons informé que le POCO M6 Pro 5G sera présenté, et maintenant la date de lancement du POCO M6 Pro 5G a été confirmée sur le web. Le téléphone n’a pas encore été dévoilé, mais nous savons presque tout sur le téléphone à venir.

Date de lancement confirmée du POCO M6 Pro 5G

Lors de l’événement de lancement d’hier, le 1er août, deux nouveaux téléphones ont été présentés – le Redmi 12 5G et le Redmi 12 4G. Le POCO M6 Pro 5G rejoindra ces appareils dans la même gamme de prix, marquant ainsi une troisième addition à la gamme de budget.

Bien qu’il n’y ait eu aucune information officielle sur la date de lancement du POCO M6 Pro 5G sur le site web de POCO, une affiche Flipkart a maintenant révélé ce détail.

POCO a décidé de retarder le lancement et de le reporter à une date ultérieure bien que le Redmi 12 5G et le POCO M6 Pro 5G partagent les mêmes spécifications. Il est important de souligner que le POCO M6 Pro 5G pourrait ne pas apporter quelque chose de révolutionnaire, car il semble être une version rebaptisée du Redmi 12 5G. Cependant, ce qui le distingue, c’est son prix compétitif. Le M6 Pro 5G pourrait être mis en vente à un prix inférieur à celui du Redmi 12 5G.

Xiaomi a fait un très bon travail avec la série Redmi 12 en Inde, en proposant la variante de base du Redmi 12 à ₹9,999, ce qui est légèrement plus abordable par communiqué à d’autres téléphones avec des spécifications similaires, tels que les téléphones de la série « realme C ».

Caractéristiques du POCO M6 Pro 5G

Comme nous l’avons dit, nous nous attendons à ce que le POCO M6 Pro 5G soit un téléphone similaire au Redmi 12 5G. Le POCO M6 Pro 5G sera équipé d’une configuration double caméra à l’arrière, avec un capteur principal de 50 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, accompagné d’une caméra selfie de 8 MP.

Le POCO M6 Pro 5G sera doté d’une unité de stockage UFS 2.2 et de RAM LPDDR4X. La variante de base du téléphone peut être livrée avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone sera alimenté par Snapdragon 4 Gen 2 et sera doté d’un écran LCD IPS de 6,79 pouces avec une résolution FHD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone disposera d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge de 18W (adaptateur de charge de 22,5W inclus).

